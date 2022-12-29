У Холанда 26 голов и 3 ассиста за 20 игр в «Манчестер Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу Лидс Эрлинг Холанд Футбол

Форвард Эрлинг Холанд отметился 29 результативными действиями за 20 игр в «Манчестер Сити».

Норвежец оформил дубль в игре с «Лидсом» (3:1) в 17-м туре чемпионата Англии.

Всего на счету нападающего 26 голов и 3 голевых паса за 20 игр на клубном уровне после трансфера из дортмундской «Боруссии».

Также он забил 1 мяч за две игры в составе сборной Норвегии в Лиге наций в сентябре.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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Псевдоадекват
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Ответ erabog@icloud.com
Монстр вернулся!!!
А он и не уходил, просто не играл)
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WhatZ
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Ответ erabog@icloud.com
Монстр вернулся!!!
а он куда-то уходил?
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rigobersong
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А если бы Норвегия занималась футболом, а не политикой, то возможно и на ЧМ Викинга увидели, по сути 2 из 5ти лучших игроков АПЛ играют в составе Норвежцев:) А сколько еще просто хороших игроков вроде Сорлота, Кинга, Норманна, Педерсена:)
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corazón blanco
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Что в Дортмунде была статистика почти гол за игру, а в Сити так вообще космос. Просто топ. Отлично чувствует игру и партнёров и оказывается в нужное время в нужном месте. Так это ещё Эрлинг зачастую и порит отличные моменты.
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erabog@icloud.com
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Монстр вернулся!!!
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