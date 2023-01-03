Погба через 15-20 дней может вернуться в строй. Поль еще не играл за «Юве» после возвращения

рассказал о восстановлении после травмы.

«Он может бегать, и сейчас колено его не беспокоит, отека тоже нет.

Если так будет продолжаться и дальше, он сможет присоединиться к команде через 15-20 дней, если все пойдет гладко», – сказал главный тренер « ».

В июле Погба получил травму мениска и перенес операцию. Позже в связи с длительным периодом без игр полузащитник получил травму бедра и не смог сыграть на .

Поль вернулся в туринский клуб после истечения срока контракта с «Манчестер Юнайтед», но еще не играл за «Юве» в официальных матчах.