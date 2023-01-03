Роналду об «Аль-Насре»: «Я приехал сюда побеждать, улыбаться и играть в футбол»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал о своих целях в «Аль-Насре». 

37-летний форвард подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2025 года. 

– Все взоры сейчас устремлены на вас. Что вы скажете своим фанатам в Саудовской Аравии и по всему миру?

– Все просто: я приехал сюда побеждать, играть и наслаждаться, стать частью успеха этой страны и ее культуры. Я здесь с «Аль-Насром», моим тренером и моим президентом, всем людьми из клуба.

Я хочу наслаждаться, улыбаться и играть в футбол, – сказал Роналду.

Криштиану Роналду: «Я уникальный игрок. Я побил все рекорды в Европе, так что хочу побить кое-какие и в Саудовской Аравии»

Криштиану Роналду: «Саудовская Аравия – единственная команда, которая победила чемпиона на ЧМ-2022. Футбол изменился в последние 10-15 лет»

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67 комментариев

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pont77
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Кто то приехал улыбаться за 200 млн, а кто то подарил улыбку 45 миллионам
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dutch74
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Представил на секундочку как этот хренов рекордсмен будет орать на партнёров, если они забьют сами или не выкатят ему мяч на пустые...
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Talgat
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Мессидро налетай!
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Неймар Каземиров
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Ответ Форман21
А как же твои слова из 2005 года: "не хочу завершать карьеру в США, Катаре или Дубае - это not good. Хочу закончить на «топ-уровне, в хорошем клубе" ? https://vk.com/video-214841716_456239761
Так он и не пошел в те страны. Он пошел в СА. Один из сильнейших чемпионатов солнечной системы
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Максим Прокофьев
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Ну так то он всё по степени важности и перечислил
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Val Smith
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Ответ Форман21
А как же твои слова из 2005 года: "не хочу завершать карьеру в США, Катаре или Дубае - это not good. Хочу закончить на «топ-уровне, в хорошем клубе" ? https://vk.com/video-214841716_456239761
Древнее правило, то что нельзя купить за большие деньги, можно купить за очень большие. Думаю когда он это говорил не предполагал двух вещей. Что показательно сожжет все мосты и что в этих странах при этом ему будут готовы платить под 200 млн. в год. На момент принятия решения ситуация была другая.
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TheCreator
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Ответ Михаил Стентор
Ему было 20 лет, разве нельзя передумать человеку спустя 17 лет? Или вы как в 20 лет думали так и сейчас думаете ?(если вам, конечно, не 20)
Он перепутал, речь за 2015
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Direct free kick
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Сионисты выдавили Роналду из большого футбола
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dato9248@icloud.com
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Ответ Witch64
А в Ювентус, чтобы выигрывать в ЛЧ, мы помним
А Месси обещал вернуть кубок ЛЧ на Камп ноу, мы помним
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Назар Игорь
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Шутить изволит
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помню джанашия
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Ответ Михаил Стентор
Ему было 20 лет, разве нельзя передумать человеку спустя 17 лет? Или вы как в 20 лет думали так и сейчас думаете ?(если вам, конечно, не 20)
А к словам Путина про пенсионную реформу это подходит?))
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lightrip
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Улыбаться и фотографироваться
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Пирс Морган
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Ответ cektor
Кому то ЧМ , а кому улыбаться
Да, а че еще делать, кукушка поехала
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VictorVallecano
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Ответ cektor
Кому то ЧМ , а кому улыбаться
А кому-то строчить бесполезные комменты в каждой новости о Роналду )
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Фикиск Фусов
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Нет ничего плохого в том, чтобы заработать денег на новенький айфон
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Arty K.
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Чего только ни скажешь ради 200 миллионов
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Blaumerc
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Ответ Михаил Стентор
Ему было 20 лет, разве нельзя передумать человеку спустя 17 лет? Или вы как в 20 лет думали так и сейчас думаете ?(если вам, конечно, не 20)
А как же : - "Хави никому не нужен, поэтому он в Катаре, у него нет ЗМ, а у меня есть, поэтому он много говорит. Он просто хочет внимания"
Тогда ему тоже было 20? Или все глупости можно просто списать на возраст?
А сейчас Роналду говорит очень умные и адекватные слова?
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atomio
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приехал за еще одним вызовом, до этого "навывозил" Юве и Маню, да так, что до сих пор в себя прийти не могут.
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Пирс Морган
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Ответ Форман21
А как же твои слова из 2005 года: "не хочу завершать карьеру в США, Катаре или Дубае - это not good. Хочу закончить на «топ-уровне, в хорошем клубе" ? https://vk.com/video-214841716_456239761
Хави там сидит и ржет
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Фанат спорта01
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Ответ Футбол_это_жизнь
Пишут, что 7 Аль Насра - Машарипов не отдал 7 номер Роналду и теперь его хотят продать!
Может посмотришь прямой эфир Машарипова в инсте?
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Vy_Ao
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Ответ avcgloronalduMU
Это реально знаковое событие для всего арабского мира, для Азии Там играли многие легенды футбола, но именно пиар сделает Роналду, многие будут смотреть его игры в поямую, что никого бы не сделали из-за любого другого игрока - чемпиона мира или Европы Азиатская лига чемпионов изменилась навсегда
если бы Месси перешёл, всё было бы также актуально
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Vy_Ao
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Ответ Кондитер
А тебе дошираком не подавиться 😁
Катя Авейру, не груби
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Buzya
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В футбол я уже поиграл в Европе...
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Vy_Ao
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Ответ Witch64
А в Ювентус, чтобы выигрывать в ЛЧ, мы помним
В МЮ он тоже ради возвращения былого величия перешёл так-то)
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Ллб
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Ответ Михаил Стентор
Ему было 20 лет, разве нельзя передумать человеку спустя 17 лет? Или вы как в 20 лет думали так и сейчас думаете ?(если вам, конечно, не 20)
А когда он Хави троллил за уход в Катар - это он тоже был молод , несмышлен и прошло 20 лет?)
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