У «ПСЖ» 19 побед и 4 ничьих при Гальтье. Клуб выиграл 8 матчей подряд с общим счетом 26:8

Теги ПСЖ лига 1 Франция Страсбур Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» не проигрывает под руководством Кристофа Гальтье.

Парижане обыграли «Страсбур» в 16-м туре Лиги 1 (2:1).

Таким образом, с начала сезона у команды Гальтье 19 побед и 4 ничьих во всех турнирах. Столичный клуб выиграл восемь последних матчей с общим счетом 26:8.

1 января «ПСЖ» встретится с «Лансом».

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2 комментария

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Александра Александрова
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На самом деле , плохая серия , нужно проиграть как Аргентине , а то проигрыш будет от Баварии )
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rigobersong
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Мбаппе Лансу забьет с пенальти:)
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