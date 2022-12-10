Пеле – Неймару о повторении его рекорда: «Это больше, чем просто число. Продолжай вдохновлять нас»

Экс-форвард сборной Бразилии Пеле обратился к Неймару, забившему 77 голов на команду.

«Я наблюдал за твоим взрослением, болел за тебя каждый день и теперь могу поздравить тебя с тем, что ты догнал меня по голам за сборную Бразилии. Мы оба знаем, что это нечто гораздо большее, нежели просто число. Наш, спортсменов, величайший долг заключается в том, чтобы вдохновлять. Вдохновлять наших нынешних коллег, следующие поколения, тех – и это главное – кто любит наш вид спорта.

К сожалению, это не самый радостный день для нас (Бразилия вылетела с , уступив Хорватии в четвертьфинале – прим. Sports.ru). Но ты всегда будешь источником вдохновения, к которому многие стремятся.

Я понял, что чем больше времени проходит, тем значительнее становится наше наследие. Мой рекорд был установлен почти 50 лет назад, и до сих пор никому не удавалось к нему приблизиться. Но ты сделал это, парень. Это говорит о величии достижения.

Но ты, как и я, знаешь, что ни одно число не больше радости от того, что представляешь свою страну. Мне 82 года, и я надеюсь, что в какой-то мере вдохновил тебя на то, чтобы проделать столь долгий путь. И еще больше я надеюсь на то, что твое достижение заразит миллионы людей, следующих за тобой, желанием бросить вызов тому, что кажется невозможным.

Твое наследие еще не до конца сформировано. Продолжай вдохновлять нас. Я и дальше буду колотить воздух руками, когда ты забиваешь гол, как это всегда и происходит», – сказано в сообщении Пеле.

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