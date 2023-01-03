Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «В Европе моя работа завершена, я выиграл все. Рад этой возможности не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и женщин»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался о переходе в «Аль-Наср».

Португалец подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до лета 2025 года. 

– Вы завоевали Европу. Теперь вас ждет новый старт в Азии. Каково это – оказаться в Саудовской Аравии?

– Пока все здорово. Я горд, что принял это важное решение в футболе и в своей жизни.

Как вы сказали ранее, в Европе моя работа завершена. Я выиграл все, выступал за самые большие европейские клубы. Теперь передо мной новый вызов в Азии, как вы сказали.

Я рад, что «Аль-Наср» предоставил мне эту возможность не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и также ради женщин, ради молодых ребят. Для меня это вызов, но в то же время я счастлив и очень горд, – сказал форвард на презентации в качестве игрока клуба.

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76 комментариев

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server34
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Ответ George Polianidis
Неприятный тип. Машина,невероятный атлет. Однозначно в ряду лучших в истории,но во многом своим эгоизмом многих ценителей футбола от себя оттолкнул. Хави дико ржёт сейчас..ради развития футбола,и ради нового поколения и женщин😂
Может и неприятный кому-то. По крайней мере естественный. Им движут желания быть лучшим. То, что он пытается противостоять своему телу, которое уже не вывозит - это другой вопрос. Но, по уровню мотивации он, наверное, лучший. Проблема Роналду, что он не самый умный и многое выносит на публику. Вот Месси умный, топчет футболки мексиканцев в раздевалке, где его мало кто видит. Или корчит рожицы Ван Галу после игры, а не до.
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Андрес Бондаренко
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Ответ Фаррух Шукуров
Женщин??
Само собой. Джорджины, сестер...
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Marcus-light
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Что? Ради женщин и ребят?
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Kazakh_Nomad
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Ответ Человек1991
Из европы выгнали с позором , с реалкой честную лигу чемпионов и ла лигу не выиграл . А например вот Ибрагимович в 40 лет помог Милану выиграть скудетто , и сейчас в 41 Милан ждёт его в составе после травмы .
Оо, как же ждал этих жалких нытиков про 3 ЛЧ Реала подряд) давайте же, нойте про Реал, я питаюсь вашим нытьём, заряжаюсь им!
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Назар Игорь
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Ответ Dizzod
Будет рассказывать как много хорошего о женщинах в Коране написано. А там действительно это есть.
Есть, но там есть и такое -
"Мохаммед сказал - о женщины, раздавайте милостыню и просите прощения много, ибо вы большинство обитателей ада"
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Slaven_Bilic
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Ответ Нургалиев Разрешил
Ради женщин, которым нельзя ходить на футбол?
Ага. Походу пришёл бороться за их права)
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Бухгалтер2021
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лушчий футболист в мире и на планете
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brace
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Ответ Sledim
в «Аль-Наср» ради женщин? Сильно! )))
Ради молоденьких ребят - не менее сильно)
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Гегенпрессинг Рангника
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Ахаха. Перешёл в Аль-Наср ради женщин 🤣
Самая нелепая отмазка и это в 37 лет!
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Афанасий Дирихле
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Ответ Blaumerc
Ради женщин?
Необъяснимо
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Spartakus1984
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Ну тогда ен страдай когда Месси побьет твой рекорд по голам в ЛЧ
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Афанасий Дирихле
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Ответ Strateg 7
Ох уж эти "новые вызовы" Роналду... Лучше бы не выёживался и помог бы МЮ вернуться в ЛЧ, а не пытаться перебежать в клуб-участник ЛЧ.
Он и помог - дал интервью
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Юрий Кечко
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А если Ньюкасл выйдет в лч, съездить в аренду , это не работа ?)) так шабашка
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Andrey Yaroslavtsev
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А как же Ньюкасл?
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Человек1991
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Из европы выгнали с позором , с реалкой честную лигу чемпионов и ла лигу не выиграл . А например вот Ибрагимович в 40 лет помог Милану выиграть скудетто , и сейчас в 41 Милан ждёт его в составе после травмы .
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Геннадий Киселев
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Не понял. А бабьё он к чему приплёл?
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Haci Ceferli
Ради женщин и детей ☝️читай внимательнее!)
Будет бороться, чтоб дети не сидели постоянно в смартфонах. Руку-то набил уже😏
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Dizzod
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Ответ Назар Игорь
Вероятно он об абсолютном бесправии женщин в СА. Но если Роналду собирается играть роль защитника прав женщин-саудиток, то это глухой номер. Против шариата не попрëшь.
Будет рассказывать как много хорошего о женщинах в Коране написано. А там действительно это есть.
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Ильмарчик
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Ради женщин которых в одно место сильничал?!
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Men77
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
глупости, Рон давно уделал гнома как футболист
Твой гель уделать может только Бадра под одеялом🤣
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А Месси вообще в нем не играл 😂
успел удрать из Борсилоны))
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Ответ Александр Охотко
Мне кажется в ближайшее время мы увидим такое пике с формой Роналду, какое не видели никогда . Как выразился Рончик, Месси поставил ему шах и мат с ЧМ. Мотивации нет, да ещё и футбольное окружение посредственное.
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aidos_1979
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Ответ Мгер Цолакян
А как же? «Хочу завершить карьеру с достоинством. США, Катар или Дубай не для меня».
Так то говорил кринж, а щас сухофрукт)
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Игорь Климов
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Ответ Джа-Джа Бинкс
Ради женщин? А Джорджина знает?
Конечно знает, Джорджина на контракте.
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Last avenger
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Он не в одной театральной школе занимался с одним известным политиком? Оба звиздаболы
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