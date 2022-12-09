Гаджи Гаджиев: «Лучше играть в Азии, чем вообще не играть. ЧМ-2022 показал заметный прогресс футбола в регионе»
Гаджи Гаджиев оценил возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
– Сейчас широко дискутируется вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Как вы к этому относитесь?
– При принятии решения нужно все тщательно взвесить. Изучить все регламенты ФИФА, оценить риски. Поменять конфедерацию можно, но затем вряд ли удастся вернуться в лоно УЕФА.
В краткосрочной перспективе какие-то проблемы подобный шаг поможет решить, но что будет в долгосрочной?
Конечно, лучше играть в Азии, чем вообще не играть. Тем более что ЧМ-2022 показал заметный прогресс футбола в этом регионе, – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.
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