Гаджи Гаджиев: «Желаю, чтобы в 2023 году в России разобрались с Fan ID. Хочется, чтобы на трибунах было больше людей»

высказал пожелания российскому футболу в 2023 году.

«Российскому футболу в новом году желаю, чтобы продолжало развиваться направление, которое нарисовалось в 2022 году. Оно связано с более эмоциональным и ответственным отношением к игре: все это образовалось и создалось после того, как значительная группа легионеров уехала.

Игры стали более динамичными, азартными, стало больше борьбы и самоотдачи. Одна из причин изменения в лучшую сторону – влились молодые россияне. Еще одна из причин – появились новые команды. Тот же самый «Оренбург» очень хорошо играет.

Еще одно пожелание – чтобы в 2023 году в России разобрались с Fan ID. Хочется, чтобы на трибунах было больше людей! Понимаю, что на стадионе должен быть порядок...

Ответственные лица и принимающие стороны должны контролировать процесс. Но в то же время есть немало замечаний к Fan ID. Хотелось бы, чтобы было найдено какое-то промежуточное решение», – сказал экс-тренер клубов Мир .