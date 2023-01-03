Роналду подписал несколько мячей и выбил на трибуны во время презентации в «Аль-Насре». Один из них игрок бросил девочке-зрительнице

Теги Криштиану Роналду болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд игровая форма Джорджина Родригес Футбол

Криштиану Роналду надел форму «Аль-Насра» на презентации в качестве игрока клуба. 

После пресс-конференции португалец переоделся в форму саудовской команды и вышел на поле. Зрители на трибунах скандировали его фамилию. 

Португалец подписал несколько мячей и выбил их на трибуны. Один из мячей он бросил девочке, для чего специально подбежал ближе к зрителям. 

Также на поле вышли девушка футболиста Джорджина Родригес и дети пары. 

Скриншоты: твиттер «Аль-Насра»

Криштиану Роналду: «Я уникальный игрок. Я побил все рекорды в Европе, хочу побить кое-какие и в Саудовской Аравии»

Криштиану Роналду: «У меня было множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии. Но я дал слово «Аль-Насру»

Криштиану Роналду: «Саудовская Аравия – единственная команда, которая победила чемпиона на ЧМ-2022. Футбол изменился в последние 10-15 лет»

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34 комментария

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Никита Алексеев
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Ответ rigobersong
Старая звезда приехала на гастроли в регион:)😀
Главная фанатка тут как тут)
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Виктор Петров
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Ответ Назар Игорь
Господа любители почесать языки и позлословить, оставьте наконец Криштиану в покое, человек прошëл длинный успешный путь в футболе, многого добился, пусть поиграет теперь в своë удовольствие за хорошие саудовские деньги.
Ну Кристинка сказала что многие клубы из Европы хотели ее подписать но она им отказала потому что дала обещание саудовцам, тебе самому это не смешно?)))
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King_X
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Ответ Джавез Тилл
"rigobersong" Почему ты кидаешь в мут аккаунты, когда тебя всего лишь просят скинуть пруфы что ты якобы бохатый?? Что за комплексы как у потерпевшего??😂😂😂😂 P.S. Он одному челу сегодня ответил, цитата: "Нормальные люди не бегают и не подлизывают всякой черемше типа Кринжа, а занимаются своей жизнью и довольны ей:))" Но тогда почему ты не занимаешься своей жизнью а пишешь гадости, с 2010 года под каждой новостью о Роналду??? Получается ты ненормальный человек и не живешь своей жизнью??? 😂😂😂😂 P.S2. Тут все думают что тебе за 40, но у меня очень сильные ощущения что тебе за 60, так как ты противоречишь себе и забываешь что писал минуту назад как 🐟🐟🐟🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Джавез Тилл
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"rigobersong" Почему ты кидаешь в мут аккаунты, когда тебя всего лишь просят скинуть пруфы что ты якобы бохатый?? Что за комплексы как у потерпевшего??😂😂😂😂
P.S. Он одному челу сегодня ответил, цитата: "Нормальные люди не бегают и не подлизывают всякой черемше типа Кринжа, а занимаются своей жизнью и довольны ей:))" Но тогда почему ты не занимаешься своей жизнью а пишешь гадости, с 2010 года под каждой новостью о Роналду??? Получается ты ненормальный человек и не живешь своей жизнью??? 😂😂😂😂
P.S2. Тут все думают что тебе за 40, но у меня очень сильные ощущения что тебе за 60, так как ты противоречишь себе и забываешь что писал минуту назад как 🐟🐟🐟🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Назар Игорь
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Ответ 2vdhrvmmzf
Вопросов нет, пусть играет. Только не надо рассказывать безостановочно ложь про интерес сотен клубов, про лучшего игрока современности и все побитые рекорды. Сам подаёт пищу для чесания языками
Ну рекордов у него более чем достаточно, по этому показателю он второй после Месси среди действующих игроков, с огромным отрывом от остальных.
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Мурад Гамидов
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Ответ Назар Игорь
Господа любители почесать языки и позлословить, оставьте наконец Криштиану в покое, человек прошëл длинный успешный путь в футболе, многого добился, пусть поиграет теперь в своë удовольствие за хорошие саудовские деньги.
Ещё один любитель переводить стрелки
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gPk
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Ответ Назар Игорь
Господа любители почесать языки и позлословить, оставьте наконец Криштиану в покое, человек прошëл длинный успешный путь в футболе, многого добился, пусть поиграет теперь в своë удовольствие за хорошие саудовские деньги.
Если бы человек языком много не трепал ,то не было бы такого хейта.

