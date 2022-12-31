Антонио Конте: «Можно подписывать опытных 30-летних игроков с большими победами – например, Каземиро, но это не видение «Тоттенхэма». Понимаю разочарование фанатов»
Антонио Конте объяснил, что подписание возрастных игроков не входит в концепцию «Тоттенхэма».
«Честно говоря, я не расстроен [из-за неподписания опытных игроков], потому что, приходя в новую команду, нужно побыть в ней, чтобы понять видение клуба.
Когда понимаешь видение клуба, ты уважаешь его, потому что контракт подписан, и ты стараешься улучшить клуб в соответствии с его видением.
Я понимаю разочарование фанатов, потому что болельщики хотят титулов. С другой стороны, нужно набраться терпения, нужно время.
Нужно не делать ошибок на трансферном рынке, проявлять терпение к игрокам, которых вы собираетесь подписать, ждать их развития.
Можно подписывать опытных 30-летних футболистов, у которых за плечами большие победы – например, Каземиро. Но это не вписывается в видение клуба. И по этой причине нам нужно продолжать работать, набраться терпения», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
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Борьба за медали это не наше видение
Якобы входить в топ-6 АПЛ. На деле 1 трофей после распада СССР, а чемпионство выиграли во времена Хрущева вообще.
Для них 34 летний Перишич топ трансфер.