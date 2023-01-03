Роналду подписал несколько мячей и выбил на трибуны во время презентации в «Аль-Насре». Один из них игрок бросил девочке-зрительнице
Криштиану Роналду надел форму «Аль-Насра» на презентации в качестве игрока клуба.
После пресс-конференции португалец переоделся в форму саудовской команды и вышел на поле. Зрители на трибунах скандировали его фамилию.
Португалец подписал несколько мячей и выбил их на трибуны. Один из мячей он бросил девочке, для чего специально подбежал ближе к зрителям.
Также на поле вышли девушка футболиста Джорджина Родригес и дети пары.
Скриншоты: твиттер «Аль-Насра»
Криштиану Роналду: «Я уникальный игрок. Я побил все рекорды в Европе, хочу побить кое-какие и в Саудовской Аравии»
Криштиану Роналду: «У меня было множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии. Но я дал слово «Аль-Насру»
Криштиану Роналду: «Саудовская Аравия – единственная команда, которая победила чемпиона на ЧМ-2022. Футбол изменился в последние 10-15 лет»
В голосину
P.S. Он одному челу сегодня ответил, цитата: "Нормальные люди не бегают и не подлизывают всякой черемше типа Кринжа, а занимаются своей жизнью и довольны ей:))" Но тогда почему ты не занимаешься своей жизнью а пишешь гадости, с 2010 года под каждой новостью о Роналду??? Получается ты ненормальный человек и не живешь своей жизнью??? 😂😂😂😂
P.S2. Тут все думают что тебе за 40, но у меня очень сильные ощущения что тебе за 60, так как ты противоречишь себе и забываешь что писал минуту назад как 🐟🐟🐟🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
А так , вспоминаем его слова из 2015..
Он оказался у арабов только потому ,что никому не нужен был в Европе)
«Рангник против Конте. Как закончится матч между МЮ и тоттенхэмом?»
Может ещё и Рона от поездок к бадру отучат .