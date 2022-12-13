Бельерин останется в «Барселоне» до конца сезона. Встреча с агентом игрока прошла хорошо

не уйдет из «Барселоны».

Защитник продолжит выступать за каталонский клуб до конца сезона.

Встреча с его агентом прошла в положительном ключе, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Relevo.

Ранее сообщалось об интересе «Ромы» к Бельерину. Итальянский клуб делал запрос об аренде футболиста.

В текущем сезоне Эктор провел 5 матчей за «Барселону». Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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