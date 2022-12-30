Кристоф Гальтье: «Мбаппе потребуется время переварить тот факт, что он не выиграл 2-й ЧМ. Килиан постоянно совершенствуется» 

Теги ПСЖ лига 1 Франция ЧМ-2022 Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Гальтье высказался о Килиане Мбаппе.

«Я думаю, ему потребуется некоторое время переварить тот факт, что он не выиграл второй Кубок мира.

Здорово, что он быстро вернулся, проявив такое желание привести команду к победе.

Он очень энергичен, у него улыбка на лице. И он очень привержен тому, чтобы совершенствоваться от недели к неделе и от матча к матчу», – сказал тренер «ПСЖ».

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7 комментариев

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Arthur Jacob
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Ответ Al561
Чемпионат был аномальный, зимой, подготовки не было вообще, Франция не досчиталась кучи топ-футболистов. У Мбаппе есть еще время выиграть 2-й и 3-й ЧМ, в отличии от Месси
Аргентина летом ещё сильнее была, в самом соку
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Машина Мощная
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Мбаппе потребуется время переварить не тот факт, что он не выиграл 2-й ЧМ, а тот факт кому он проиграл этот ЧМ :-D
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Арман Бижанов
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Ответ Al561
Чемпионат был аномальный, зимой, подготовки не было вообще, Франция не досчиталась кучи топ-футболистов. У Мбаппе есть еще время выиграть 2-й и 3-й ЧМ, в отличии от Месси
И в отличии от Роналду, забыл ты добавить
+2
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Джавез Тилл
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Со своей игрой, он лично для себя выиграл!!!
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Al561
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Чемпионат был аномальный, зимой, подготовки не было вообще, Франция не досчиталась кучи топ-футболистов.
У Мбаппе есть еще время выиграть 2-й и 3-й ЧМ, в отличии от Месси
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легкость бытия
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Это сборная Франции смогла помешать Мбаппе выиграть
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-3
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Karel
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Пеле за Мбаппе болел. Видел себя в нём, себя молодого..
+6
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