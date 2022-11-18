Агент Погба: «Поль – боец, он хочет дать «Юве» то, чего они заслуживают. Погба страдает из-за непопадания на ЧМ»

Агент Поля Погба поделилась мнением о хавбеке .

Полузащитник пропустит чемпионат мира, так как он все еще восстанавливается после операции на мениске, которую перенес в сентябре. Погба травмировался во время предсезонки и до сих пор не сыграл за «Юве» в этом сезоне.

«Поль – боец, человек с сильным характером. Он знает, что может и чего не может делать. Поль очень серьезен, большой профессионал. Для него доверие со стороны «Юве», – это ответственность. Он прекрасно понимает, в чем заключается его ответственность в футболе.

Когда в его жизни случается что-то плохое, Поль думает о том, как это решить. Погба страдает от того, что не попал на чемпионат мира, но он знает, что в конечном итоге должен проснуться и продолжать восстанавливаться. Он хочет играть, чтобы дать «Ювентусу» то, чего они заслуживают», – сказала .