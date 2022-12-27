Гальтье заявил, что Месси вернется к тренировкам с «ПСЖ» 2 или 3 января

Стало известно, когда вернется к тренировкам с « ».

Главный тренер парижан подтвердил, что нападающий возобновит тренировки в составе команды 2 или 3 января.

Сообщалось, что Месси может сыграть за «ПСЖ» против «Анжера» в матче 18-го тура Лиги 1, который состоится 11 января.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!