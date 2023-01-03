«Ривер Плейт» может получить 51 млн евро от трансфера Энцо в «Челси»

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Ривер Плейт возможные трансферы Энцо Фернандес деньги Футбол

«Ривер Плейт» получит 51 миллион евро в случае трансфера Энцо Фернандеса в «Челси».

По данным журналиста Radio Continental Себастьяна Срура, 33 миллиона евро родному клубу полузащитника принесут механизмы солидарности за обучение игрока.

Еще 18 млн евро «Ривер Плейт» получит от «Бенфики», нынешнего клуба Энцо Фернандеса.

Напомним, что летом 2022 года «Бенфика» купила Энцо у «Ривера» за 10 миллионов евро и процент от последующей перепродажи. С уже активированными бонусами сумма выросла до 14 млн.

Ранее сообщалось, что 21-летний аргентинский полузащитник близок к переходу в «Челси» за 127 млн евро.

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22 комментария

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corazón blanco
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Невероятно, продали за 12, а за перепродажи получат сумму в три раза большую, шикарная сделка.
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Born is the King
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Ответ Dm Kznts
Вопрос откуда у него столько финансов с которыми он так легко расстаётся? Он же не РА которому не нужно было на синих зарабатывать, покупал он вас ради коммерции исключительно
Боэли не единственный владелец Челси. Есть ещё Эгбали владелец Clearake с триллионом и ещё один швейцарец. Тем более все трансферы делятся на разные финансовые годы, а не одним траншем. Ещё Боули привлёк много спонсоров итп

Но это не отменяет факта, что Боули имеют, как пиковую Сашу Грей
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Dm Kznts
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Ответ Born is the King
Комментарий удален модератором
Вопрос откуда у него столько финансов с которыми он так легко расстаётся?
Он же не РА которому не нужно было на синих зарабатывать, покупал он вас ради коммерции исключительно
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ivannumber1
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Это по круче Биткоина. Купили летом за 10 мультов, спустя полгода за 120 продают.

После таких новостей понимаешь, что походу в жизни чем-то не тем занимаешься))
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REDDEVIL
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Ответ Amalfitano
Всё как обычно у португальцев. Продают игроков за большие бабки, а сам клуб получает по минимуму. Посредники, агенты у которых 50% прав на игрока, бывший клуб и т.д. Правда потом руководство приземляют за фин махинации, но это потом.)))
С учётом этих махинаций, такой навар на футболисте, который пол года в клубе, хороший результат
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Rick Sorkin
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Ответ Dm Kznts
Да какая разница? Не ты же платишь )
По такой же логике зачем смотреть футбол, если не сам играешь, забиваешь и т.д?
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инок
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Зря. Наш Захарян намного сильнее))
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encaro_one
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Ответ Tigo_Volchara93
33 ляма солидарных выплат, вот это я понимаю голова работает у людей из Ривера 👏👏
Это ошибка какая-то, по механизму солидарности максимум 5%
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Tigo_Volchara93
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33 ляма солидарных выплат, вот это я понимаю голова работает у людей из Ривера 👏👏
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Mekanych Red Devil
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Ответ SayCoffet
Видимо, после смерти, Райола попал не в ад, а в Ривер Плейт)
Ну это прям хорошо, жирный плюс.
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DolJun
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Ответ Dm Kznts
Да какая разница? Не ты же платишь )
только это и радует. мне нет дела если боули будет покупать по игроку за сотку до тех пор пока закрываются реально проблемные позиции, но есть мнение что ему нужно просто показать активность на рынке, а будет это один трансфер за 120 или 3 по 40, что усилило бы челси куда лучше - разницы нет.
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haykblaugrana
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В этом есть справедливост.
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Wekil Halylow
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Ответ SavZ
За год получить 51 млн,за игрока которого продали за 10.Молодцы
Пол глда
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Born is the King
Комментарий удален
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Никита Самарин
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Ривер нехило так поимеет с этого трансфера.
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Dm Kznts
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Ответ SayCoffet
Видимо, после смерти, Райола попал не в ад, а в Ривер Плейт)
Кстати это одно и тоже.
Достаточно посмотреть их игры с Бока
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Dm Kznts
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Ответ Amalfitano
Всё как обычно у португальцев. Продают игроков за большие бабки, а сам клуб получает по минимуму. Посредники, агенты у которых 50% прав на игрока, бывший клуб и т.д. Правда потом руководство приземляют за фин махинации, но это потом.)))
Ну так в этом случае португалы получат в семь раз больше чем покупали
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Dm Kznts
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Ответ DolJun
с каждым днем все радостнее жить
Да какая разница?
Не ты же платишь )
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Amalfitano
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Всё как обычно у португальцев. Продают игроков за большие бабки, а сам клуб получает по минимуму. Посредники, агенты у которых 50% прав на игрока, бывший клуб и т.д. Правда потом руководство приземляют за фин махинации, но это потом.)))
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DolJun
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с каждым днем все радостнее жить
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SavZ
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За год получить 51 млн,за игрока которого продали за 10.Молодцы
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Максим Новиков
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Синий мешок знатно на деньги развели
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SayCoffet
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Видимо, после смерти, Райола попал не в ад, а в Ривер Плейт)
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