У Холанда 30 (27+3) очков в 21 матче за «Манчестер Сити». Форвард забил в третьей игре подряд

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд набрал 30 очков по системе «гол+пас» в «Манчестер Сити». 

Нападающий «горожан» открыл счет в матче против «Эвертона» в 18-м туре АПЛ (1:0, первый тайм). Он забил в третьем матче подряд после возобновления клубного сезона – ранее он отличился дублем в игре с «Лидсом» (3:1) и забил 1 мяч в ворота «Ливерпуля» (3:2).

Всего на счету норвежца 27 голов и 3 голевых паса за 21 игру на клубном уровне после трансфера из дортмундской «Боруссии».

С подробной статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь

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31 комментарий

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Vaksinator
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капец он машина
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kubinec27
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Ответ QWertY
Повезло Холанду, что он попал в руки Гвардиолы, а не в Реал к Анчелотти. Мог бы там повторить судьбу Йовича
Дурацкое сравнение. Холланд профессионал во главе с профессиональным футболистом в прошлом отцом. И йович из разряда азара. И попал бы в реал может быть лч выиграл бы, а с мс будет аплку косить ( и то не каждый год).
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SternDesSüdens
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В Бундеслиге, к слову, результативность была меньше)
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Владислав Бондарчук
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У него передач меньше чем у мбаппе
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N1ghtwolf
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ЗМ этому господину. Абсолютно лучший в этом сезоне!
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Damir Wins
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Киборг, помноженный на вечность
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bibendum
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Главное, чтобы травм не было
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Rassvetoff
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А уже есть ставка на то, что Холанд не забьет?
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Benner
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Ответ rigobersong
Стэндап от Должуна:) https://ibb.co/qmZT1tf
Так он уже себе переписал методичку. Теперь это холанд тащит "бездарного" пепку к победам, а не наоборот
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Платон Еленин
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Именно такие футболисты украшение АПЛ. Парень нашёл свою лигу и он кайфует от него.
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sed3009
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Самое лучшее вложение сити. Главное чтобы без травм.
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HoratioH
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Ответ rigobersong
Смотреть на игру Холанда одно удовольствие:)
завидуешь небось, что он не в твоем каталонском середняке
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HoratioH
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Ответ rigobersong
Стэндап от Должуна:) https://ibb.co/qmZT1tf
Мне тебя жалко, видать психическая травма настолько серьезная, что ты только о нем и думаешь
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ rigobersong
Стэндап от Должуна:) https://ibb.co/qmZT1tf
Будь снисходительнее, каждому своё. Кому-то фофаны, а кому-то Холанны🤓
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VERBLYUD
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Ответ Харен Брогг
Фанатам Месси и Роналду можно перестать спорить от том, кто чей рекорд по голам побьет, так как этот монстр в будущем все равно их обновит
По твоей логике, фанатам Холанда тоже не надо думать о рекордах, ведь после него появится кто-то другой, кто будет забивать больше него и побьет все рекорды
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беда504
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Ответ QWertY
Повезло Холанду, что он попал в руки Гвардиолы, а не в Реал к Анчелотти. Мог бы там повторить судьбу Йовича
Этот как Йовович не забил на футбол после хорошего контракта)) а пашет
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psycho killer
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Надеюсь, не загубит карьеру (не перейдёт в лол-лигу никогда)
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VERBLYUD
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21 гол за 16 туров АПЛ. Если сохранит темп, то только в лиге забьет 50. А во всех турнирах за клуб и сборную где-то 65-70.
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
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Ответ Харен Брогг
Фанатам Месси и Роналду можно перестать спорить от том, кто чей рекорд по голам побьет, так как этот монстр в будущем все равно их обновит
Мда, у диванных экспертов всё на 15 лет вперёд расписано. Вполне возможно, что травмы его доконают и никакие рекорды он не перепишет. Он уже часто травмируется, а с годами это может усугубиться.
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bibendum
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Тут уже пора замахиваться на рекорд Дикси Дина
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igls54
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Викингу ещё бы и сборную помогучей, совсем бы шикарно было
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QWertY
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Ответ rigobersong
Стэндап от Должуна:) https://ibb.co/qmZT1tf
Так так, ждем очередное переобувание от нашего белорусского туриста)
+6
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rigobersong
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Стэндап от Должуна:)

https://ibb.co/qmZT1tf
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Rio de Janeiro
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Всё-равно не уровень Мбаппе
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QWertY
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Повезло Холанду, что он попал в руки Гвардиолы, а не в Реал к Анчелотти. Мог бы там повторить судьбу Йовича
+19
-12
+7
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