Тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Я никогда не тренировал игрока уровня Роналду, потому что он недосягаем. Моя цель – сделать его счастливым»

Главный тренер «Аль-Насра» высказался о предстоящей совместной работе с Криштиану Роналду.

«Моя цель – сделать его [Роналду] счастливым и помочь ему наслаждаться каждым моментом в «Аль-Насре».

Я никогда не тренировал игрока его уровня, потому что он недосягаем. Это [его трансфер] хорошо для нашего футбола и для Саудовской Аравии в целом», – сказал на презентации Роналду.

Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «В Европе моя работа завершена, я выиграл все. Рад этой возможности не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и женщин»

Криштиану Роналду: «У меня было множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии. Но я дал слово «Аль-Насру»

У Роналду будет право менять тренера в «Аль-Насре» (CBS Sports)