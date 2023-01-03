Невилл о 127 млн евро за Фернандеса: «Адская цена. Очень хороший игрок, но черт возьми!»

Теги Гари Невилл Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Энцо Фернандес деньги Футбол

Гари Невилл назвал «адской» цену на Энцо Фернандеса. 

Сообщалось, что «Челси» заплатит «Бенфике» 127 миллионов евро за 21-летнего полузащитника сборной Аргентины. 

«Челси» платит 127 миллионов евро за Энцо Фернандеса? Это адская цена. Очень хороший игрок, но черт возьми!» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед». 

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22 комментария

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Said Aliyev
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Если кто-то заплатил много денег за Антони, Пепе и прочих это не означает что цены адекватные. Игрок играет пару хороших сезонов и за него просят от 50 миллионов, просят потому что находятся готовые платит, всё это не оправданно, видимо агенты наживаются в пропалую
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Vitto
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Ответ Dm Kznts
И себе тоже
Ну 60-70 млн это не 127 млн.
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Dm Kznts
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Ответ Vitto
Бенфика лошки, Риверу насыпять кучу денег.
И себе тоже
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Vitto
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Ответ инок
Бенфика конечно красавцы, каждый год доят мешков. Какую бы сумму не назвали, всегда найдётся кто заплатит сколько надо
Бенфика лошки, Риверу насыпять кучу денег.
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Dm Kznts
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Ответ DolJun
какие претензии, что за агрессия? я просто спросил помнит ли кто-то. помнишь - молодец, скажи, не помнишь - чего агришься?
Попался в собственную ловушку ))
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Dm Kznts
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Ответ DolJun
а что он про сотку за антони вещал кто-нить помнит?
Наверное гарри вещал что бразил на 33 млн евро дешевле чем арг )
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Pixel 7 Pro.
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Ответ DolJun
какие претензии, что за агрессия? я просто спросил помнит ли кто-то. помнишь - молодец, скажи, не помнишь - чего агришься?
Я не агрюсь. Хорошо, не претензия, вопрос. Я на него ответил.
Теперь и ты будь добр ответить.
При чём тут МЮ и Антони, если новость про Челси и Фернандеса?
Помнится, ты так же отвечал на выпады каталонских глоров, которые притягивали к теме обсуждения Барселоны Челси просто потому, что ты глор лондонцев.
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QWertY
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Ответ Grime Font
Справедливости ради, глоров мани и барсы волнуют трансферы Челси, Ливерпуля, Сити, Реала и других, но только не "свои". Так что всё норм 👌
Естественно. Разве пенсы не тусуются на ветках МЮ? Тот же Должун днем и ночью там обитает🤫
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DolJun
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Ответ Pixel 7 Pro.
А это тут при чём? Речь идёт про Фернандеса и Челси. Но если отвечать на твой вопрос, то Невилл назвал покупку Антони "панической". Ещё претензии?
какие претензии, что за агрессия? я просто спросил помнит ли кто-то. помнишь - молодец, скажи, не помнишь - чего агришься?
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Grime Font
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Ответ QWertY
Должуна волнуют только трансферы МЮ и Барсы в новостях о Челси, а то что любимый клуб потратил за 7 месяцев поллярда для него норм🙃
Справедливости ради, глоров мани и барсы волнуют трансферы Челси, Ливерпуля, Сити, Реала и других, но только не "свои". Так что всё норм 👌
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Ман Сити
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Купили за 10 лямов, 21 матч за Бенфику, 1 гол. Продают за 127) Это похлеще нуньеса за 100.
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Владислав Бондарчук
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Для апл мне кажется копейки
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Совесть Черданцева
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Это АПЛ
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Pixel 7 Pro.
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Ответ DolJun
а что он про сотку за антони вещал кто-нить помнит?
А это тут при чём? Речь идёт про Фернандеса и Челси.
Но если отвечать на твой вопрос, то Невилл назвал покупку Антони "панической".
Ещё претензии?
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инок
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Бенфика конечно красавцы, каждый год доят мешков. Какую бы сумму не назвали, всегда найдётся кто заплатит сколько надо
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xQcoW
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Какая разница? маню доят все кому не лень
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GuruFutbola
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Боули на самом деле фан Арсенала и пытается всеми силами добить синий середняк за год правления, другого объяснения нет, не может же быть настолько он тупой
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QWertY
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Должуна волнуют только трансферы МЮ и Барсы в новостях о Челси, а то что любимый клуб потратил за 7 месяцев поллярда для него норм🙃
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Mega• Battman
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Ответ DolJun
а что он про сотку за антони вещал кто-нить помнит?
Цена на антони 90 млн.
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Sevuska
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Традиции Абрамовича живут и процветают .
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Ностальгическое Дерьмо
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Ответ DolJun
а что он про сотку за антони вещал кто-нить помнит?
Панические покупки и большие траты денег
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DolJun
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а что он про сотку за антони вещал кто-нить помнит?
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