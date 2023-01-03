Роналду об «Аль-Насре»: «Я приехал сюда побеждать, улыбаться и играть в футбол»

Криштиану Роналду рассказал о своих целях в « ».

37-летний форвард подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2025 года.

– Все взоры сейчас устремлены на вас. Что вы скажете своим фанатам в Саудовской Аравии и по всему миру?

– Все просто: я приехал сюда побеждать, играть и наслаждаться, стать частью успеха этой страны и ее культуры. Я здесь с «Аль-Насром», моим тренером и моим президентом, всем людьми из клуба.

Я хочу наслаждаться, улыбаться и играть в футбол, – сказал Роналду.

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