Бельерин о независимости Каталонии: «Мое мнение таково, что в мире, каким бы глобализированным он ни был, нет смысла ставить барьеры»

Теги Барселона Ла Лига Эктор Бельерин Политика Футбол

Эктор Бельерин поделился мыслями о возможном выходе Каталонии из состава Испании

– Хотел бы ты, чтобы Каталония стала независимым государством?

– Референдум застал меня в Лондоне. Мое мнение по этому вопросу таково, что в мире, в котором мы живем, каким бы глобализированным он ни был, нет смысла ставить барьеры.

Я понимаю ваши чувства. Я каталонец, я родился в Каталонии, но я также испанец, потому что мои родители родом из-за пределов Каталонии. Я выступаю за глобальный мир, где каждый волен двигаться и чувствовать все, что он хочет, – сказал защитник «Барселоны».

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25 комментариев

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Iuasamotu
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Ответ vlidosz
Смотря чего мадридское правительство хочет
Любое столичное правительство хочет одного, это власть и контроль за потоками денежных капиталов.
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МАМИН ЭКСТРЕМИСТ ПАПИН ТЕРРОРИСТ
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Ответ Владддд
Как бы позиция нормального человека, иливам получше за все плохое и против хорошего? Взятки давать, детей из окон выкидывать, ненавидеть дркг друга, пырять ножами в метро, бомбить других, ну такое себе, по мне я за бельерина, против вашей ненавести
Я тоже в 14 лет считал, что есть только чёрное и белое.
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Сергей Чугунников
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Ответ Владддд
Как бы позиция нормального человека, иливам получше за все плохое и против хорошего? Взятки давать, детей из окон выкидывать, ненавидеть дркг друга, пырять ножами в метро, бомбить других, ну такое себе, по мне я за бельерина, против вашей ненавести
Сходите в деревню и попробуйте жильцов убедить в том, что заборы не нужны. Есть вещи, которые звучат прекрасно, но в жизни практически нереализуемы.
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resistance1984
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Так в итоге он за независимость или против? 😂
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Владддд
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Ответ FilinMD
Против всего плохого и за все хорошее, стандартный набор клише в наше время от европейца
Как бы позиция нормального человека, иливам получше за все плохое и против хорошего? Взятки давать, детей из окон выкидывать, ненавидеть дркг друга, пырять ножами в метро, бомбить других, ну такое себе, по мне я за бельерина, против вашей ненавести
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Rio de Janeiro
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Ответ lama_kuka
Что, Мадрид тоже начнет бомбардировки мирных городов Каталонии?
Только в том случае если внутри Каталонии будет вестись гражданская война между сторонниками Мадрида и независимости, как в Чечне, тогда безусловно вмешаются, в противном случае тот же наднациональный ЕС не позволит Испании развязать войну в сердце Европы если в Каталонии будет тотальное народное единодушие против центральной власти.Да и испанцы это не украинцы а цивилизованный народ
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Сергей Кот
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Ответ hamchichiva
Да дурачки, поведётесь на "независимость", будет у вас как в народных республиках...
или как в США, которые воевали за свою независимость.. а, ой
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Tarzan67
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Сказал как в воду бзднул.
Я за независимость Каталонии, они реально кормят Испанию и хотят быть независимыми как страны СНГ, Тайвань и Косово… а точно это же другое, Испания же имеет «нужных» друзей.
Богатые станут богаче, все как всегда…
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wolkov
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Ответ hamchichiva
Да дурачки, поведётесь на "независимость", будет у вас как в народных республиках...
И что? По крайней мере они будут знать, за что сражаются
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Rio de Janeiro
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Ответ meshk_all
независимость для кого бы то ни было возможна только типа "мы отделились, теперь у нас лишняя граница и меньше прав". Если кто-то заикнется о решении проблемы мигрантов, о независимой валюте и т.п. - закатают в асфальт
Сорри, вообще не понял вашу мысль: кто и за что закатает в асфальт? В Каталонии всё давно готово для независимости ещё со времён Гражданской войны в Испании в которой каталонцы выступали на стороне социалистов против Франко как раз по причине их готовности дать им свободу.И им нужна независимость не ради формальностей типо собственных границ или валюты а ибо там реально мощнейшая национальная идентичность которая требует собственного самоопределения и национального государства, более сильная чем не то что в Стране Басков и Андалусии, но и даже многих уже независимых стран мира.С учётом современных трендов таких как подъем правых, популистов и евроскептиков очевидно что ЕС в нынешнем виде ничего хорошего не светит и то что в обозримом будущем у Каталонии будут все шансы осуществить свою мечту как и у Фландрии, Корсики и тд
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vlidosz
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Ответ Iuasamotu
Мадридское правительство явно недорабатывает, если у каталонцев возникают такие сепаратистские позывы
Смотря чего мадридское правительство хочет
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Iuasamotu
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Мадридское правительство явно недорабатывает, если у каталонцев возникают такие сепаратистские позывы
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all_my_alls
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Ответ lama_kuka
Что, Мадрид тоже начнет бомбардировки мирных городов Каталонии?
нет, будет радоваться и поддерживать
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lama_kuka
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Ответ hamchichiva
Да дурачки, поведётесь на "независимость", будет у вас как в народных республиках...
Что, Мадрид тоже начнет бомбардировки мирных городов Каталонии?
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Евгений Картошкин
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А кто будет играть в чемпионате Каталонии? Ну кроме Барсы, разумеется.
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meshk_all
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Ответ Rio de Janeiro
Единственно что сдерживает такие страны как Бельгия и Испания от дезинтегоации это наднациональный ЕС.Эктор, прав, как только начнётся снова процесс деглобализации эти страны первые встанут в зону риска.Посмотрим, воспользуется ли Каталония приоткрывшимся в будущем окне возможностей.Косово, ЮО, Крыму это удалось
независимость для кого бы то ни было возможна только типа "мы отделились, теперь у нас лишняя граница и меньше прав". Если кто-то заикнется о решении проблемы мигрантов, о независимой валюте и т.п. - закатают в асфальт
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FilinMD
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Против всего плохого и за все хорошее, стандартный набор клише в наше время от европейца
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Крыс Пол
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В Каталонской Народной Республике не будет границ.
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elis_my_el
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Ответ hamchichiva
Да дурачки, поведётесь на "независимость", будет у вас как в народных республиках...
Ничему людей жизнь не учит
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Orion_17
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Эктор, сначала экономический базис смени, там само пойдёт
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hamchichiva
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Да дурачки, поведётесь на "независимость", будет у вас как в народных республиках...
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Rio de Janeiro
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Единственно что сдерживает такие страны как Бельгия и Испания от дезинтегоации это наднациональный ЕС.Эктор, прав, как только начнётся снова процесс деглобализации эти страны первые встанут в зону риска.Посмотрим, воспользуется ли Каталония приоткрывшимся в будущем окне возможностей.Косово, ЮО, Крыму это удалось
+6
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FanLFC
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Не в том веке он родился с такими идеями и мыслями :)
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Евгений Романов
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Поддерживаю
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Chyngyz Orozaliev
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И это на главной) прикольно
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