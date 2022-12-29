У «ПСЖ» 19 побед и 4 ничьих при Гальтье. Клуб выиграл 8 матчей подряд с общим счетом 26:8
«ПСЖ» не проигрывает под руководством Кристофа Гальтье.
Парижане обыграли «Страсбур» в 16-м туре Лиги 1 (2:1).
Таким образом, с начала сезона у команды Гальтье 19 побед и 4 ничьих во всех турнирах. Столичный клуб выиграл восемь последних матчей с общим счетом 26:8.
1 января «ПСЖ» встретится с «Лансом».
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