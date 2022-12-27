Гальтье заявил, что Месси вернется к тренировкам с «ПСЖ» 2 или 3 января

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Кристоф Гальтье Футбол

Стало известно, когда Лионель Месси вернется к тренировкам с «ПСЖ».

Главный тренер парижан Кристоф Гальтье подтвердил, что нападающий возобновит тренировки в составе команды 2 или 3 января.

Сообщалось, что Месси может сыграть за «ПСЖ» против «Анжера» в матче 18-го тура Лиги 1, который состоится 11 января.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BVB09
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ инок
Пусть Месси немного отдохнет после напряженного ЧМ и наберется новых сил. Лучше играть будет
Спасибо инок что даёшь месси отдохнуть. Мы все ждали что вы прикажете на этот счет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Григорий Геник
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
После запоя выйдет если
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Skotinas
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sevuska
Как можно в отношении мессе так говорить. Лучше то уже некуда - это предел совершенства в футболе 😆
Что такое мессе, Севуска?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Калугин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мартинес заявил, чтобы будет праздновать до 2026 года
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ инок
Пусть Месси немного отдохнет после напряженного ЧМ и наберется новых сил. Лучше играть будет
Как можно в отношении мессе так говорить. Лучше то уже некуда - это предел совершенства в футболе 😆
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шапка Сёмина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Заслужил!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шапка Сёмина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ onegin2007
Второго числа на работу, хорошо, что я не Месси)
Неужели первого числа на работу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ predMBAPPE
Король футбола 👑🇦🇷 в новом году вернётся уже Богом🗿👼💒
😆😆
Ну король левых пенок ещё звучит .
Ну чтобы бог левых пенок звучало , как-то не уверен 🤔
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fc-psg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Константиньо
то есть, в России этот факт останется незамеченным)
Ну не все же в России только бухают на новогодние праздники)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Галым Нуркеев
Интересно, как у них с Мбаппе отношения сложатся после ЧМ?
У него с Мбпапе отлично будет, но я не знаю у Мбпапе с ним как будет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Галым Нуркеев
Интересно, как у них с Мбаппе отношения сложатся после ЧМ?
А что им делить? Друг друга не били, куда подальше не слали. Нормальное явление, что два лучших игрока мира иногда разыгрывают друг с другом кубки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
predMBAPPE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ onegin2007
Второго числа на работу, хорошо, что я не Месси)
Я буду работать 3числа,выходит я Месси 💪🏻😁
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
predMBAPPE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Король футбола 👑🇦🇷 в новом году вернётся уже Богом🗿👼💒
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Галым Нуркеев
Интересно, как у них с Мбаппе отношения сложатся после ЧМ?
У лучшего игрока ЧМ Мбаппе всегда уважительное отношение к стареещему пенальтисту . Так уж он воспитан .
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константиньо
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
то есть, в России этот факт останется незамеченным)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пусть Месси немного отдохнет после напряженного ЧМ и наберется новых сил. Лучше играть будет
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ cektor
вернется что бы взять очередную ЛЧ !) скриньте
Финал ЛЧ ПСЖ - Анжер !?
Спасибо
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
onegin2007
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Второго числа на работу, хорошо, что я не Месси)
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Зубков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Галым Нуркеев
Интересно, как у них с Мбаппе отношения сложатся после ЧМ?
Думаю нормальные рабочие отношения будут.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Pepsi и Галтье должны уйти из ПСЖ
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Спасибо.
Очень важная новость .
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cektor
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
вернется что бы взять очередную ЛЧ !)
скриньте
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Король 👑 может позволить себе отдохнуть
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Галым Нуркеев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Интересно, как у них с Мбаппе отношения сложатся после ЧМ?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GooseG
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ждём гения в клубном футболе.
очень хочется чтобы не сбавил наш инопланетянин, но после чм в 35, можно уже и расслабиться
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий