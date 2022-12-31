У Холанда 30 (27+3) очков в 21 матче за «Манчестер Сити». Форвард забил в третьей игре подряд
Эрлинг Холанд набрал 30 очков по системе «гол+пас» в «Манчестер Сити».
Нападающий «горожан» открыл счет в матче против «Эвертона» в 18-м туре АПЛ (1:0, первый тайм). Он забил в третьем матче подряд после возобновления клубного сезона – ранее он отличился дублем в игре с «Лидсом» (3:1) и забил 1 мяч в ворота «Ливерпуля» (3:2).
Всего на счету норвежца 27 голов и 3 голевых паса за 21 игру на клубном уровне после трансфера из дортмундской «Боруссии».
С подробной статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
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