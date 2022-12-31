Бельерин о независимости Каталонии: «Мое мнение таково, что в мире, каким бы глобализированным он ни был, нет смысла ставить барьеры»
Эктор Бельерин поделился мыслями о возможном выходе Каталонии из состава Испании.
– Хотел бы ты, чтобы Каталония стала независимым государством?
– Референдум застал меня в Лондоне. Мое мнение по этому вопросу таково, что в мире, в котором мы живем, каким бы глобализированным он ни был, нет смысла ставить барьеры.
Я понимаю ваши чувства. Я каталонец, я родился в Каталонии, но я также испанец, потому что мои родители родом из-за пределов Каталонии. Я выступаю за глобальный мир, где каждый волен двигаться и чувствовать все, что он хочет, – сказал защитник «Барселоны».
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Я за независимость Каталонии, они реально кормят Испанию и хотят быть независимыми как страны СНГ, Тайвань и Косово… а точно это же другое, Испания же имеет «нужных» друзей.
Богатые станут богаче, все как всегда…