Невилл о 127 млн евро за Фернандеса: «Адская цена. Очень хороший игрок, но черт возьми!»

назвал «адской» цену на Энцо Фернандеса.

Сообщалось, что «Челси» заплатит «Бенфике» 127 миллионов евро за 21-летнего полузащитника сборной Аргентины.

« » платит 127 миллионов евро за ? Это адская цена. Очень хороший игрок, но черт возьми!» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».