Невилл о 127 млн евро за Фернандеса: «Адская цена. Очень хороший игрок, но черт возьми!»
Гари Невилл назвал «адской» цену на Энцо Фернандеса.
Сообщалось, что «Челси» заплатит «Бенфике» 127 миллионов евро за 21-летнего полузащитника сборной Аргентины.
«Челси» платит 127 миллионов евро за Энцо Фернандеса? Это адская цена. Очень хороший игрок, но черт возьми!» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Теперь и ты будь добр ответить.
При чём тут МЮ и Антони, если новость про Челси и Фернандеса?
Помнится, ты так же отвечал на выпады каталонских глоров, которые притягивали к теме обсуждения Барселоны Челси просто потому, что ты глор лондонцев.
Но если отвечать на твой вопрос, то Невилл назвал покупку Антони "панической".
Ещё претензии?