Кристоф Гальтье: «Мбаппе потребуется время переварить тот факт, что он не выиграл 2-й ЧМ. Килиан постоянно совершенствуется»
Кристоф Гальтье высказался о Килиане Мбаппе.
«Я думаю, ему потребуется некоторое время переварить тот факт, что он не выиграл второй Кубок мира.
Здорово, что он быстро вернулся, проявив такое желание привести команду к победе.
Он очень энергичен, у него улыбка на лице. И он очень привержен тому, чтобы совершенствоваться от недели к неделе и от матча к матчу», – сказал тренер «ПСЖ».
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У Мбаппе есть еще время выиграть 2-й и 3-й ЧМ, в отличии от Месси