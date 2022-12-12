Хэмилтон, Серена и Леброн вошли в список самых стильных людей года по версии New York Times

Издание The New York Times составило список из 93 самых стильных людей 2022 года.

В топ попал пилот и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

«Это был плохой год для британского пилота «Формулы-1» на трассе. Но он был гораздо успешнее, когда дело доходило до одежды: примерил розовый костюм от Valentino для сентябрьской обложки Vanity Fair, вязаные вещи от Kenzo и Versace на пит-лейн и, к досаде автоспортивного регулирующего органа, много (очень много) побрякушек», – описало издание итоги сезона для Льюиса.

Кроме этого, в список вошли экс-первая ракетка мира Серена Уильямс, завершившая карьеру в 2022 году, баскетболисты Леброн Джеймс и Стефен Карри, защитник «Барселоны» Эктор Бельерин, певица Рианна, актеры Бен Аффлек и Брэд Питт, королева Елизавета II, модель Белла Хадид и другие знаменитости.

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