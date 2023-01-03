Роналду подписал несколько мячей и выбил на трибуны во время презентации в «Аль-Насре». Один из них игрок бросил девочке-зрительнице

Криштиану Роналду надел форму « » на презентации в качестве игрока клуба.

После пресс-конференции португалец переоделся в форму саудовской команды и вышел на поле. Зрители на трибунах скандировали его фамилию.

Португалец подписал несколько мячей и выбил их на трибуны. Один из мячей он бросил девочке, для чего специально подбежал ближе к зрителям.

Также на поле вышли девушка футболиста Джорджина Родригес и дети пары.

Скриншоты: твиттер «Аль-Насра»

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