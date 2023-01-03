«Ривер Плейт» может получить 51 млн евро от трансфера Энцо в «Челси»

«Ривер Плейт» получит 51 миллион евро в случае трансфера Энцо Фернандеса в « ».

По данным журналиста Radio Continental Себастьяна Срура, 33 миллиона евро родному клубу полузащитника принесут механизмы солидарности за обучение игрока.

Еще 18 млн евро « » получит от «Бенфики», нынешнего клуба .

Напомним, что летом 2022 года «Бенфика» купила Энцо у «Ривера» за 10 миллионов евро и процент от последующей перепродажи. С уже активированными бонусами сумма выросла до 14 млн.

Ранее сообщалось, что 21-летний аргентинский полузащитник близок к переходу в «Челси» за 127 млн евро.