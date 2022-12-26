Гаджиев о Бердыеве в «Сочи»: «Для российского футбола хорошо, что тренер такого уровня вернулся в РПЛ»

оценил назначение главным тренером « ».

«Безусловно, будет сложно. Мне кажется, тренеру никогда не бывает просто в силу конкуренции, которая растет в любом клубе. В любой команде есть свои проблемы. Может, «Баварии», которая системно выигрывает в Германии, и «Зениту» у нас в России чуть попроще. Вчера «Сочи» был на втором месте, сегодня — на девятом. Амбиции руководителей клуба иные.

Предстоит непростая работа с составом и подготовкой, чтобы подняться в таблице. Думаю, Бердыев справится с задачами, которые возложены на него. Если он подписал контракт, то уверен в собственных силах. Я тоже уверен, что он справится.

Для российского футбола хорошо, что тренер такого уровня вернулся в РПЛ», — сказал экс-тренер клубов Мир .