У Холанда 26 голов и 3 ассиста за 20 игр в «Манчестер Сити»
Форвард Эрлинг Холанд отметился 29 результативными действиями за 20 игр в «Манчестер Сити».
Норвежец оформил дубль в игре с «Лидсом» (3:1) в 17-м туре чемпионата Англии.
Всего на счету нападающего 26 голов и 3 голевых паса за 20 игр на клубном уровне после трансфера из дортмундской «Боруссии».
Также он забил 1 мяч за две игры в составе сборной Норвегии в Лиге наций в сентябре.
Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.
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