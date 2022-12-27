Гальтье заявил, что Месси вернется к тренировкам с «ПСЖ» 2 или 3 января
Стало известно, когда Лионель Месси вернется к тренировкам с «ПСЖ».
Главный тренер парижан Кристоф Гальтье подтвердил, что нападающий возобновит тренировки в составе команды 2 или 3 января.
Сообщалось, что Месси может сыграть за «ПСЖ» против «Анжера» в матче 18-го тура Лиги 1, который состоится 11 января.
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Ну король левых пенок ещё звучит .
Ну чтобы бог левых пенок звучало , как-то не уверен 🤔
Спасибо
Очень важная новость .
скриньте
очень хочется чтобы не сбавил наш инопланетянин, но после чм в 35, можно уже и расслабиться