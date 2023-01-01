У «Тоттенхэма» 1 победа в 5 последних матчах
«Тоттенхэм» лишь раз выиграл в 5 последних матчах.
В воскресенье команда тренера Антонио Конте уступила «Астон Вилле» (0:2) в 18-м туре АПЛ.
До этого «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2), проиграл «Ливерпулю» (1:2) и «Ноттингему» (0:2) в Кубке лиги.
Единственная победа за этот отрезок – над «Лидсом» (4:3) – была одержана 12 ноября.
2 динозавра в мире футбола, время которых прошло.
Они всерьёз претендовали на титул,когда чемпионат выиграл Лестер,они дошли до финала ЛЧ.
Кейн не ушёл в Сити и уже не тот.
Сон сдал,как и Льорис.
Конте приглашали для борьбы за АПЛ,но клуб регрессирует.
А получает он 20 млн в год,на секундочку.
Перспективы клуба туманны.
Они пока что претендуют на ЛЧ,только из-за серьёзного спада Ливерпуля и Челси.
А тут ещё Ньюкасл с шейхами и МЮ Тен Хага подпирают.
Что делать Леви?
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