Эмери сообщил, что Мартинес может сыграть с «Тоттенхэмом»: «Физически он готов. Нужно проверить его психологическое состояние»
Унаи Эмери сообщил, что Эмилиано Мартинес может сыграть в следующем матче «Астон Виллы».
1 января у «Астон Виллы» запланирован матч чемпионата Англии против «Тоттенхэма».
«Он готов с точки зрения физической подготовки. Нужно проверить его психологическое состояние. Надеюсь, он на 100 процентов сосредоточен на «Астон Вилле».
Конечно, ему нужно снова быстро адаптироваться к нашей работе. Эмилиано предстоит по-новому адаптироваться. Поздравляем его, но сейчас мы думаем о нашем шаге вперед с «Астон Виллой», – сказал главный тренер команды.
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Теперь он деморализиющая сила, как бы к нему не относиться.
Многие увидели у него орехи, многие хамство, многие грязную игру.
У что же, огрехи мы видели у многих, включая великих, а все остальное разве плохо для вратаря?
А я еще заметил аж четыре величайших спасений, уверенность в выходах, несгибаемость, самообладание олимпийское, вспомним пенальти, и реакцию.
Мы дома посчитали, он мог бы взять еще четыре пенальти, прыгал верно, руку выводи л верно, не хватали миллиметры.
Я помню всех, начиная с Филлола.Раньше считал лучшим Пумпидо.
Теперь по мне, у Аргентины и не было вратаря лучше.
Все же Аббондансьери немного не титульный)))