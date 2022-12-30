Кристоф Гальтье: «Мбаппе потребуется время переварить тот факт, что он не выиграл 2-й ЧМ. Килиан постоянно совершенствуется» 

высказался о .

«Я думаю, ему потребуется некоторое время переварить тот факт, что он не выиграл второй Кубок мира.

Здорово, что он быстро вернулся, проявив такое желание привести команду к победе.

Он очень энергичен, у него улыбка на лице. И он очень привержен тому, чтобы совершенствоваться от недели к неделе и от матча к матчу», – сказал тренер « ».

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