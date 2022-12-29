У Холанда 26 голов и 3 ассиста за 20 игр в «Манчестер Сити»

Форвард Эрлинг Холанд отметился 29 результативными действиями за 20 игр в « ».

Норвежец оформил дубль в игре с « » (3:1) в 17-м туре чемпионата Англии.

Всего на счету нападающего 26 голов и 3 голевых паса за 20 игр на клубном уровне после трансфера из дортмундской «Боруссии».

Также он забил 1 мяч за две игры в составе сборной Норвегии в Лиге наций в сентябре.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

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