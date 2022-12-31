Антонио Конте: «Можно подписывать опытных 30-летних игроков с большими победами – например, Каземиро, но это не видение «Тоттенхэма». Понимаю разочарование фанатов»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Каземиро Футбол

Антонио Конте объяснил, что подписание возрастных игроков не входит в концепцию «Тоттенхэма».

«Честно говоря, я не расстроен [из-за неподписания опытных игроков], потому что, приходя в новую команду, нужно побыть в ней, чтобы понять видение клуба.

Когда понимаешь видение клуба, ты уважаешь его, потому что контракт подписан, и ты стараешься улучшить клуб в соответствии с его видением.

Я понимаю разочарование фанатов, потому что болельщики хотят титулов. С другой стороны, нужно набраться терпения, нужно время.

Нужно не делать ошибок на трансферном рынке, проявлять терпение к игрокам, которых вы собираетесь подписать, ждать их развития.

Можно подписывать опытных 30-летних футболистов, у которых за плечами большие победы – например, Каземиро. Но это не вписывается в видение клуба. И по этой причине нам нужно продолжать работать, набраться терпения», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

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11 комментариев

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окечуква
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Зато не балансе много лет болтаются опытные сиссоки и дэвисы. Вопрос не в том, что у Шпор нет опытных игроков, вопрос в том какого они качества и как влияют на игру команды.
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Direct free kick
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Ответ иингибитор
горит ? ))
Наследие сира прожигают как могут, но оно огромное ещё не сгинуло окончательно
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Direct free kick
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Ответ Джейме Ланнистер
Ну, Каземиро вряд-ли бы туда переходил. Якобы входить в топ-6 АПЛ. На деле 1 трофей после распада СССР, а чемпионство выиграли во времена Хрущева вообще. Для них 34 летний Перишич топ трансфер.
2 трофея, оба при в дрызг заваленном чемпионате
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иингибитор
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Ответ El Ilusionista
МЮ - топка для денег.
горит ? ))
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иингибитор
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Ответ Юрий Кечко
Трофеи это не видение Тоттенхэма
Это как у нас В Локо - зачем нам трофеи и опытные игроки, мы потратив бюджет и взяв кредит опустимся к зоне пердива.
Борьба за медали это не наше видение
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El Ilusionista
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МЮ - топка для денег.
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Джейме Ланнистер
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Ну, Каземиро вряд-ли бы туда переходил.
Якобы входить в топ-6 АПЛ. На деле 1 трофей после распада СССР, а чемпионство выиграли во времена Хрущева вообще.
Для них 34 летний Перишич топ трансфер.
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bat90
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Перишич?
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консультант_ральф
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Поэтому я пригласил Перишича
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corazón blanco
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Каземиро вообще шикарный трансфер, пришёл, немного потратил времени на адаптацию и сразу же стал лидером Юнайтед. Наряду с Холандом лучший трансфер лета в АПЛ.
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Юрий Кечко
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Трофеи это не видение Тоттенхэма
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