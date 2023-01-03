Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «В Европе моя работа завершена, я выиграл все. Рад этой возможности не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и женщин»

высказался о переходе в « ».

Португалец подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до лета 2025 года.

– Вы завоевали Европу. Теперь вас ждет новый старт в Азии. Каково это – оказаться в Саудовской Аравии?

– Пока все здорово. Я горд, что принял это важное решение в футболе и в своей жизни.

Как вы сказали ранее, в Европе моя работа завершена. Я выиграл все, выступал за самые большие европейские клубы. Теперь передо мной новый вызов в Азии, как вы сказали.

Я рад, что «Аль-Наср» предоставил мне эту возможность не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и также ради женщин, ради молодых ребят. Для меня это вызов, но в то же время я счастлив и очень горд, – сказал форвард на презентации в качестве игрока клуба.