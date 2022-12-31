Бельерин о независимости Каталонии: «Мое мнение таково, что в мире, каким бы глобализированным он ни был, нет смысла ставить барьеры»

поделился мыслями о возможном выходе Каталонии из состава .

– Хотел бы ты, чтобы Каталония стала независимым государством?

– Референдум застал меня в Лондоне. Мое мнение по этому вопросу таково, что в мире, в котором мы живем, каким бы глобализированным он ни был, нет смысла ставить барьеры.

Я понимаю ваши чувства. Я каталонец, я родился в Каталонии, но я также испанец, потому что мои родители родом из-за пределов Каталонии. Я выступаю за глобальный мир, где каждый волен двигаться и чувствовать все, что он хочет, – сказал защитник «Барселоны».

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