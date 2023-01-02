«Челси» хочет перехватить Мудрика у «Арсенала». «Шахтер» требует около 95 млн евро

« » хочет перехватить Михаила Мудрика у « ».

«Шахтер» отклонил предложение «Арсенала» по вингеру и требует за него 85 млн фунтов (около 95 млн евро). «Челси» хочет усилить атаку из-за травмы Армандо Брои – он выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки колена.

Как пишет The Guardian, «Челси» хочет перехватить 21-летнего игрока у «Арсенала».

Кроме того, лондонский клуб может подписать полузащитника « » Алексиса Мак Аллистера, если так и не договорится с «Бенфикой» о переходе Энцо Фернандеса. Сообщалось, что «Челси» оценивает Мак Аллистера в 35-40 млн фунтов. «Брайтон» же считает, что он стоит 60 млн.

Ранее стало известно, что после отказа « » от 50 млн евро «Арсенал» думает об улучшенном предложении по Мудрику.

В текущем сезоне вингер провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов. Статистику футболиста можно найти здесь.