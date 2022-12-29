Гальтье об удалении Неймара: «Первая желтая – очень суровое наказание по сравнению с тем количеством фолов на нем, и это отнюдь не мелкие фолы»

Теги ПСЖ лига 1 Франция судьи Страсбур Неймар Кристоф Гальтье Футбол

Главный тренер «ПСЖ» оценил удаление Неймара в матче Лиги 1 со «Страсбуром» (2:1).

«Неймар переключался, чередовал темп, и я могу понять его гнев – он очень хотел сыграть еще два матча [на чемпионате мира]. Он был немного расстроен.

Я еще могу понять симуляцию, она заслуживает желтой, но карточка, показанная минутой ранее, – это очень суровое наказание по сравнению с тем количеством фолов на Неймаре, и это отнюдь не мелкие фолы», – сказал Кристоф Гальтье.

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