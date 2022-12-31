«Мы живем в капиталистическом мире, сосредоточенном на том, чтобы покупать все больше и больше. Если у тебя есть машина, зачем тебе 10?» Бельерин о показухе в футболе

Теги Криштиану Роналду Барселона Ла Лига Эктор Бельерин Политика деньги Джорджина Родригес Футбол

Эктор Бельерин раскритиковал футболистов а стремление к роскоши. 

– Что ты думаешь о показухе в мире футбола? Криштиану Роналду только что получил Bentley стоимостью в сотни тысяч евро от своей спутницы Джорджины Родригес (На самом деле Джорджина подарила Криштиану Rolls-Royce – прим.). Ты, с другой стороны, до недавнего времени ездил на «Смарте» своей матери.

– Теперь я езжу на машине, которую мне предоставил клуб (смеется). Эти вещи, эта показуха не делают тебя счастливым. Когда я был молод, я позволял себе увлечься такого рода роскошью, но я понял, что был потерян. Каждому свое, но я не хочу так жить. Я чувствую, что то, что делает меня счастливее всего, бесплатно.

Мы живем в капиталистическом мире, очень сосредоточенном на том, чтобы покупать и приобретать все больше и больше вещей, но это ни к чему не ведет. Если у тебя уже есть одна машина, зачем тебе десять?

– Тебя беспокоит ощущения пузыря, в котором живут люди из мира футбола, и отождествление себя с этой сферой?

– Меня это не беспокоит, потому что я тоже был в таком положении. Мы находимся в экосистеме, которая не дает нам выбраться из нее. Ты приходишь молодым, входишь в раздевалку, где видишь много вещей, которые стоят больших денег, и тоже хотите купить их, чтобы почувствовать себя частью этой атмосферы.

Первое, что я сделал, оказавшись в раздевалке у профессионалов, – купил косметичку Gucci, как и у многих моих коллег, но я избавился от нее много лет назад. Я понимаю, что это происходит, потому что я испытал это на себе, но я думаю, что мы, футболисты, теряем отношения с болельщиками.

Есть много вещей, которые отделяют нас от людей, и раньше этого не было. Многие из нас, игроков, родились в скромных семьях, у которых ничего не было. Мы, футболисты, дегуманизированы, находимся в пузыре.

– Ты говорил о дегуманизации футбола и капитализме. Думаешь ли ты, что из-за этого футбол потерял свою аутентичность?

– Футбол должен быть аутентичным и для болельщиков, доступным для всех. Руководители тоже должны думать об игроках, очеловечивать нас. Иначе, в конце концов, мы проведем 200 игр за сезон! Это также напрягает нас, и мы мало говорим об этом, потому что у нас есть контракты, и мы должны их выполнять.

Мы не будем говорить, что мы рабы, но мы зависим от того, что думают организации. Да, я мог бы пойти и играть во второй лиге Каталонии, но чего хочет футболист, так это играть на самом высоком уровне. Я критически отношусь к ситуации в современном футболе, потому что все больше и больше отдаляюсь от жизни болельщиков, – сказал защитник «Барселоны».

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59 комментариев

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QueenAmidala
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Эктору надо в Райо, болелы одобрят такие взгляды
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QueenAmidala
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Ответ Мохнатый55
Возможно, неправильный перевод. Думаю, что речь о небольшой сумке, в которой носят телефон, карточки, еще какие-то мелкие вещи.
Да, речь о барсетке
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Serdida Orayew
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Ответ Abam
А 100 пар кроссовок и 100500 видов шмотья это норм?
Шмотки и кроссы меняют и обычные люди по несколько раз в день. Так что это норм. И они не стоят по 100-200 тысячи минимум
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Юрий Куриленко
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Лицемерие, значит покупать кучу шмоток как модник бельерин можно, а машины нельзя
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gleboloco
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Ответ Слутск Халлского
При чем тут капитализм, если подобное - в самой человеческой природе? При любом строе, задолго до возникновения этого понятия, были люди, которым нужно дорого-богато и побольше, чем у соседа. Есть и люди увлекающиеся, получающие удовольствие от собирания чего-либо, в т.ч. машин. С таким же успехом можно сказать, что социализм - это когда человек купил 10 машин, а 9 у него отбирают
Потому что консьюмеризм - неотъемлемая черта капитализма
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Dinamik1
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Для кого то это понты для кого то статус
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Serdida Orayew
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Ответ Pixel 7 Pro.
10 машин это не капитализм, а просто зажрался человек, но если сам заработал, то почему нет?
Зажрался, да. Но как бы не заработал человек деньги, он не должен так выделяться от остальных. Лично моё мнение, и для многих, я не прав.
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Los Wakas
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молорик, выделяется умом среди коллег
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Natan Pilkin
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Ответ кабан галльский
он о том, скорее всего, что капитализм навязывает потребление. Потребление = выгода для корпораций. Тебе говорят, что ты должен носить эту сумку, эти кроссовки, ездить на этой машине, носить только крутые бренды одежды. Посмотрите на ютубе как люди хвастаются какой-нибудь тельняшкой или ветровкой за 80 000 рублей от какого-нибудь элитного бренда. Это черта капитализма, как ни крути. Навязывать людям идеалы чтобы они тратили на них бабки. Люди блин каждый год тратят бабки на новые айфоны которые от старых отличаются лишь...толщиной и парочкой новых функций которые понторезам нафиг не нужны?
Не нужны - не покупай. Что за жалкая отговорка "навязывают". Да лучше мне пусть сорок айфонов навязывают, если мне не нужно - я не буду покупать. Как и все нормальные люди.

