Антонио Конте: «Можно подписывать опытных 30-летних игроков с большими победами – например, Каземиро, но это не видение «Тоттенхэма». Понимаю разочарование фанатов»

объяснил, что подписание возрастных игроков не входит в концепцию «Тоттенхэма».

«Честно говоря, я не расстроен [из-за неподписания опытных игроков], потому что, приходя в новую команду, нужно побыть в ней, чтобы понять видение клуба.

Когда понимаешь видение клуба, ты уважаешь его, потому что контракт подписан, и ты стараешься улучшить клуб в соответствии с его видением.

Я понимаю разочарование фанатов, потому что болельщики хотят титулов. С другой стороны, нужно набраться терпения, нужно время.

Нужно не делать ошибок на трансферном рынке, проявлять терпение к игрокам, которых вы собираетесь подписать, ждать их развития.

Можно подписывать опытных 30-летних футболистов, у которых за плечами большие победы – например, . Но это не вписывается в видение клуба. И по этой причине нам нужно продолжать работать, набраться терпения», – сказал главный тренер « ».

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