«Мы живем в капиталистическом мире, сосредоточенном на том, чтобы покупать все больше и больше. Если у тебя есть машина, зачем тебе 10?» Бельерин о показухе в футболе
Эктор Бельерин раскритиковал футболистов а стремление к роскоши.
– Что ты думаешь о показухе в мире футбола? Криштиану Роналду только что получил Bentley стоимостью в сотни тысяч евро от своей спутницы Джорджины Родригес (На самом деле Джорджина подарила Криштиану Rolls-Royce – прим.). Ты, с другой стороны, до недавнего времени ездил на «Смарте» своей матери.
– Теперь я езжу на машине, которую мне предоставил клуб (смеется). Эти вещи, эта показуха не делают тебя счастливым. Когда я был молод, я позволял себе увлечься такого рода роскошью, но я понял, что был потерян. Каждому свое, но я не хочу так жить. Я чувствую, что то, что делает меня счастливее всего, бесплатно.
Мы живем в капиталистическом мире, очень сосредоточенном на том, чтобы покупать и приобретать все больше и больше вещей, но это ни к чему не ведет. Если у тебя уже есть одна машина, зачем тебе десять?
– Тебя беспокоит ощущения пузыря, в котором живут люди из мира футбола, и отождествление себя с этой сферой?
– Меня это не беспокоит, потому что я тоже был в таком положении. Мы находимся в экосистеме, которая не дает нам выбраться из нее. Ты приходишь молодым, входишь в раздевалку, где видишь много вещей, которые стоят больших денег, и тоже хотите купить их, чтобы почувствовать себя частью этой атмосферы.
Первое, что я сделал, оказавшись в раздевалке у профессионалов, – купил косметичку Gucci, как и у многих моих коллег, но я избавился от нее много лет назад. Я понимаю, что это происходит, потому что я испытал это на себе, но я думаю, что мы, футболисты, теряем отношения с болельщиками.
Есть много вещей, которые отделяют нас от людей, и раньше этого не было. Многие из нас, игроков, родились в скромных семьях, у которых ничего не было. Мы, футболисты, дегуманизированы, находимся в пузыре.
– Ты говорил о дегуманизации футбола и капитализме. Думаешь ли ты, что из-за этого футбол потерял свою аутентичность?
– Футбол должен быть аутентичным и для болельщиков, доступным для всех. Руководители тоже должны думать об игроках, очеловечивать нас. Иначе, в конце концов, мы проведем 200 игр за сезон! Это также напрягает нас, и мы мало говорим об этом, потому что у нас есть контракты, и мы должны их выполнять.
Мы не будем говорить, что мы рабы, но мы зависим от того, что думают организации. Да, я мог бы пойти и играть во второй лиге Каталонии, но чего хочет футболист, так это играть на самом высоком уровне. Я критически отношусь к ситуации в современном футболе, потому что все больше и больше отдаляюсь от жизни болельщиков, – сказал защитник «Барселоны».
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А вот когда альтернатива капитализму - социализм мне навязывал часовую очередь за скользкими сосисками, которые в процессе кончатся и заходи через неопределённое время - вот этого я не мог избежать. вот это навязывало, это я понимаю. Уж лучше пусть капитализм навязывает айфоны, как-нибудь справлюсь.
Бельерин кукует про десять машин, а сам увлечён индустрией моды, которая, как вы говорите, "навязывает" человеку десять разных пар штанов. И бога ради, пусть занимается, слава богу, что проклятый капитализм даёт ему эту возможность. Но звучит он со своими "навязывает" комично
Рекламу не запретишь, лучше способа продать товары/навыки еще не придумали. Остается только не жадничать и подавать пример, а не раздавать бессмысленные интервью)
Ещё только шахты закрыть и атомные электростанции в надежде на бесконечный дешевый газ из России !
Чуть не забыл, извините , побольше мигрантов из арабского мира и Афганистана !
Максимально - это когда всё отнять и поделить !
И чтобы ни одного автомобиля в личном пользовании , как в Албании при товарище Энвере Ходже !
Вот это - максимально адекватно !
Сразу вспомнился один узбек - суперзвезда Спартака!!!! Где он хоть сейчас????
Зажирающийся коммунист это вообще сказка). Коммунистов пока что нет и не было, так как самого коммунистического общества не было.