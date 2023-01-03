Энцо переходит в «Челси» за 127 млн евро, «синие» заплатят тремя траншами. Трансфер станет 6-м по цене в истории
Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес переходит в «Челси».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «синие» заплатят за аргентинца 127 млн евро. «Челси» выплатит запрошенную португальским клубом сумму отступных (120 млн евро), а еще 7 млн заплатит для того, чтобы не выплачивать всю сумму сразу.
Клуб из Лондона оплатит трансфер 21-летнего игрока тремя траншами примерно по 40 млн евро. До завершения сделки остались последние детали.
Если трансфер состоится, то он войдет в десятку самых дорогих переходов в истории. Лишь за пятерых игроков в истории заплатили больше 127 млн евро.
Топ-10 самых дорогих трансферов в истории (с учетом потенциального перехода Фернандеса в «Челси»):
1. Неймар – 222 миллиона евро, из «Барселоны» в «ПСЖ» в сезоне-2017/18;
2.Килиан Мбаппе – 180 млн евро, из «Монако» в «ПСЖ» в сезоне-2018/19;
3. Усман Дембеле – 140 млн евро, из «Дортмунда» в «Барселону» в сезоне-2017/18;
4. Филиппе Коутиньо – 135 млн евро, из Ливерпуля в «Барселону» в сезоне-2017/18;
5. Жоау Феликс – 127,2 млн евро, из «Бенфики» в «Атлетико» в сезоне-2019/20;
6. Энцо Фернандес – 127 млн евро, из «Бенфики» в «Челси» в сезоне-2022/23;
7. Антуан Гризманн – 120 млн евро, из «Атлетико» в «Барселону» в сезоне-2019/20;
8. Джек Грилиш – 117,5 млн евро, из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» в сезоне-2021/22;
9. Криштиану Роналду – 117 млн евро, из «Реала» в «Ювентус» в сезоне-2018/19;
10. Эден Азар – 115 млн евро, из «Челси» в «Реал» в сезоне 2019/20.
У «Челси» Поттера проблемы: блеклая ничья с «Ноттингем Форест», только 1 победа в 7 матчах
Только, Реал с тех пор продолжил побеждать в различных турнирах и без помощи бельгийца. Этот провал на его совести.
За 50 лямов..
Не болельщики Челси, завидуйте молча)))
Болельщики Челси, наберитесь терпения, к нам пришел очень перспективный игрок. У Боэли много денег, пусть покупает нам побольше и подороже) Не верите, что это перспективно?? Спросите у Конте из Тоттенхэма, который просит хотя бы по 2 дорогих игрока за сезон)))
Сейчас, сквозь годы, да, Неймар уровень суперзвезды держит до сих пор.