Энцо переходит в «Челси» за 127 млн евро, «синие» заплатят тремя траншами. Трансфер станет 6-м по цене в истории

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Энцо Фернандес Футбол

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес переходит в «Челси».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «синие» заплатят за аргентинца 127 млн евро. «Челси» выплатит запрошенную португальским клубом сумму отступных (120 млн евро), а еще 7 млн заплатит для того, чтобы не выплачивать всю сумму сразу.

Клуб из Лондона оплатит трансфер 21-летнего игрока тремя траншами примерно по 40 млн евро. До завершения сделки остались последние детали.

Если трансфер состоится, то он войдет в десятку самых дорогих переходов в истории. Лишь за пятерых игроков в истории заплатили больше 127 млн евро.

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории (с учетом потенциального перехода Фернандеса в «Челси»):

1. Неймар – 222 миллиона евро, из «Барселоны» в «ПСЖ» в сезоне-2017/18;

2.Килиан Мбаппе – 180 млн евро, из «Монако» в «ПСЖ» в сезоне-2018/19;

3. Усман Дембеле – 140 млн евро, из «Дортмунда» в «Барселону» в сезоне-2017/18;

4. Филиппе Коутиньо – 135 млн евро, из Ливерпуля в «Барселону» в сезоне-2017/18;

5. Жоау Феликс  – 127,2 млн евро, из «Бенфики» в «Атлетико» в сезоне-2019/20;

6. Энцо Фернандес – 127 млн ​​евро, из «Бенфики» в «Челси» в сезоне-2022/23;

7. Антуан Гризманн – 120 млн евро, из «Атлетико» в «Барселону» в сезоне-2019/20;

8. Джек Грилиш  – 117,5 млн евро, из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» в сезоне-2021/22;

9. Криштиану Роналду – 117 млн ​​евро, из «Реала» в «Ювентус» в сезоне-2018/19;

10. Эден Азар – 115 млн евро, из «Челси» в «Реал» в сезоне 2019/20.

