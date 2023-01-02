«Челси» хочет заплатить 25% от суммы трансфера Энцо зимой. «Бенфика» просит все сразу

« » и « » продолжают переговоры о переходе .

Как пишет журналист CNN Portugal Бруну Андраде, зимой лондонский клуб готов заплатить 25% от суммы трансфера, а затем выплатить оставшуюся сумму двумя или тремя траншами. «Бенфика» хочет получить всю сумму сразу. Переговоры продолжаются.

« » следит за ситуацией вокруг Фернандеса, но пока не делал предложений по полузащитнику.

Сообщалось, что сумма трансфера Энцо в «Челси» может превысить 130 млн евро.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.