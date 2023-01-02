«Челси» хочет заплатить 25% от суммы трансфера Энцо зимой. «Бенфика» просит все сразу

Теги Манчестер Юнайтед Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес деньги Футбол

«Челси» и «Бенфика» продолжают переговоры о переходе Энцо Фернандеса.

Как пишет журналист CNN Portugal Бруну Андраде, зимой лондонский клуб готов заплатить 25% от суммы трансфера, а затем выплатить оставшуюся сумму двумя или тремя траншами. «Бенфика» хочет получить всю сумму сразу. Переговоры продолжаются.

«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией вокруг Фернандеса, но пока не делал предложений по полузащитнику.

Сообщалось, что сумма трансфера Энцо в «Челси» может превысить 130 млн евро.

В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.

 

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16 комментариев

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DolJun
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вся надежда на бенфику
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Gornostaev
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Португальские боги продаж⚡!
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Акира_1
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Блин иметь такие средства, на которые действительно можно укрепить Челси, чтобы скупать непонятно кого за гигантские суммы. Как глупо.
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мс-мешок
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Ответ Someone from Internet
Ты не уловил главный тейк в моём комменте
Получается тебя 2 года минусуют? 😂😂Так пёс с ними , этими минусами. Если бы поставили + , то поменялось что то?
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Руслан Алиеров
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Может Манчестер Юнайтед даст 120 млн евро сразу и возьмёт Может они аукцион устраивает
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Someone from Internet
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Ответ мс-мешок
А Лукаку не Рома покупал?
Ты не уловил главный тейк в моём комменте
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мс-мешок
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Ответ Someone from Internet
Когда я писал, что Лукаку и Кукурелья – развод, когда я писал, что после ухода Ромы Челси закончится, меня минусовали. Мне кажется, с Энцо наш синий мешок снова разведут :(
А Лукаку не Рома покупал?
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GuruFutbola
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С лондонскими мошенниками разговор короткий, либо все и сразу, либо лесом
Этим летом Мончу уже послал куда подальше этих попрашаек и выбрал более уважаемого покупателя
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Los Galácticos
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Челси хочет взять Энцо в кредит, Бенфика работает только по полной предоплате.
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rigobersong
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Ответ GuruFutbola
Жаль пацана, если реально перейдет и загубит светлое будущее Из лондонского болота в топ клуб будет сложно выбраться
Пару сезонов можно и денег в молодости заработать, и Бенфике 130 мультов подарить:) Потом за лямов 30 Челси его продаст в топ клуб и он будет там зажигать:)
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мс-мешок
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Так держать Бенфика, всё и сразу
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Someone from Internet
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Когда я писал, что Лукаку и Кукурелья – развод, когда я писал, что после ухода Ромы Челси закончится, меня минусовали. Мне кажется, с Энцо наш синий мешок снова разведут :(
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dudufufu
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Для борьбы за десятку самое то
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rigobersong
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У Боэли денег нет?:) Такого топаря летом с руками оторвут, пусть платят 130 здесь и сейчас:)😀
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GuruFutbola
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Жаль пацана, если реально перейдет и загубит светлое будущее
Из лондонского болота в топ клуб будет сложно выбраться
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А.В.Бубнов
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Давай, Бенфика, разводи глупого мешка! Один проект уже пожинает плоды топаря нунеза
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