Бельерин не встречал игроков-геев: «И это очень странно, футбол сильно отстает в этом аспекте. Он всегда был очень сексистским»
Эктор Бельерин высказался об игроках-геях и сексизме в футболе.
– Пересекались ли вы с футболистом-геем или бисексуалом, который притворялся гетеросексуалом из страха? Почему до сих пор ни один известный действующий или бывший футболист не сделал каминг-аут?
– Нет, не пересекался, и это очень странно. В этом аспекте футбол сильно отстает, но я считаю, что в этом плане футбол – образец общества в целом.
Футбол всегда был очень сексистским. До конца 90-х женщинам нельзя было находиться в ложах стадионов.
Даже если в обществе в целом есть какой-то прогресс, я думаю, что образ футболиста-мужчины все еще далек от того, чтобы назвать его здоровым. В вопросе расизма мы тоже отстаем, – сказал защитник «Барселоны».
Это же вопрос для исследования, а вы уже делаете выводы
Отсюда это мракобесие и перегибы.