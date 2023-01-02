Неймара ждут на похоронах Пеле. Вчера он прибыл в Бразилию
Неймар посетит похороны легендарного бразильского футболиста Пеле.
По данным журналиста L’Équipe Эрика Фросио, вчера вечером нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии прибыл в Гуаружу. Ожидается, что Неймар посетит похороны Пеле.
Вчера Неймар не играл за «ПСЖ» против «Ланса» (1:3) в Лиге 1 из-за дисквалификации.
Трехкратный чемпион мира ушел из жизни 29 декабря, ему было 82 года.
29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.
Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать нужный результат.
Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).
Неймар: «Когда-то я прочитал, что до Пеле 10 было просто числом. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Он изменил все»
Но когда она смотрела, я играл, как Пеле!
И кричал: «Дайте мне мячик! Я ударю, да! Вот он я, тут, здесь!»
И бил
Она исчезала, и у меня ноги не ходили!
Вот что такое любовь...