В «Сантосе» решили не выводить 10-й номер в память о Пеле. Бразилец хотел, чтобы тот остался доступен

« » не выведет из обращения 10-й номер в память о Пеле.

Об этом сообщил президент клуба Андрес Руэда.

Руэда объяснил, что решающую роль в принятии решения сыграла видеозапись интервью с Пеле, где тот сообщил о своем желании оставить 10-й номер доступным.

«Лучше оставить 10-й номер, потому что тогда люди никогда не забудут», – сказал тогда .

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