А так , вспоминаем его слова из 2015..
Он оказался у арабов только потому ,что никому не нужен был в Европе)
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Игорь Климов
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Ответ QWertY
Даже Джорджина стала одеваться скромно. Вот что творят саудиты)
Там этого не любят когда себя откровенно выставляют напоказ, да и фрукту тоже скажут, чтобы себя скромнее вёл в интервью.
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rigobersong
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Фотки на сименс с65 делали?:)
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ПАБЛО ПИВАССО
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Я конечно все понимаю но почему у меня под этой новостью голосовалка
«Рангник против Конте. Как закончится матч между МЮ и тоттенхэмом?»
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rigobersong
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Старая звезда приехала на гастроли в регион:)😀
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2vdhrvmmzf
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Ответ Назар Игорь
Господа любители почесать языки и позлословить, оставьте наконец Криштиану в покое, человек прошëл длинный успешный путь в футболе, многого добился, пусть поиграет теперь в своë удовольствие за хорошие саудовские деньги.
Вопросов нет, пусть играет. Только не надо рассказывать безостановочно ложь про интерес сотен клубов, про лучшего игрока современности и все побитые рекорды. Сам подаёт пищу для чесания языками
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vintus don
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Лица такие счастливые !! Прям светятся от счастья. А Родригес хоть одеваться стала, а то ходит как порнозвезда . За это саудовцам плюс .
Может ещё и Рона от поездок к бадру отучат .
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Blaumerc
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Этой девочке был великий алонсо. Или может Пенс? Сложно вас отличать 😩
Пенс был рядом с Роналду, под прикидом Джорджины в хиджабе. А мы то думали почему хиджаб?
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Назар Игорь
Господа любители почесать языки и позлословить, оставьте наконец Криштиану в покое, человек прошëл длинный успешный путь в футболе, многого добился, пусть поиграет теперь в своë удовольствие за хорошие саудовские деньги.
Пусть эту кринжатину не публикуют и не будет никто рофлить с него. Только с чего вдруг о деньгах речь? Роналду сказал это новый вызов! И он приехал развивать феминизм. Стал прогрессивным и это в 37 лет 😱
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Гегенпрессинг Рангника
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Этой девочке был великий алонсо. Или может Пенс? Сложно вас отличать 😩
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Назар Игорь
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Господа любители почесать языки и позлословить, оставьте наконец Криштиану в покое, человек прошëл длинный успешный путь в футболе, многого добился, пусть поиграет теперь в своë удовольствие за хорошие саудовские деньги.
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Неймар Каземиров
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Ну хоть в стенку не попал, уже хорошо
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atomio
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какое же отвращение, жесть. отовсюду фальш. все всё понимают. так нет же, лепит эти глупые фразы: я рекордсмен я побил я все выиграл я-я-я-я-я. воистину: какой дурак в свое время начал сравнивать его с Месси?))
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Blaumerc
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Теперь трибуны ещё много мячей будут ловить от Роналду, после его ударов со штрафных.
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Игорь Климов
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Ха-ха-ха, "... и выбил мяч на трибуны", так Кринж постоянно со стандарта выбивает мяч на трибуны, или попадает в стенку)
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therealgreenman
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На лице старшего наследника все написано…
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Гусейн Магомедрасулов
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Роналду задали вопрос, почему его девушка пришла в хиджабе, а в Катар как на светскую вечеринку? Потому что за 200 миллионов он готов одеть в хиджаб и выдать это как уважение к культуре ? А за бесплатно не будет уважать? Л-лицемерие
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Розе Ротенбергино
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Для Джорджины вообще супер-вариант: денег будет еще больше!
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Lex
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Ответ Russian Horse
Последнее результативное действие пенсионера в 2023 году.
Рад за тебя, дедушка.
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