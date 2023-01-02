«Челси» хочет перехватить Мудрика у «Арсенала». «Шахтер» требует около 95 млн евро

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«Челси» хочет перехватить Михаила Мудрика у «Арсенала».

«Шахтер» отклонил предложение «Арсенала» по вингеру и требует за него 85 млн фунтов (около 95 млн евро). «Челси» хочет усилить атаку из-за травмы Армандо Брои – он выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки колена.

Как пишет The Guardian, «Челси» хочет перехватить 21-летнего игрока у «Арсенала».

Кроме того, лондонский клуб может подписать полузащитника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера, если так и не договорится с «Бенфикой» о переходе Энцо Фернандеса. Сообщалось, что «Челси» оценивает Мак Аллистера в 35-40 млн фунтов. «Брайтон» же считает, что он стоит 60 млн.

Ранее стало известно, что после отказа «Шахтера» от 50 млн евро «Арсенал» думает об улучшенном предложении по Мудрику.

В текущем сезоне УПЛ вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.

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47 комментариев

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GoonerLt
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да да, Мудрик просто горит присоединится к этуму пенсовскому дурдому:))) Может пенсы хотеть сколько угодно это, но он явно дает понять, что хочет только в Арсенал:)
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Артемий Дмитриев
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Если Челси его перехватит и заплатит при этом 90 млн.. я буду безмерно благодарен аристократам за то, что сэкономят куча бабла Арсеналу;) даже Пепе перед переходом имел за плечами лучшую статистку и два сильных сезона, а ваш мудрик 3 матча в лч нормально провёл, откуда столько хайпа
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Денис Давыдов
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Ответ Алексей Туроверов
Какие 90 за Мудрика? Ему цена 20 миллионов потолок. Совсем футбольный мир сошел с ума.
Ну ты бы за 20 продал, а кто-то за 90.
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2er
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Мудрик стоит как 100000 мавиков.
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Джанлука Нальюка
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Ответ Алексей Туроверов
Какие 90 за Мудрика? Ему цена 20 миллионов потолок. Совсем футбольный мир сошел с ума.
20 точно нет. Мудрик большой талант. 40-50 вполне справедливая цена.
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MenOfSoccer
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Ответ Флоренти́но Пéрес
Бегунок хоть титулованный, Мудрик вообще никакой.
Ах да забыл. Уровень игрока определяется кол-вом его титулов.
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Флоренти́но Пéрес
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Ответ MenOfSoccer
Тут согласен. За какого то бегунка 60 млн платить, про которого уже через 2 сезона никто не вспомнит. Хотя Мудрик тоже 90 не стоит
Бегунок хоть титулованный, Мудрик вообще никакой.
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f0rmoceft
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Боули кукухой поехал? Куда столько? Берет все, что блестит.
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MenOfSoccer
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Ответ atomio
Мак Аллистер за 60, а Мудрик - за 90?))) что происходит.
Тут согласен. За какого то бегунка 60 млн платить, про которого уже через 2 сезона никто не вспомнит. Хотя Мудрик тоже 90 не стоит
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Михаил1970
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Ответ Алексей Туроверов
Какие 90 за Мудрика? Ему цена 20 миллионов потолок. Совсем футбольный мир сошел с ума.
гривен
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<=Ubriaco_Belloccio=>
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Ответ XavIniesta2008-2015
Переплата за правильный флаг+процент от трансфера на нужды ВСУ
Антони тоже с Украины?
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DavidRobertJosephBeckham
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Ответ Алексей Гусев
скоро требования и до 150 дойдут))) с руководством Шахты чем то делится Зеля, явно)
Больше похоже, что тут Медведев чем-то поделился)
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munchen_fest
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Ответ Алексей Туроверов
Какие 90 за Мудрика? Ему цена 20 миллионов потолок. Совсем футбольный мир сошел с ума.
А Хвичу на сегодняшний день ты во сколько оценил бы объективно?
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denimo21
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Мудрик классный игрок. И очень талантливый.
Но какие 90? Борща переели
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Алексей Фирстов
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Арсеналу нужнее, нг переплачивать не стоит. Больше 75 не стоит отдавать за кота в мешке!
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XavIniesta2008-2015
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Ответ Алексей Туроверов
Какие 90 за Мудрика? Ему цена 20 миллионов потолок. Совсем футбольный мир сошел с ума.
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Gornostaev
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В Челси, после смены владельца и увольнения Тухеля, - хаос, растерянность и начинающаяся агония...
Роман Аркадьевич Абрамович, наверное, все куклу Вуду истыкал раскалёнными иглами 😂...
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Алексей Гусев
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скоро требования и до 150 дойдут))) с руководством Шахты чем то делится Зеля, явно)
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Токсик
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Ответ Виьалий
Железно слухи. Парень конечно стоящий. Но около 50-60 лямов, и то евро. Остальное жёсткая переплата. Арсы уже задумались. Им в центр игрок на уровне Парти нужен. Пускай и за 80-90, не не молодой вингер. И за такие деньжищи. Пепе только уехал, а память осталась. Надеюсь на мозги Эду и Артеты!
Источник хороший. Не может быть просто слухом
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BearS
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Ответ f9rbjygrmn
Мудрик, Энцо, Макалистер. Челси превращается в Брайтон.
>Мудрик, Энцо, Макалистер.
Челси превращается в МЭМ
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Александр Васильев
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Что там за Мудрик то такой?
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Иван Обрубов
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А чё так много? Он не стоит столько
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Сергей MiKi3iP
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Шахтёр наверно хочет от этой сделки все долги Украины погасить
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atomio
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Мак Аллистер за 60, а Мудрик - за 90?))) что происходит.
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Виьалий
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Железно слухи. Парень конечно стоящий. Но около 50-60 лямов, и то евро. Остальное жёсткая переплата. Арсы уже задумались. Им в центр игрок на уровне Парти нужен. Пускай и за 80-90, не не молодой вингер. И за такие деньжищи. Пепе только уехал, а память осталась. Надеюсь на мозги Эду и Артеты!
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