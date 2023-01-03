Тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Я никогда не тренировал игрока уровня Роналду, потому что он недосягаем. Моя цель – сделать его счастливым»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Футбол

Главный тренер «Аль-Насра» высказался о предстоящей совместной работе с Криштиану Роналду.

«Моя цель – сделать его [Роналду] счастливым и помочь ему наслаждаться каждым моментом в «Аль-Насре».

Я никогда не тренировал игрока его уровня, потому что он недосягаем. Это [его трансфер] хорошо для нашего футбола и для Саудовской Аравии в целом», – сказал Руди Гарсия на презентации Роналду.

Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «В Европе моя работа завершена, я выиграл все. Рад этой возможности не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и женщин»

Криштиану Роналду: «У меня было множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии. Но я дал слово «Аль-Насру»

У Роналду будет право менять тренера в «Аль-Насре» (CBS Sports)

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39 комментариев

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Антон Третьяков
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Пришел сломать карьеру ещё одному тренеру
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Babayeff
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Ты тренировал как минимум Тотти…
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Виктор Войнов
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Орал?
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bibendum
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В контракте Гарсии внесли поправки, вот и пошла лесть
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grek087
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Ответ corazón blanco
Руди надо говорить самое лучшее о Роналду, все-таки теперь именно Кришитану решает, будет ли он тренировать его или нет)
Любое увольнение тренера до истечения контракта = выплате компенсации прописанной в контракте. Не думаю что кто-то огорчится если Роналду начнёт менять тренеров как перчатки, люди с удовольствием туда поедут как раз за этим
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Совесть Черданцева
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Когда понял, что португалец7 может тебя уволить и дал по реверсу:
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Павел Мельников
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Сколько лести. Саудиты научили Гарсию, похоже.
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Вечно в бане
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Все нормально сказал тут. Для такого тренера даже нынешний кринж это вершина Олимпа
Для какого «такого»?
Понятно, что Гарсия не тренер первого эшелона, но и в Роме, и в Марселе, неплохую игру ставил. Да и тот же ковидный Лион, который в плей-офф ЛЧ пошумел, при нем очень перспективно смотрелся, там явно поторопились с его увольнением.
Не топ-тренер Гарсия, но и точно не физрук, который на заработки в Азию поехал.
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Терминатор///Айлбибекович
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Такая чуйка,что хапнет с ним еще горя Гарсия.И кстати Алинасрал(или как там его) на первом месте сейчас идет?Ну так я почему то уверен,что выше второго им не светит в этом сезоне.
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Ignazio DE Alter
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Главное чтобы тренер "уважал" его, а то пойдёт к Моргану
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Бухгалтер2021
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король мира
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Гари Невилл
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Достался подарок тренеру. Ну смотря на его характер и капризы, тренеру будет сложно, потому что там тоже чемпионат, и клуб спешит за победой в лиге. Наверное Рон будет играть часто, да, не спорю, но есть чувство что и там поднасрет всем
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Peter Parker
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Помню, раньше была игра Достать соседа. У Гарсии примерно тоже самое, только наоборот
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Iuasamotu
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Ох, Руди, намучаешься ты с ним
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Никому_никабельный
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Ещё неизвестно кто кого тренировать будет
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Гегенпрессинг Рангника
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Все нормально сказал тут. Для такого тренера даже нынешний кринж это вершина Олимпа
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Кирилл.С-Пб
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А то уволит нафиг...
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rigobersong
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Кого тренировал Руди Гарсия!

Рами🥇
Азар🥉
Товен🥇
Тотти🥇
Де Росси🥇
Манданда🥇
Депай🥉

Да и помимо Чемпионов мира и призеров ЧМ было много игроков выше уровнем, чем Кринжтиану🤡

Пайет, Жервиньо, Токо-Экамби,Саломон Калу, Бенуа Педретти:)
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BZB
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Тренера уже подготовили.
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King_X
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Когда Почетинно и прочие так(и даже пуще этого) каждый день говорили - здесь никого не волновало
Сказал Руди - так у всех позор

Лицемеры вонючие
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Давид Agabekyan
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Это он с Лионом до полуфинала ЛЧ?
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Alan7
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Гарсия, прошу только без подробностей, как ты будешь делать счастливым Роналду )))
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Ллб
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Ответ Футбол_это_жизнь
Полоть 2 раза в день, поливать и держать в тени. Так ты сделаешь клубнику счастливой!
Держат в тени [одного аргентинца] его уже лет так 15-ть .
Поливают.... его даже многие бывшие фаны, после того что он учинил в МЮ.
Полоть - это его новый стиль игры в этом году
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Александр Беляков
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А ублажать ты его тоже обязан?
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King_X
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Пхахахах
Казалось бы, их кумир выиграл ЧМ
Но эти закомплексованные 🤡🤡🤡 все равно на каждой ветке первые, хахаха
Хотя писали, мол, кому интересен фрукт))

Знатно годы позорных вылетов и игры в колхозной лиге 1 развили их комплексы
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