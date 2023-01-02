«ПСЖ» впервые проиграл при Гальтье – «Лансу». Было 19 побед и 4 ничьих с начала сезона

« » проиграл впервые в сезоне.

Кроме того, поражение от « » (1:3) в Лиге 1 стало первым при главном тренере .

До этого у «ПСЖ» при Гальтье было 19 побед и 4 ничьих во всех турнирах.

Следующим матчем парижан станет игра Кубка Франции против «Шатору» на выезде. Она состоится 6 января.