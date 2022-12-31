Хорхе Вальдано: «Гениев было очень мало, Пеле был одним из них. Месси, Марадона, Кройфф, Ди Стефано произвели революцию в футболе. Я отказываюсь сравнивать эпохи»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Диего Марадона Пеле Йохан Кройфф Альфредо Ди Стефано Хорхе Вальдано Футбол

Хорхе Вальдано рассказал, кем для него был Пеле.

Бывший нападающий сборной Бразилии и трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет. 

«Пеле для меня – воплощение совершенства. Отношения, которые у вас сложились с футболом, отчасти зависят от возраста, в котором вы с ним познакомились, а в мой дом телевидение пришло с чемпионатом мира в Мексике в 1970 году. Мне было 14 лет, и моя мама сделала мне этот подарок, купив телевизор, чтобы я мог смотреть чемпионат мира в одиночестве на кухне.

Когда на кухне твоего дома появляется телевизор с Пеле, это событие знаменует собой всю твою дальнейшую жизнь. Я плакал от волнения, от счастья из-за этой бразильской команды.

Не так давно я смотрел документальный фильм о Пеле, который был посвящен чемпионату мира 1970 года. В конце он сказал, что, когда турнир подошел к концу и он был в раздевалке, он плакал, потому что чувствовал, что наконец-то снял со своих плеч тяжесть всей Бразилии.

И, наблюдая за этим, я не мог отделаться от ощущения, что я вернулся туда, домой, плача от счастья из-за того, что этот парень сделал для нас.

Гениев было очень мало. Пеле был одним из них. Месси – последний на данный момент. Марадона, Кройфф, Ди Стефано – те, кто произвел революцию в футболе. Они появляются только раз в 20, 25 лет. И я отказываюсь сравнивать разные эпохи. Каждый гений знаменует свою эпоху.

Пеле, как и Марадона, также был представителем того времени, когда Южная Америка играла против Европы, но это уже не так – теперь вся Аргентина и вся Бразилия играют в Европе. Он был представителем команды, которая ознаменовала собой тот чемпионат мира.

Я никогда не видел, как он играет вживую. В последние несколько лет мы часто встречались на конференциях и мероприятиях. Однажды я представил его, сказав, что на двоих мы забили более 1300 голов. Он рассмеялся.

Я начал заводить разговор о Ди Стефано, Марадоне, Месси, и Пеле сказал: «Знаете, у меня есть друг-аргентинец, который давным-давно пришел ко мне и сказал, что Ди Стефано был лучше меня. Прошло двадцать лет, он вернулся и сказал, что есть такой парень по фамилии Марадона, и он лучше меня. И теперь говорят об этом парне по фамилии Месси, который лучше меня. И я сказал ему: «Договоритесь между собой, кто же из них лучше, и пришлите его ко мне», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины.

