Погба через 15-20 дней может вернуться в строй. Поль еще не играл за «Юве» после возвращения

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия травмы Массимилиано Аллегри Поль Погба Футбол

Массимилиано Аллегри рассказал о восстановлении Поля Погба после травмы.

«Он может бегать, и сейчас колено его не беспокоит, отека тоже нет.

Если так будет продолжаться и дальше, он сможет присоединиться к команде через 15-20 дней, если все пойдет гладко», – сказал главный тренер «Ювентуса».

В июле Погба получил травму мениска и перенес операцию. Позже в связи с длительным периодом без игр полузащитник получил травму бедра и не смог сыграть на ЧМ-2022.

Поль вернулся в туринский клуб после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед», но еще не играл за «Юве» в официальных матчах.

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5 комментариев

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Tiestorzn17
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Человек год лечится, но успел побывать разочарованием сезона 😁
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Леха Жданович
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Пару тренировок в Турине и сново можно в Майами в отпуск
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Кинг Конг Жив
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Для выступления в серии В нормальное усиление будет.
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Timiko
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Ответ Xavi_Iniesta6/8
Будет хорошо если вернётся на тот уровень, когда играл за Юве.
Будет хорошо, если вообще вернется. А не получит новую травму на тренировке.
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Xavi_Iniesta6/8
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Будет хорошо если вернётся на тот уровень, когда играл за Юве.
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