У «Тоттенхэма» 1 победа в 5 последних матчах

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

«Тоттенхэм» лишь раз выиграл в 5 последних матчах.

В воскресенье команда тренера Антонио Конте уступила «Астон Вилле» (0:2) в 18-м туре АПЛ.

До этого «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2), проиграл «Ливерпулю» (1:2) и «Ноттингему» (0:2) в Кубке лиги.

Единственная победа за этот отрезок – над «Лидсом» (4:3) – была одержана 12 ноября.

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15 комментариев

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Yri Yrov
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Ответ Доминатор3000
Лидеры этого Тоттенхэма,прошли свой пик. Они всерьёз претендовали на титул,когда чемпионат выиграл Лестер,они дошли до финала ЛЧ. Кейн не ушёл в Сити и уже не тот. Сон сдал,как и Льорис. Конте приглашали для борьбы за АПЛ,но клуб регрессирует. А получает он 20 млн в год,на секундочку. Перспективы клуба туманны. Они пока что претендуют на ЛЧ,только из-за серьёзного спада Ливерпуля и Челси. А тут ещё Ньюкасл с шейхами и МЮ Тен Хага подпирают. Что делать Леви?
Взять ЛЕ
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Вегетарианец_
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Идеи Конте давно устарели, как и у Моуриньо.
2 динозавра в мире футбола, время которых прошло.
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Konstantin Meerov
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Ответ Diamond79
Неудачная серия у ТТХ. Шансы на четверку ещё далеко не потеряны, но продолжают снижаться.
Их нет. С мю у них нет шансов
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Direct free kick
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Ответ Доминатор3000
Лидеры этого Тоттенхэма,прошли свой пик. Они всерьёз претендовали на титул,когда чемпионат выиграл Лестер,они дошли до финала ЛЧ. Кейн не ушёл в Сити и уже не тот. Сон сдал,как и Льорис. Конте приглашали для борьбы за АПЛ,но клуб регрессирует. А получает он 20 млн в год,на секундочку. Перспективы клуба туманны. Они пока что претендуют на ЛЧ,только из-за серьёзного спада Ливерпуля и Челси. А тут ещё Ньюкасл с шейхами и МЮ Тен Хага подпирают. Что делать Леви?
ТХ тут не к месту. Он скорее 5-6 финиширует чем 3-4
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Direct free kick
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Предательство Моуриньо дорого обошлись тотенщиту
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Pb-SE
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Это матч еврокубков, что ли? Конте опять проиграл, Эмери опять выиграл.
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Доминатор3000
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Лидеры этого Тоттенхэма,прошли свой пик.
Они всерьёз претендовали на титул,когда чемпионат выиграл Лестер,они дошли до финала ЛЧ.
Кейн не ушёл в Сити и уже не тот.
Сон сдал,как и Льорис.
Конте приглашали для борьбы за АПЛ,но клуб регрессирует.
А получает он 20 млн в год,на секундочку.
Перспективы клуба туманны.
Они пока что претендуют на ЛЧ,только из-за серьёзного спада Ливерпуля и Челси.
А тут ещё Ньюкасл с шейхами и МЮ Тен Хага подпирают.
Что делать Леви?
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QWertY
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Ответ rigobersong
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Вот один из тех, кто на нем сидит теперь)

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Pixel 7 Pro.
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Эффект конте. Он всегда бодро стартует, а потом тормозит.
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Diamond79
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Неудачная серия у ТТХ. Шансы на четверку ещё далеко не потеряны, но продолжают снижаться.
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rigobersong
Ответ QWertY
Где те 🤡, которые тут доказывали в начале сезона, что МЮ надо было приглашать топаря Контекса, а не голландца?🙃
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Токсик
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Я думаю, для шпор будет ошибкой возвращение Пакета. Превратятся в болото на несколько лет и все равно по итогу разойдутся
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Акира_1
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Даже Конте не может помочь Тоттенхэму что-то выиграть. Действительно проклятое место 😅
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QWertY
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Где те 🤡, которые тут доказывали в начале сезона, что МЮ надо было приглашать топаря Контекса, а не голландца?🙃
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тренер с района
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Конте так просит денег на трансферы !?
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Артем Андреев
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Гуд ибенинг, мистер Конте.
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