Льорис о травме Погба: «Поль очень важен для сборной. Франции будет его не хватать»

Уго Льорис высказался об отсутствии Поля Погба на предстоящем чемпионате мира.

«Он очень важный игрок, более чем важный для нас. Он несколько месяцев мучился с травмами, мало играл в прошлом сезоне, но мы надеялись, что он успеет вернуться. Конечно, нам будет его не хватать.

Теперь решение за тренером. Мы должны быть уверены в каждом из игроков, и тогда вместе мы будем сильны», – сказал вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции.

Ранее стало известно, что Погба не сможет сыграть на чемпионате мира в Катаре, поскольку не успеет восстановиться после травмы.