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32 комментария

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Добрый Ретроград
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Ответ aidos_1979
Какой то очень не красивый бывший директор мадридского реала!)
Ты кто такой некрасивый?© https://www.youtube.com/watch?v=CIMOf5QEWiE&ab_channel=HotBox
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<=Ubriaco_Belloccio=>
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Революцию в футболе устраивали тренеры, а не футболисты.
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доктор Ливси
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Ответ atomio
Гениев мало. А обычных страйкеров-замыкальщиков много: Лёва, Суарес, Герд Мюллер, инстаграмная дива и тд.
Суарес? Мюллер? Ну так себе экспертное мнение, чего уж. С наступающим вас
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Wasilij Petrow
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Бродский говорил о великих поэтах: "На такой высоте уже нет иерархии". С величайшими футболистами то же самое.
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rb
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Очень разумный ответ.
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Пилипенко Дмитрий
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Месси революционер настоящий, по тому как надо отгружать пачки голов осасунам и эйбарам в чемпионате двух гегемонов
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NottinghamForest79
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ТОЧНА
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S H A R K
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Ответ atomio
Гениев мало. А обычных страйкеров-замыкальщиков много: Лёва, Суарес, Герд Мюллер, инстаграмная дива и тд.
Суарес замыкальщик?????
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AF007
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Ответ Artem Piatkov
Роналду: 5 ЛЧ, 5 ЗМ, 4 ЗБ, 7 ЗБ ЛЧ, ЗБ Евро По 4 игрок года по версии ФИФА и УЕФА 819+276 по гол+пас Гениальный футболист, которого в упор отрицают
Рыдай, артемка. Всю свою жизнь ты глорила за посредственность
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7gbvr8rj2c
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Месси, Роналду, Неймар, Мбаппе, Холанн, Суарес, Мане, Салах, Сон, де Брёйне, Рамос, Маркиньос самые лучшие футболисты. А самый лучший - конечно же наш КОКОРИН
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Игорь Климов
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Лео Месси единственный гений в мировом футболе из действующих игроков!
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BlackBart
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Вальдано всегда был в адеквате. Хоть кто-то сказал, что сравнивать разные эпохи это глупо
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Vylkos
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Вот достойный ответ !!! Прятно прочесть адекватные слова .
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Терминатор///Айлбибекович
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Вообще правильная позиция.Для самого старшего поколения Пеле,для 70-80-ков-Кройф,Платини Марадона,В2000-х годах Месси.Лет через 20 у молодежи будут свои герои,которые будут кричать,что все они в том числе и Месси играли в другой футбол,а их герои правильные....
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bam bam
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Я б сказал иначе Пеле это дед футбола, Марадона это отец, а Месси это сын. Конечно Месси будет чисто технически лучше двух предыдущих , у него вхождение в футбол было других, ему было что перенять , Пеле было не так легко. Но если чисто технически , Месси лучше их обоих
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Социо Пат
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Ответ А. Мостовой
Месси тут лишний, разве что если он имел ввиду список пенальтистов
А ты посмотри у кого больше всего за карьеру больше голов с пенальти, будешь удивлён кринжебот))
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Oleg
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Ответ werley
Да всегда удивляло, что так наяривают по поводу звания величайшего в истории. Вот в науке, например, как можно определить величайшего ученого в истории? Архимед или Галилей? Ньютон или Эйнштейн? Коперник или Эдвин Хаббл? Сравнивать их бессмысленно, у каждого была своя эпоха, свое время.
Эйнштейн ГОАТ)
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atomio
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Гениев мало. А обычных страйкеров-замыкальщиков много: Лёва, Суарес, Герд Мюллер, инстаграмная дива и тд.
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aidos_1979
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Какой то очень не красивый бывший директор мадридского реала!)
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VladislavZ
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«я отказываюсь сравнивать разные эпохи» — адекватных любителей футбола немного осталось.
Я да Вальдано.
Был ещё один человек в Индии, но он уже умер.
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MenOfSoccer
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Как это мерзко, что сейчас все показательно не называют Роналду в перечисление великих игроков. Человек более 15 лет показывал футбол высочайшего уровня, только он и Месси смогли продержать так долго высоко планку. Увы, но при всей гениальности выше перечисленных, они не встанут в ряд с ними.
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werley
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Да всегда удивляло, что так наяривают по поводу звания величайшего в истории. Вот в науке, например, как можно определить величайшего ученого в истории? Архимед или Галилей? Ньютон или Эйнштейн? Коперник или Эдвин Хаббл? Сравнивать их бессмысленно, у каждого была своя эпоха, свое время.
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Илья Бодров
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Месси лишний в этом списке, психологически ломается при встрече с немцами, постоянно страдал от Германии
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corazón blanco
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Ну наконец-то хоть кто-то вспомнил, что был такой великий игрок, как Ди Стефано. Да, он не лучший футболист в истории футбола, но легендарная личность. Все-таки единственный в мире футболист, у кого есть Супер Золотой Мяч.
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Romeo Yankovich
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Вроде новость о других, вроде даже корректно всё изложил, но троли тут как тут. Всякие барсамании, гуры футбола, риго прибегит скоро.
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