А вот когда альтернатива капитализму - социализм мне навязывал часовую очередь за скользкими сосисками, которые в процессе кончатся и заходи через неопределённое время - вот этого я не мог избежать. вот это навязывало, это я понимаю. Уж лучше пусть капитализм навязывает айфоны, как-нибудь справлюсь.

Бельерин кукует про десять машин, а сам увлечён индустрией моды, которая, как вы говорите, "навязывает" человеку десять разных пар штанов. И бога ради, пусть занимается, слава богу, что проклятый капитализм даёт ему эту возможность. Но звучит он со своими "навязывает" комично
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Iuasamotu
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Хорошие дома и машины, это серьёзное капиталовложение
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Aleus Marcus
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Ответ Shadow1882
Да, но сколько у него шкафов с модной одеждой?
именно. Лицемер с сомнительным вкусом
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Павел Светлов
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Ответ Философ Востока
Соглашусь на счет человеческой природы, если мы берем большинство. Но капитализм усиливает это в 2-3 раза. Общество потребления как раз последствие капитализма.
вспомните, как в СССР гордились югославскими сапогами, хрустальными люстрами и т.д.
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grek087
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Ответ Pixel 7 Pro.
10 машин это не капитализм, а просто зажрался человек, но если сам заработал, то почему нет?
Это капитализм!
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Павел Светлов
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"купить что-нибудь ненужное, то, что у тебя и так есть" это не капитализм, а культура потребления, не надо путать
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marco -81
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Красава! Зауважал.
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Abam
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А 100 пар кроссовок и 100500 видов шмотья это норм?
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Cearvm
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Осталось понять, зачем Бельерину покупать 10 машин или почему он не может купить их и раздать? Скромность и благотворительность высоко ценятся любым человеческим обществом, еще бы себе пиар заработал. Так в чем проблема-то?))

Рекламу не запретишь, лучше способа продать товары/навыки еще не придумали. Остается только не жадничать и подавать пример, а не раздавать бессмысленные интервью)
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Vitto
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Ответ korysh
Эктора так могут заподозрить в симпатиях к коммунизму
Эктора надо прокатить на вертолете.
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OldRedWhite
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Ответ Benner
Здраво размышляет Эктор. Красавчик
Так Вы , с радужными аватарками и коммунистическими убеждениями - одна шайка лейка !
Ещё только шахты закрыть и атомные электростанции в надежде на бесконечный дешевый газ из России !
Чуть не забыл, извините , побольше мигрантов из арабского мира и Афганистана !
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OldRedWhite
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Ответ Bartez1986
Бельерин максимально адекватный парень
Неее !
Максимально - это когда всё отнять и поделить !
И чтобы ни одного автомобиля в личном пользовании , как в Албании при товарище Энвере Ходже !
Вот это - максимально адекватно !
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kutavlik
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"Первое, что я сделал, оказавшись в раздевалке у профессионалов, – купил косметичку Gucci, как и у многих моих коллег...!
Сразу вспомнился один узбек - суперзвезда Спартака!!!! Где он хоть сейчас????
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Халид Аовщуьев
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Ответ Иван Рыбаков
Зажраться может как капиталист, так и коммунист. Как ни крути, а человека в первую очередь делает не идеология, а собственные тараканы в голове. Самый простой пример, когда человек в раннем возрасте был нищим, а повзрослев и получив богатства, пытается отыграться у жизни за прошлое.
Собственных тараканов в голове у человека нет. Не сознание пораждает быт, а быт пораждает сознание.

Зажирающийся коммунист это вообще сказка). Коммунистов пока что нет и не было, так как самого коммунистического общества не было.
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Евгений Картошкин
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Особенно смешно, когда всякая одежда и аксессуары ничем не лучше, а то и хуже китайского барахла с рынка, но если на шмотках налеплено "гуччи" или "прада", то продается за невменяемые деньги. Где-то видел смешные демы, когда одежду из древних советских фильмов сравнивали с барахлом из ЦУМа - и на вид было практически неотличимо.
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Манюшный
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Второй модник мира после Алвеса выдал несоответствующий своему имиджу диалог. Я приятно удивлён.
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igor nn
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Ответ Pixel 7 Pro.
10 машин это не капитализм, а просто зажрался человек, но если сам заработал, то почему нет?
как не капитализм?А что это тогда?
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