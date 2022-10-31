Погба пропустит ЧМ-2022 из-за травмы. Агент подтвердила

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Поль Погба пропустит чемпионат мира-2022 из-за травмы.

Об этом сообщила агент игрока Рафаэла Пимента.

«После вчерашних и сегодняшних медицинских осмотров очень больно сообщать, что Полю Погба все еще требуется реабилитация после операции (на колене – прим.). По этой причине Поль не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре», – завила Пимента.

Напомним, полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции получил травму мышц бедра, вызванную длительным периодом без игр. Недавно он восстановился после повреждения мениска.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. 

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