«Ривер Плейт» может получить 51 млн евро от трансфера Энцо в «Челси»
«Ривер Плейт» получит 51 миллион евро в случае трансфера Энцо Фернандеса в «Челси».
По данным журналиста Radio Continental Себастьяна Срура, 33 миллиона евро родному клубу полузащитника принесут механизмы солидарности за обучение игрока.
Еще 18 млн евро «Ривер Плейт» получит от «Бенфики», нынешнего клуба Энцо Фернандеса.
Напомним, что летом 2022 года «Бенфика» купила Энцо у «Ривера» за 10 миллионов евро и процент от последующей перепродажи. С уже активированными бонусами сумма выросла до 14 млн.
Ранее сообщалось, что 21-летний аргентинский полузащитник близок к переходу в «Челси» за 127 млн евро.
Но это не отменяет факта, что Боули имеют, как пиковую Сашу Грей
Он же не РА которому не нужно было на синих зарабатывать, покупал он вас ради коммерции исключительно
После таких новостей понимаешь, что походу в жизни чем-то не тем занимаешься))
Достаточно посмотреть их игры с Бока
Не ты же платишь )