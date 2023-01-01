У «Тоттенхэма» 1 победа в 5 последних матчах

«Тоттенхэм» лишь раз выиграл в 5 последних матчах.

В воскресенье команда тренера уступила « » (0:2) в 18-м туре .

До этого « » сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2), проиграл «Ливерпулю» (1:2) и «Ноттингему» (0:2) в Кубке лиги.

Единственная победа за этот отрезок – над «Лидсом» (4:3) – была одержана 12 ноября.