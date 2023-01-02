«Челси» хочет заплатить 25% от суммы трансфера Энцо зимой. «Бенфика» просит все сразу
«Челси» и «Бенфика» продолжают переговоры о переходе Энцо Фернандеса.
Как пишет журналист CNN Portugal Бруну Андраде, зимой лондонский клуб готов заплатить 25% от суммы трансфера, а затем выплатить оставшуюся сумму двумя или тремя траншами. «Бенфика» хочет получить всю сумму сразу. Переговоры продолжаются.
«Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией вокруг Фернандеса, но пока не делал предложений по полузащитнику.
Сообщалось, что сумма трансфера Энцо в «Челси» может превысить 130 млн евро.
В текущем сезоне аргентинец провел 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.
Подробно со статистикой игрока, признанного лучшим молодым футболистом ЧМ-2022, можно ознакомиться здесь.
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