Хорхе Вальдано: «Гениев было очень мало, Пеле был одним из них. Месси, Марадона, Кройфф, Ди Стефано произвели революцию в футболе. Я отказываюсь сравнивать эпохи»

рассказал, кем для него был Пеле.

Бывший нападающий сборной и трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет.

« для меня – воплощение совершенства. Отношения, которые у вас сложились с футболом, отчасти зависят от возраста, в котором вы с ним познакомились, а в мой дом телевидение пришло с чемпионатом мира в Мексике в 1970 году. Мне было 14 лет, и моя мама сделала мне этот подарок, купив телевизор, чтобы я мог смотреть чемпионат мира в одиночестве на кухне.

Когда на кухне твоего дома появляется телевизор с Пеле, это событие знаменует собой всю твою дальнейшую жизнь. Я плакал от волнения, от счастья из-за этой бразильской команды.

Не так давно я смотрел документальный фильм о Пеле, который был посвящен чемпионату мира 1970 года. В конце он сказал, что, когда турнир подошел к концу и он был в раздевалке, он плакал, потому что чувствовал, что наконец-то снял со своих плеч тяжесть всей Бразилии.

И, наблюдая за этим, я не мог отделаться от ощущения, что я вернулся туда, домой, плача от счастья из-за того, что этот парень сделал для нас.

Гениев было очень мало. Пеле был одним из них. Месси – последний на данный момент. Марадона, , Ди Стефано – те, кто произвел революцию в футболе. Они появляются только раз в 20, 25 лет. И я отказываюсь сравнивать разные эпохи. Каждый гений знаменует свою эпоху.

Пеле, как и Марадона, также был представителем того времени, когда Южная Америка играла против Европы, но это уже не так – теперь вся Аргентина и вся Бразилия играют в Европе. Он был представителем команды, которая ознаменовала собой тот чемпионат мира.

Я никогда не видел, как он играет вживую. В последние несколько лет мы часто встречались на конференциях и мероприятиях. Однажды я представил его, сказав, что на двоих мы забили более 1300 голов. Он рассмеялся.

Я начал заводить разговор о Ди Стефано, Марадоне, Месси, и Пеле сказал: «Знаете, у меня есть друг-аргентинец, который давным-давно пришел ко мне и сказал, что Ди Стефано был лучше меня. Прошло двадцать лет, он вернулся и сказал, что есть такой парень по фамилии , и он лучше меня. И теперь говорят об этом парне по фамилии Месси, который лучше меня. И я сказал ему: «Договоритесь между собой, кто же из них лучше, и пришлите его ко мне», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины.

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