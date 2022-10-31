Шансы Погба сыграть на ЧМ-2022 близки к нулю. Он пропустит около трех недель из-за травмы

, скорее всего, пропустит чемпионат мира.

Сегодня стало известно, что полузащитник получил травму мышц бедра, вызванную длительным периодом без игр. Недавно он восстановился после повреждения мениска.

По информации L’Equipe, французский хавбек пропустит около трех недель. Он не успеет восстановиться к началу ЧМ-2022.

Считается, что шансы Поля принять участие в турнире близки к нулю, хотя в «Ювентусе» и сборной не хотят исключать вероятность того, что Поль сможет набрать кондиции к началу чемпионата мира.

пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборные должны представить окончательную заявку до 13 ноября.

Звезды, которые пропустят ЧМ-2022 из-за травм: Жота, Вейналдум, Канте и, возможно, Погба