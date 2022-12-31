«Мы живем в капиталистическом мире, сосредоточенном на том, чтобы покупать все больше и больше. Если у тебя есть машина, зачем тебе 10?» Бельерин о показухе в футболе

раскритиковал футболистов а стремление к роскоши.

– Что ты думаешь о показухе в мире футбола? только что получил Bentley стоимостью в сотни тысяч евро от своей спутницы (На самом деле Джорджина подарила Криштиану Rolls-Royce – прим.). Ты, с другой стороны, до недавнего времени ездил на «Смарте» своей матери.

– Теперь я езжу на машине, которую мне предоставил клуб (смеется). Эти вещи, эта показуха не делают тебя счастливым. Когда я был молод, я позволял себе увлечься такого рода роскошью, но я понял, что был потерян. Каждому свое, но я не хочу так жить. Я чувствую, что то, что делает меня счастливее всего, бесплатно.

Мы живем в капиталистическом мире, очень сосредоточенном на том, чтобы покупать и приобретать все больше и больше вещей, но это ни к чему не ведет. Если у тебя уже есть одна машина, зачем тебе десять?

– Тебя беспокоит ощущения пузыря, в котором живут люди из мира футбола, и отождествление себя с этой сферой?

– Меня это не беспокоит, потому что я тоже был в таком положении. Мы находимся в экосистеме, которая не дает нам выбраться из нее. Ты приходишь молодым, входишь в раздевалку, где видишь много вещей, которые стоят больших денег, и тоже хотите купить их, чтобы почувствовать себя частью этой атмосферы.

Первое, что я сделал, оказавшись в раздевалке у профессионалов, – купил косметичку Gucci, как и у многих моих коллег, но я избавился от нее много лет назад. Я понимаю, что это происходит, потому что я испытал это на себе, но я думаю, что мы, футболисты, теряем отношения с болельщиками.

Есть много вещей, которые отделяют нас от людей, и раньше этого не было. Многие из нас, игроков, родились в скромных семьях, у которых ничего не было. Мы, футболисты, дегуманизированы, находимся в пузыре.

– Ты говорил о дегуманизации футбола и капитализме. Думаешь ли ты, что из-за этого футбол потерял свою аутентичность?

– Футбол должен быть аутентичным и для болельщиков, доступным для всех. Руководители тоже должны думать об игроках, очеловечивать нас. Иначе, в конце концов, мы проведем 200 игр за сезон! Это также напрягает нас, и мы мало говорим об этом, потому что у нас есть контракты, и мы должны их выполнять.

Мы не будем говорить, что мы рабы, но мы зависим от того, что думают организации. Да, я мог бы пойти и играть во второй лиге Каталонии, но чего хочет футболист, так это играть на самом высоком уровне. Я критически отношусь к ситуации в современном футболе, потому что все больше и больше отдаляюсь от жизни болельщиков, – сказал защитник «Барселоны».

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