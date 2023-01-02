Неймара ждут на похоронах Пеле. Вчера он прибыл в Бразилию

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Пеле Неймар Футбол

Неймар посетит похороны легендарного бразильского футболиста Пеле.

По данным журналиста L’Équipe Эрика Фросио, вчера вечером нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии прибыл в Гуаружу. Ожидается, что Неймар посетит похороны Пеле.

Вчера Неймар не играл за «ПСЖ» против «Ланса» (1:3) в Лиге 1 из-за дисквалификации.

Трехкратный чемпион мира ушел из жизни 29 декабря, ему было 82 года. 

29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать нужный результат.

Пеле – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

Неймар: «Когда-то я прочитал, что до Пеле 10 было просто числом. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Он изменил все»

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8 комментариев

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Ответ Aidos9419
Специально симулировал и получил кк ради того чтобы посетить похороны Пеле. Респект
Неуместная шутка, особенно если учесть, что его матч состоялся 28 декабря. А Король ушёл из жизни на следующий день.
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Пеле достоин того, чтобы его хоронил весь футбольный мир.
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Ответ Зелёный гопник
Не могу сказать, что я хороший футболист Но когда она смотрела, я играл, как Пеле! И кричал: «Дайте мне мячик! Я ударю, да! Вот он я, тут, здесь!» И бил Она исчезала, и у меня ноги не ходили! Вот что такое любовь...
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Aidos9419
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Специально симулировал и получил кк ради того чтобы посетить похороны Пеле. Респект
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Зелёный гопник
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Не могу сказать, что я хороший футболист
Но когда она смотрела, я играл, как Пеле!
И кричал: «Дайте мне мячик! Я ударю, да! Вот он я, тут, здесь!»
И бил
Она исчезала, и у меня ноги не ходили!
Вот что такое любовь...
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Ivchev
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Надо достойно проводить Короля.
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