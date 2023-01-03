Тренер «Аль-Насра» Гарсия: «Я никогда не тренировал игрока уровня Роналду, потому что он недосягаем. Моя цель – сделать его счастливым»
Главный тренер «Аль-Насра» высказался о предстоящей совместной работе с Криштиану Роналду.
«Моя цель – сделать его [Роналду] счастливым и помочь ему наслаждаться каждым моментом в «Аль-Насре».
Я никогда не тренировал игрока его уровня, потому что он недосягаем. Это [его трансфер] хорошо для нашего футбола и для Саудовской Аравии в целом», – сказал Руди Гарсия на презентации Роналду.
Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «В Европе моя работа завершена, я выиграл все. Рад этой возможности не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и женщин»
Криштиану Роналду: «У меня было множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии. Но я дал слово «Аль-Насру»
У Роналду будет право менять тренера в «Аль-Насре» (CBS Sports)
Понятно, что Гарсия не тренер первого эшелона, но и в Роме, и в Марселе, неплохую игру ставил. Да и тот же ковидный Лион, который в плей-офф ЛЧ пошумел, при нем очень перспективно смотрелся, там явно поторопились с его увольнением.
Не топ-тренер Гарсия, но и точно не физрук, который на заработки в Азию поехал.
Рами🥇
Азар🥉
Товен🥇
Тотти🥇
Де Росси🥇
Манданда🥇
Депай🥉
Да и помимо Чемпионов мира и призеров ЧМ было много игроков выше уровнем, чем Кринжтиану🤡
Пайет, Жервиньо, Токо-Экамби,Саломон Калу, Бенуа Педретти:)
Сказал Руди - так у всех позор
Лицемеры вонючие
Поливают.... его даже многие бывшие фаны, после того что он учинил в МЮ.
Полоть - это его новый стиль игры в этом году
Казалось бы, их кумир выиграл ЧМ
Но эти закомплексованные 🤡🤡🤡 все равно на каждой ветке первые, хахаха
Хотя писали, мол, кому интересен фрукт))
Знатно годы позорных вылетов и игры в колхозной лиге 1 развили их комплексы