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94 комментария

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Mawnan_Smith
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Безумие..
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TheReal_TMAC
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Ответ Jordan95
Во время перехода Азар входил в топ 3-5 игроков мира с великой карьерой в Челси и великим ЧМ. Может ты тогда ещё за футболом не следил, я не знаю. Просто поражают те, кто считают суму за Азара большой. Как будто Челси его бы за 50 отпустил. Ага.
Не сумма большая, а игрок провалился. Сумма для тогдашнего Азара нормальная была.
Только, Реал с тех пор продолжил побеждать в различных турнирах и без помощи бельгийца. Этот провал на его совести.
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Гоги^^^^
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Бенфика - охрененный бизнес проект, у которого охрененный бизнес-план, которому подчинено буквально всё, включая стиль игры. Атакующий, комбинационный, порой неэффективный в плане защиты, но цель то какая - презентабельность игроков. Футбольное поле - витрина магазина игроков. Подходи, не скупись - покупай живопИсь.
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aquila
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В Челси совсем с ума сошли!
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Пенс
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Ответ Боевой комар
Но только за Тчуамени заплатили в 2,5 раза меньше. И по сути окупили трансфером Каземиро.
так он и хуже. позорней полузаща в сборной Франции на этом ЧМ не было.
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Krishna
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фаны других лиг называют апл лигой мешков, а в топе самых дорогих трансферов только мансити на последних строчках. и обратите внимание сколько клубов нищей ла лиги с рекордами ))) вот кто настоящие мешки:))
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Руслан Мозговой
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Хороший игрок
За 50 лямов..
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ivica_sprut
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Бредовые цены.
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Денис Давыдов
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Ответ Jordan95
Во время перехода Азар входил в топ 3-5 игроков мира с великой карьерой в Челси и великим ЧМ. Может ты тогда ещё за футболом не следил, я не знаю. Просто поражают те, кто считают суму за Азара большой. Как будто Челси его бы за 50 отпустил. Ага.
Ну с великой карьерой перебор. У него в карьере в челси был сезон, когда его на поле вообще не было, называли даже невидимкой
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Рашпель793
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И ни один трансфер из топ-10 себя не оправдал. Забавно.
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rusichi
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Челси покупает лучшего молодого игрока ЧМ. Да, немного переплачивает. Но берет лучшего!
Не болельщики Челси, завидуйте молча)))
Болельщики Челси, наберитесь терпения, к нам пришел очень перспективный игрок. У Боэли много денег, пусть покупает нам побольше и подороже) Не верите, что это перспективно?? Спросите у Конте из Тоттенхэма, который просит хотя бы по 2 дорогих игрока за сезон)))
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Shikamaru Alexeevich
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А накажут албанский клуб, за нарушение ФФП
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ecopromo
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безумие какое то
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выходец из убежища
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Ответ skytent1
Что за бред это даже не топ , как все таки облапошивают АПЛьшиков лакака 100 лямов , Антони 100 , теперь Энцо , это так смешно
Оказывается трансферы Дембеле, Коутиньо, Гризманна, Феликса и Азара были совершены клубами АПЛ. Буду знать.
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Direct free kick
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Ответ Пенс
развод на уровне чучумени.
Ещё сир Альф Рамсей называл аргов животными. Проще купить зоопарк, больше профита было бы
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андрей кольцов
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Ответ Mr.Bean
Тем не менее, в десятке только один трансфер в АПЛ) Хотя если взять трансферы в районе 50-80 млн, там думаю да, АПЛ с наибольшим представительством в разы
И то за паспортиста
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jexOn
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Мне кажется трансфер из ряда Энтони в МЮ. Толком на топ-уровне никто не поиграл, но покупают их за космические деньги.
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Direct free kick
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Ответ ZamoRano
Разнёс 37 летнего деда, усё...в воздух чепчики бросаем! Хотя, по твоей логике мбаппе в каждой встрече Месси разносит, но то ничего)
Мбаппе сильнее Месси, это разве новость?
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Jazzzz
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Ответ Аскар Хакимов
Как Бенфика это постоянно делает?????
Ей тайно управляют Ротшильды
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corazón blanco
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Посчитал, что сможет заменить Канте или Жоржиньо и закрепиться в стартовом составе. Сложно будет конечно, но тем не менее удачи, не будем его хоронить раньше времени.
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TheReal_TMAC
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Ответ Someone from Internet
Наоборот Неймар-то топ на фоне этих деревьев)
Но, в год этого трансфера сумма казалась жуткой и нереальной какой-то.
Сейчас, сквозь годы, да, Неймар уровень суперзвезды держит до сих пор.
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kkostyakk
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Какой же это будет провальный трансфер, он мне напоминает вандебека…
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CM1
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Ответ Toni_Montana
Для Кринжа трансфер был удачный: стату набил дай Боже! А вот для Юве провал
В чем провал? В 2 из 3 сезонов выигран чемпионат +кубок и суперкубок Италии, ну а что касается ЛЧ - так Юве ее последний раз в 1996 брал. Суперуспехом этот период, конечно, не является, но и провалом не назовешь...
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k_terekhov
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Ответ Thunder_Timba
всё же Криша ну плюс-минус тоже можно туда поставить. Всё-таки 101 гол в 134 матчах за Юве. Хотя в противовес отсутствие по-настоящему больших трофеев
Ну я думаю, что его брали все же для ЛЧ, а не 1-2 Скудетто и 100 голов)
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Александра Александрова
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Ответ k_terekhov
По сути только Ней и Мбаппе заиграли, особенно на те деньги, что за них платили
Неймар за 222 заиграл ? Я тебя умоляю , он бледная тень самого себя в Басре за 87 миллионов , это удачный трансфер для Брасы с точки зрения покупки и продажи его в Псж , но в Псж он больше карнвалил, чем играл, да ещё за такие бешеные деньги !
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