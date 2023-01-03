Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес переходит в «Челси».

По информации журналиста , «синие» заплатят за аргентинца 127 млн евро. «Челси» выплатит запрошенную португальским клубом сумму отступных (120 млн евро), а еще 7 млн заплатит для того, чтобы не выплачивать всю сумму сразу.

Клуб из Лондона оплатит трансфер 21-летнего игрока тремя траншами примерно по 40 млн евро. До завершения сделки остались последние детали.

Если трансфер состоится, то он войдет в десятку самых дорогих переходов в истории. Лишь за пятерых игроков в истории заплатили больше 127 млн евро.

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории (с учетом потенциального перехода Фернандеса в «Челси»):

1. Неймар – 222 миллиона евро, из «Барселоны» в «ПСЖ» в сезоне-2017/18;

2.Килиан Мбаппе – 180 млн евро, из «Монако» в «ПСЖ» в сезоне-2018/19;

3. Усман Дембеле – 140 млн евро, из «Дортмунда» в «Барселону» в сезоне-2017/18;

4. Филиппе Коутиньо – 135 млн евро, из Ливерпуля в «Барселону» в сезоне-2017/18;

5. Жоау Феликс – 127,2 млн евро, из «Бенфики» в «Атлетико» в сезоне-2019/20;

6. – 127 млн ​​евро, из «Бенфики» в «Челси» в сезоне-2022/23;

7. Антуан Гризманн – 120 млн евро, из «Атлетико» в «Барселону» в сезоне-2019/20;

8. Джек Грилиш – 117,5 млн евро, из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» в сезоне-2021/22;

9. Криштиану Роналду – 117 млн ​​евро, из «Реала» в «Ювентус» в сезоне-2018/19;

10. Эден Азар – 115 млн евро, из «Челси» в «Реал» в сезоне 2019/20.

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