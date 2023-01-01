Бельерин не встречал игроков-геев: «И это очень странно, футбол сильно отстает в этом аспекте. Он всегда был очень сексистским»

Теги Барселона Ла Лига Эктор Бельерин ЛГБТ дискриминация контент Футбол

Эктор Бельерин высказался об игроках-геях и сексизме в футболе.  

– Пересекались ли вы с футболистом-геем или бисексуалом, который притворялся гетеросексуалом из страха? Почему до сих пор ни один известный действующий или бывший футболист не сделал каминг-аут?

– Нет, не пересекался, и это очень странно. В этом аспекте футбол сильно отстает, но я считаю, что в этом плане футбол – образец общества в целом. 

Футбол всегда был очень сексистским. До конца 90-х женщинам нельзя было находиться в ложах стадионов.

Даже если в обществе в целом есть какой-то прогресс, я думаю, что образ футболиста-мужчины все еще далек от того, чтобы назвать его здоровым. В вопросе расизма мы тоже отстаем, – сказал защитник «Барселоны».

Материалы по теме

82 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ster3
Кстати заметил что с введением закона о ЛГБТ пропаганде, стало меньше новостей о геях
После этого был ЧМ и "переход" в Азию. Повестка сменилась. Терюшкова после ЛГБТ-закона тоже меньше в новостях стало - какой из этого вывод?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Давыдов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ t0ni12
Насчет ни одного - это он зря. Сходу вспоминаются Джастин Фашану и Томас Хитцльшпергер. Ну и какой-то малоизвестный бельгиец, который в тематическое порно ушел.
Нет, его же спросили встречал ли он таких, а существовали ли они вообще. Фашану дико отрицательный пример, мне кажется что ни один игрок гей прочтя его историю не совершит каминг-аут. Хитцльшпергер уже после окончания карьеры сделал. Насчёт бельгийца не знаю, но есть чел из Австралии и он действующий футболист. Вроде единственный пока в мире открытый гей из футболистов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sportik 975
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что за интервью берут сейчас? И главное - они находятся на главной в спортс.ру.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
9f99s5s6fr
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ guslander
Сейчас не надо иметь знания и что-то понимать, чтобы с чем-то бороться. Достаточно производить шум. Олдскульные борцы с расизмом сексизмом и вообще за равенство уже вертятся в гробах со сверхзвуковой скоростью от современных хайпожоров. Казалось бы очевидно, что малое количество геев в футболе не говорит о дискриминации. Если бы были факты что геям мешают пробиться в футболе или ставят палки в колеса тем кто сделал каминг-аут - это была бы дискриминация. Остальное просто статистика.
А вам не кажется, что если в какой то отрасли соотношение не естественное, то значит существуют причины вызвавшие это. Если в какой либо среде есть гомофобная атмосфера, то геи в этой среде не задержатся. И если в условно в подростковом футболе это так. То не нужен прямой отказ. Они сами отсеятся. Так же как и среди тренеров могут быть критерии, которые они могут руководствоваться при наборе команды. Например, кто то посчитает, что чьё то поведение отличается и это плохо.
Это же вопрос для исследования, а вы уже делаете выводы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hulk&boloto
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Thomas Sorensen
Нужна квота на геев для каждого прогрессивного клуба
Зенит или Спартак?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Thomas Sorensen
Нужна квота на геев для каждого прогрессивного клуба
Не больше 11 в стартовом составе
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
My Channels To Watch
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тип на спортсе они есть, а в футболе нет. Как так то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Scorpion
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Для меня этого игрока уже нету после этих слов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Remeslo Wood
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да что ж с головами то у них происходит....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Svobodu Mne
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Натуралы, исправляйте ситуацию, геев мало
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скоро начнут вводить квоты по геям в клубах и в сборных....черти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RЕDNIК MUSIC
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как раз ему в Барселону и надо было)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Давыдов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Рыбаков
Сексизм это же вроде про дискриминации по половому признаку, а не о половой ориентации. Так что Бельерин, что-то напутал, да и без этого не очень разумную мысль выразил.
Это ты что-то напутал, что бы понять о чем он достаточно прочитать новость, а не только заголовок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Telstar22
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Валерий Охотин
А как Германия в полном составе , да ещё свистки рукой закрывают ....Они в стадии поступления в радужный отряд? Даже если и поддерживают их , как их можно назвать?
Как ты внимательно свистки разглядываешь...Все понятно с тобой))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Петров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Юрий Кечко
Поэтому перешёл в Барселону чтобы это исправить)))
Барса имела ваш реал 5;0 6;2 4;0 5;1 0;3
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Санитар-волк
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А что, он точно всё обо всех знал, типа где, с кем и в какой позиции?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
t0ni12
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Насчет ни одного - это он зря. Сходу вспоминаются Джастин Фашану и Томас Хитцльшпергер. Ну и какой-то малоизвестный бельгиец, который в тематическое порно ушел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Laidinen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Среди моих друзей не встречаются геи и это очень странно. Мои друзья очень отстают в этом аспекте. Мне кажется это сущий сексизм...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Войнов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Tigo_Volchara93
Дзюба гей!
Дзюба скорее эгегей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Telstar22
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Валерий Охотин
Комментарий удален модератором
Логику в школе прогулял?)))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Войнов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну может Бельерин исправит эту историческую несправедливость ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Синий туман
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
" Где Вы видели , чтобы мужья изменяли жёнам? Я лично такого совершенно не встречала. И потом - это же наши мужья, это же наши жёны!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BolxoB
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ guslander
Сейчас не надо иметь знания и что-то понимать, чтобы с чем-то бороться. Достаточно производить шум. Олдскульные борцы с расизмом сексизмом и вообще за равенство уже вертятся в гробах со сверхзвуковой скоростью от современных хайпожоров. Казалось бы очевидно, что малое количество геев в футболе не говорит о дискриминации. Если бы были факты что геям мешают пробиться в футболе или ставят палки в колеса тем кто сделал каминг-аут - это была бы дискриминация. Остальное просто статистика.
Проблема в том, что до равенстве прав всех уже додумались, но что с этим делать - нет.
Отсюда это мракобесие и перегибы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fallenstar
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Юрий Кечко
Ну если бы в рф появился игрок претендующий на золотой мяч , играющий в топ клубе , сборную выводящий в плей офф турниров своими голами, и при этом он был бы гей Я бы вообще не расстроился
Это означало бы, что тебе ВСЁ РАВНО, какой он ориентации. Потому что ВЫДЕЛЯЕТСЯ он не этим. Только и всего. А это идёт в разрез с современной повесткой ЛБГТ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Балабаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пусть в зеркало посмотрит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий