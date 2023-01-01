Бельерин не встречал игроков-геев: «И это очень странно, футбол сильно отстает в этом аспекте. Он всегда был очень сексистским»

высказался об игроках-геях и сексизме в футболе.

– Пересекались ли вы с футболистом-геем или бисексуалом, который притворялся гетеросексуалом из страха? Почему до сих пор ни один известный действующий или бывший футболист не сделал каминг-аут?

– Нет, не пересекался, и это очень странно. В этом аспекте футбол сильно отстает, но я считаю, что в этом плане футбол – образец общества в целом.

Футбол всегда был очень сексистским. До конца 90-х женщинам нельзя было находиться в ложах стадионов.

Даже если в обществе в целом есть какой-то прогресс, я думаю, что образ футболиста-мужчины все еще далек от того, чтобы назвать его здоровым. В вопросе расизма мы тоже отстаем, – сказал защитник «Барселоны».