В «Сантосе» решили не выводить 10-й номер в память о Пеле. Бразилец хотел, чтобы тот остался доступен

Теги Сантос высшая лига Бразилия Пеле игровая форма стиль Футбол

«Сантос» не выведет из обращения 10-й номер в память о Пеле.

Об этом сообщил президент клуба Андрес Руэда.  

Руэда объяснил, что решающую роль в принятии решения сыграла видеозапись интервью с Пеле, где тот сообщил о своем желании оставить 10-й номер доступным.

«Лучше оставить 10-й номер, потому что тогда люди никогда не забудут», – сказал тогда Пеле.

«Если забудешь носки, твоя жизнь может быть совсем другой». Письмо Пеле молодому себе

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5 комментариев

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corazón blanco
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Правильное решение, для игроков это будет честью и мотивацией носить легендарный номер и большая ответственность.
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Назар Игорь
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Думаю не скоро появится игрок который решится надеть футболку с этим номером. Ответственность ляжет тяжелым грузом.
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error505
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Ответ rigobersong
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rigobersong
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rigobersong
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Правильно, когда твой номер носят о тебе будут помнить всегда, а вывод номера по сути разовая акция:)
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Фанат Лионеля Месси
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Адекватное решение
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