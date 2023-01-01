Гаджи Гаджиев: «Желаю, чтобы в 2023 году в России разобрались с Fan ID. Хочется, чтобы на трибунах было больше людей»

Теги премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев Оренбург Чемпионат.com Fan ID Футбол

Гаджи Гаджиев высказал пожелания российскому футболу в 2023 году.

«Российскому футболу в новом году желаю, чтобы продолжало развиваться направление, которое нарисовалось в 2022 году. Оно связано с более эмоциональным и ответственным отношением к игре: все это образовалось и создалось после того, как значительная группа легионеров уехала.

Игры стали более динамичными, азартными, стало больше борьбы и самоотдачи. Одна из причин изменения в лучшую сторону – влились молодые россияне. Еще одна из причин – появились новые команды. Тот же самый «Оренбург» очень хорошо играет.

Еще одно пожелание – чтобы в 2023 году в России разобрались с Fan ID. Хочется, чтобы на трибунах было больше людей! Понимаю, что на стадионе должен быть порядок...

Ответственные лица и принимающие стороны должны контролировать процесс. Но в то же время есть немало замечаний к Fan ID. Хотелось бы, чтобы было найдено какое-то промежуточное решение», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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6 комментариев

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игрочишка всея руси
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Какое то двуличное мнение
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tam005
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Это точно Гаджиев говорил? Как он связал Оренбург и уехавших легионеров? 2022 - шаг назад во всех компонентах.
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Уся Ваткин
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Спасибо, это как пожелать онкологическому пациенту излечить насморк
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Diablosax
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тот самый Оренбург который играет за счёт Латиноамериканцев или попросту Аргентинцев на 4/5 в атаке? Даааа.. это ж преображение из-за отъезда легионеров, не иначе! Браво!
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Kiryl Olshewski
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Убрать fan ID
Выкинуть мысли про трансфер футбола в Азию
Перестать мудрить с лимитами
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Дмитрий9779
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Пожалуй лучшее пожелание болельщикам.
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