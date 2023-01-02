«ПСЖ» впервые проиграл при Гальтье – «Лансу». Было 19 побед и 4 ничьих с начала сезона

Теги Ланс ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» проиграл впервые в сезоне.

Кроме того, поражение от «Ланса» (1:3) в Лиге 1 стало первым при главном тренере Кристофе Гальтье.

До этого у «ПСЖ» при Гальтье было 19 побед и 4 ничьих во всех турнирах.

Следующим матчем парижан станет игра Кубка Франции против «Шатору» на выезде. Она состоится 6 января.

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30 комментариев

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Men77
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У фанов верблюд-лиги сегодня облом.
ПСЖ проиграл, но Месси не было.
Что же делать? 🤔
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AminO2
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Настоящая суперзвезда в этом клубе только одна. Сейчас отдыхает в Росарио.
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Злобный Конь
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1 января,Новый год,всё такое,а тут какой то Ланс... Расслабились парижане.
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Товарищ Наркотик
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А шанс-то на анбиттен был. Обидно, наверное
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GuruFutbola
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Ответ Yu123
с кем я могу тебя перепутать?) ты писал что бчк вынесет баварию
Нет, это писал чувак с авой смеющегося Мбаппе, а не я
Ты зря на меня гонишь
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Александр Жарков
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Ответ Кирилл
Игроки ПСЖ сегодня, видимо, решили показать всему миру мастер-класс по «привозу» голов в свои ворота ) А Ланс наказывал их хладнокровно и четко.
там жуткий привоз? обзор еще не смотрел)
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Анархия
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Ланс приятно удивил,высоко встречая ПСЖ при розыгрыжах от ворот,аутов,еще и сами прекрасно выходили из под прессинга.насчет Мбаппе явно не лучший его матч,видно еще не отошел,но и заслуг Ланса нельзя умалять.Впрочем победа заслуженная прекрасная игра от Ланса( в особенности Опенда,Фофана,да и вратарь позитивный малый).
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инок
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Ланс с победой над ПСЖ и со вторым местом в лиге
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Shamarin
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В ЛЧ им не светит. Лео приедет пустой. Без эмоций.
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Yu123
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Ответ GuruFutbola
Ты меня с кем-то перепутал
с кем я могу тебя перепутать?) ты писал что бчк вынесет баварию
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Игорь Климов
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Ответ corazón blanco
Если кто-то хочет провести сезоне без поражений, тренером этой команды должен быть Венгер)
Это уже давно не актуальное утверждение.
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Руслан Карчаев
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Мбаппенальти очень старался было видно, эх вот если бы назначили 11метровую , он бы проснулся.
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Кирилл
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Игроки ПСЖ сегодня, видимо, решили показать всему миру мастер-класс по «привозу» голов в свои ворота )
А Ланс наказывал их хладнокровно и четко.
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Blaumerc
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Рано или поздно это должно было случиться
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Пирс Морган
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Без Месси и Неймара в атаке настоящий караул, просто нет идей, мда
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Игорь Климов
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Без Короля и Нея никто не в силах обострить Мбаппе слишком зависимый от партнеров Понятно ,что с баварией будут играть в 3 цз ,но все же с защитой надо что-то делать Рамос уже не тянет
Полностью с тобой согласен!
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corazón blanco
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Ответ VERBLYUD
В сезоне 17/18 Барселона тоже могла провести сезон без поражений. Проиграли лишь один матч, в предпоследнем туре. Месси в том сезоне не сыграл только в 2 матчах, и в одном из них Барса потерпела единственное поражение от Леванте. Короче говоря, если команда хочет провести золотой сезон, Лео должен сыграть во всех 38 турах.
Если кто-то хочет провести сезоне без поражений, тренером этой команды должен быть Венгер)
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Игорь Климов
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Лео Месси ключевой игрок в ПСЖ, и это очевидно для всех вменяемых людей.
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GuruFutbola
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Ответ Yu123
ну ты про баварию в группе дважды тоже самое писал
Ты меня с кем-то перепутал
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VERBLYUD
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В сезоне 17/18 Барселона тоже могла провести сезон без поражений. Проиграли лишь один матч, в предпоследнем туре. Месси в том сезоне не сыграл только в 2 матчах, и в одном из них Барса потерпела единственное поражение от Леванте. Короче говоря, если команда хочет провести золотой сезон, Лео должен сыграть во всех 38 турах.
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ZamoRano
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Ответ GuruFutbola
Так же как Франция Аргентину Проходили уже
Так же как Мюллер меську 4-0,3-0,4-0,1-0,8-2.
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igls54
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ПоСиЖу на ЖоПе ровно
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Yu123
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Ответ GuruFutbola
Так же как Франция Аргентину Проходили уже
ну ты про баварию в группе дважды тоже самое писал
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Роман
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Сейчас набегут сектанты Леопенальтесси и будут говорить что из-за его отсутствия проиграли. Против него ничего не имею, кроме его неадекватных фанатов на sports.
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Фанат Лионеля Месси
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Без Короля и Нея никто не в силах обострить
Мбаппе слишком зависимый от партнеров
Понятно ,что с баварией будут играть в 3 цз ,но все же с защитой надо что-то делать
Рамос уже не тянет
+2
-4
-2
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