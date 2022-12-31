«Челси» и «Бенфика» близки к сделке по Энцо. Общая сумма трансфера может превысить 130 млн евро (Педру Алмейда)
Энцо Фернандес близок к переходу из «Бенфики» в «Челси».
Клубы находятся на завершающей стадии оформления сделки, сообщает португальский журналист Педру Алмейда. Общая сумма трансфера с учетом бонусов может составить более 130 миллионов евро.
Сам хавбек уже дал добро агенту на заключение контракта с лондонским клубом.
Сообщалось, что «синие» предлагают португальцам сумму, превышающую отступные, чтобы договориться об удобном графике выплат.
В 14 матчах текущего сезона чемпионата Португалии Фернандес забил 1 гол и отдал 3 голевых паса. С подробной статистикой 21-летнего аргентинца можно ознакомиться здесь.
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«Первые контакты были в марте, а далее в мае Джеффри Монкада поехал в Аргентину, чтобы увидеть игру Фернандеса лично, а также поговорить с ним. Энцо сразу согласился на переход.
Кроме «Милана» им также интересовалась «Фиорентина», но в итоге оба клуба слишком затянули с официальным предложением и тогда Фернандес перешёл в «Бенфику», которая действовала намного быстрее.
«Милану» понадобилось слишком много времени, чтобы сделать официальное предложение. Мне очень жаль, что все так случилось, он действительно был очень близок к переходу в «Милан»
--- Мальдини не много не успел, но ему скорее всего просто не дали осуществить этот трансфер владельцы Милана 🤦♂️ ...
Челси: Берите 130 и договорились:)