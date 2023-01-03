Бернарду о Холанде: «Он все время хочет забить как можно больше. Здорово иметь в команде игрока, настолько заточенного на результат»

назвал важное качество .

«Особенность Эрлинга в том, что он не беспокоится о том, чтобы коснуться мяча. Например, мне или нелегко играть на позиции ложной девятки – для этого не нужно часто касаться мяча, и это расстраивает, потому что это помогает ощущать себя частью игры.

Эрлинг хорош тем, что если он не получает мяч в течение 30 минут, но касается его один раз и забивает гол, он счастлив. Иметь такого игрока, который сосредоточен только на конечном результате – это здорово, потому что он знает, для чего он здесь, и делает это идеально.

Он все время хочет забивать как можно больше. Вы видели, что, забив два гола [в ворота « »], он не был доволен, потому что в том матче мог забить больше.

Это просто безумие, потому что любой другой игрок, забив два гола, был бы на седьмом небе от счастья, но он не был доволен, потому что чувствовал, что мог бы забить больше, и это показывает, насколько он амбициозен и сосредоточен на том, чтобы помогать команде и становиться лучше с каждым днем.

Я очень рад, что у нас есть такой игрок», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

У Холанда 30 (27+3) очков в 21 матче за «Манчестер Сити». Форвард забил в третьей игре подряд