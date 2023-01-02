«ПСЖ» впервые проиграл при Гальтье – «Лансу». Было 19 побед и 4 ничьих с начала сезона
«ПСЖ» проиграл впервые в сезоне.
Кроме того, поражение от «Ланса» (1:3) в Лиге 1 стало первым при главном тренере Кристофе Гальтье.
До этого у «ПСЖ» при Гальтье было 19 побед и 4 ничьих во всех турнирах.
Следующим матчем парижан станет игра Кубка Франции против «Шатору» на выезде. Она состоится 6 января.
ПСЖ проиграл, но Месси не было.
Что же делать? 🤔
Ты зря на меня гонишь
А Ланс наказывал их хладнокровно и четко.
Мбаппе слишком зависимый от партнеров
Понятно ,что с баварией будут играть в 3 цз ,но все же с защитой надо что-то делать
Рамос уже не тянет