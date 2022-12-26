Гаджиев о Бердыеве в «Сочи»: «Для российского футбола хорошо, что тренер такого уровня вернулся в РПЛ»

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев Сочи Футбол

Гаджи Гаджиев оценил назначение Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

«Безусловно, будет сложно. Мне кажется, тренеру никогда не бывает просто в силу конкуренции, которая растет в любом клубе. В любой команде есть свои проблемы. Может, «Баварии», которая системно выигрывает в Германии, и «Зениту» у нас в России чуть попроще. Вчера «Сочи» был на втором месте, сегодня — на девятом. Амбиции руководителей клуба иные.

Предстоит непростая работа с составом и подготовкой, чтобы подняться в таблице. Думаю, Бердыев справится с задачами, которые возложены на него. Если он подписал контракт, то уверен в собственных силах. Я тоже уверен, что он справится.

Для российского футбола хорошо, что тренер такого уровня вернулся в РПЛ», — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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2 комментария

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Salamat Beisebaev
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Для Казахстанского футбола тоже было хорошо, когда Курбан Бекиич покинул ФК Кайрат!
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Фан Рубина
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Лучший тренер мира начала 21 века. Надеюсь, ещё класс покажет.
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