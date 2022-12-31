«Челси» и «Бенфика» близки к сделке по Энцо. Общая сумма трансфера может превысить 130 млн евро (Педру Алмейда)

близок к переходу из «Бенфики» в « ».

Клубы находятся на завершающей стадии оформления сделки, сообщает португальский журналист Педру Алмейда. Общая сумма трансфера с учетом бонусов может составить более 130 миллионов евро.

Сам хавбек уже дал добро агенту на заключение контракта с лондонским клубом.

Сообщалось, что «синие» предлагают португальцам сумму, превышающую отступные, чтобы договориться об удобном графике выплат.

В 14 матчах текущего сезона чемпионата Португалии Фернандес забил 1 гол и отдал 3 голевых паса. С подробной статистикой 21-летнего аргентинца можно ознакомиться здесь.

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