Погба пропустит ЧМ-2022 из-за травмы. Агент подтвердила
Поль Погба пропустит чемпионат мира-2022 из-за травмы.
Об этом сообщила агент игрока Рафаэла Пимента.
«После вчерашних и сегодняшних медицинских осмотров очень больно сообщать, что Полю Погба все еще требуется реабилитация после операции (на колене – прим.). По этой причине Поль не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре», – завила Пимента.
Напомним, полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции получил травму мышц бедра, вызванную длительным периодом без игр. Недавно он восстановился после повреждения мениска.
ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
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