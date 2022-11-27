Вратарь «Динамо» Лещук: «Я был не против Fan ID. Но мы видим, насколько ужасная атмосфера на стадионе»

Вратарь высказался о ситуации с Fan ID на стадионах России.

Московский клуб в воскресенье дома обыграл «Оренбург» (1:0) в рамках Фонбет Кубка России.

«Изначально я был не против Fan ID. Но мы видим, насколько ужасная атмосфера на стадионе.

Конечно, наше руководство и организаторы делают все возможное, чтобы люди приходили. При этом атмосфера ужасная не только на нашей игре. Не знаю, для чего все это нужно и кто получает от этого удовольствие.

Сейчас проходит чемпионат мира — все видят, какая атмосфера. Приятно даже по телевизору смотреть», – сказал Лещук.

Стоит отметить, что в первой части сезона Мир система Fan ID работала на пяти стадионах: в Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Екатеринбурге.