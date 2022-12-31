«Челси» и «Бенфика» близки к сделке по Энцо. Общая сумма трансфера может превысить 130 млн евро (Педру Алмейда)

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес деньги Футбол

Энцо Фернандес близок к переходу из «Бенфики» в «Челси».

Клубы находятся на завершающей стадии оформления сделки, сообщает португальский журналист Педру Алмейда. Общая сумма трансфера с учетом бонусов может составить более 130 миллионов евро.

Сам хавбек уже дал добро агенту на заключение контракта с лондонским клубом. 

Сообщалось, что «синие» предлагают португальцам сумму, превышающую отступные, чтобы договориться об удобном графике выплат. 

В 14 матчах текущего сезона чемпионата Португалии Фернандес забил 1 гол и отдал 3 голевых паса. С подробной статистикой 21-летнего аргентинца можно ознакомиться здесь

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22 комментария

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pasha10
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Ответ Тохир Анваров
Нереальные бабки за такого игрока. Без споров он хорош но не стоит таких денег.
За украинское дерево 90 просят...
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Wizzyy
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Фофана - 80, Кукурелья - 65, Дельфин - 55, Старый Кулибали - 40, Энцо - 130. А Боули умеет деньгами распоряжаться). А игры как не было, так и не будет.
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sinkindragon@gmail.com
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мне нравится Боэли тем что он напоминает раннего Абрамовича в Челси , за клуб не болею , но такие трансферы прям вернули мне мой 2003-й
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Eremaaaa
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Ответ Тэо 19
Мартин Гуастадисеньо, который выступал в качестве посредника в переговорах «Милана» с Энцо Фернандесом, заявил, что «Милан» был очень близок к подписанию аргентинца, однако «красно-черные» сильно опаздали с тем, чтобы сделать официальное предложение по игроку. «Первые контакты были в марте, а далее в мае Джеффри Монкада поехал в Аргентину, чтобы увидеть игру Фернандеса лично, а также поговорить с ним. Энцо сразу согласился на переход. Кроме «Милана» им также интересовалась «Фиорентина», но в итоге оба клуба слишком затянули с официальным предложением и тогда Фернандес перешёл в «Бенфику», которая действовала намного быстрее. «Милану» понадобилось слишком много времени, чтобы сделать официальное предложение. Мне очень жаль, что все так случилось, он действительно был очень близок к переходу в «Милан» --- Мальдини не много не успел, но ему скорее всего просто не дали осуществить этот трансфер владельцы Милана 🤦‍♂️ ...
Милан ждал ответ Санчеса, итоге он выбрал Псж
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adeptik
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Такое ощущение, что берут игрока типа Канте 2.0. Моложе, с лучшим отбором, с большим объемом, с лучшим продвижением, с лучшим контролем мяча и с лучшим завершением. Если б так, то да, 130 в самый раз. Энцо был хорош на ЧМ, но никак не Канте 2.0. даже не 1.5
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Тэо 19
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1 гол и 3 паса за 130 миллионов? 🤦‍♂️🤡 ...
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Osodj Djhshs
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Ответ d.xoxlov
Кроме Рубена Диаша и Нуньеса что-то не припомню, кого они в Англию задорого продавали.
Если бы тебе было не пятнадцать, помнил бы ещё..)
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Тэо 19
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Мартин Гуастадисеньо, который выступал в качестве посредника в переговорах «Милана» с Энцо Фернандесом, заявил, что «Милан» был очень близок к подписанию аргентинца, однако «красно-черные» сильно опаздали с тем, чтобы сделать официальное предложение по игроку.

«Первые контакты были в марте, а далее в мае Джеффри Монкада поехал в Аргентину, чтобы увидеть игру Фернандеса лично, а также поговорить с ним. Энцо сразу согласился на переход.

Кроме «Милана» им также интересовалась «Фиорентина», но в итоге оба клуба слишком затянули с официальным предложением и тогда Фернандес перешёл в «Бенфику», которая действовала намного быстрее.

«Милану» понадобилось слишком много времени, чтобы сделать официальное предложение. Мне очень жаль, что все так случилось, он действительно был очень близок к переходу в «Милан»

--- Мальдини не много не успел, но ему скорее всего просто не дали осуществить этот трансфер владельцы Милана 🤦‍♂️ ...
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Tiestorzn17
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Совсем невероятный ценник, явный перебор за него.
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Пилипенко Дмитрий
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130 ? Маловато что то
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d.xoxlov
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Ответ Мэр Чунга-чанги
Бенфика очередной английский клуб на бабки раскрутила
Кроме Рубена Диаша и Нуньеса что-то не припомню, кого они в Англию задорого продавали.
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HoratioH
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Сумма все время увеличивается😕Сначала 120 лямов, потом 127, сейчас больше 130…
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Александр Казаков
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Португальцы конечно красавцы, каждый год доят мешков. Какую бы сумму не назвали и всегда найдётся кто заплатит сколько надо
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Rio de Janeiro
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Ответ Тохир Анваров
Нереальные бабки за такого игрока. Без споров он хорош но не стоит таких денег.
Многие иностранные спортивные СМИ считают его потенциальным наследником Модрича и ЧМ показал что небезосновательно.Если за полено из хуторской лиги типо мудрика просят 90 то Энцо точно стоит 130 учитывая его системообразующую позицию для современного футбола
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SopTecret
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Эти безумные цены!
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инок
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С новым годом, и с новыми ценниками на футболистов!
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rigobersong
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Месси повышает цену партнерам по команде, Кринжтиану понижает:)😀
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rigobersong
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Энцо летом купили за 12 млн, зимой продают за 130!:))
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rigobersong
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Отступные 120!

Челси: Берите 130 и договорились:)
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Тохир Анваров
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Нереальные бабки за такого игрока. Без споров он хорош но не стоит таких денег.
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Роналду в Азии
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Челси пожалуй с запасом мешок года
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Мэр Чунга-чанги
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Бенфика очередной английский клуб на бабки раскрутила
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