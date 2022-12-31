Эмери сообщил, что Мартинес может сыграть с «Тоттенхэмом»: «Физически он готов. Нужно проверить его психологическое состояние»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Тоттенхэм Унаи Эмери Эмилиано Мартинес Футбол

Унаи Эмери сообщил, что Эмилиано Мартинес может сыграть в следующем матче «Астон Виллы».

1 января у «Астон Виллы» запланирован матч чемпионата Англии против «Тоттенхэма».

«Он готов с точки зрения физической подготовки. Нужно проверить его психологическое состояние. Надеюсь, он на 100 процентов сосредоточен на «Астон Вилле».

Конечно, ему нужно снова быстро адаптироваться к нашей работе. Эмилиано предстоит по-новому адаптироваться. Поздравляем его, но сейчас мы думаем о нашем шаге вперед с «Астон Виллой», – сказал главный тренер команды.

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10 комментариев

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Lindeman
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Как же полыхает у хейторов от Мартинеса)
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Direct free kick
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Ответ Михо
Затащит серию пенальти💪🏻😃
В кубке он не будет играть скорее всего
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раскаявшийся жиробас
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Чего его проверять, там и так очевидны беды с башкой)
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Михо
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Ответ Direct free kick
Пропустит не менее 3-4
Затащит серию пенальти💪🏻😃
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Мадрид наказывает!
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Ждем покер Гарри в ворота дегенерата.
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А.Э.РАСИМ
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Считаю, после чемпионата мира этот талантливый, прыгучий могучий парень, у которого самоуверенности хватит на целый полк, станет грозной силой.
Теперь он деморализиющая сила, как бы к нему не относиться.
Многие увидели у него орехи, многие хамство, многие грязную игру.
У что же, огрехи мы видели у многих, включая великих, а все остальное разве плохо для вратаря?
А я еще заметил аж четыре величайших спасений, уверенность в выходах, несгибаемость, самообладание олимпийское, вспомним пенальти, и реакцию.
Мы дома посчитали, он мог бы взять еще четыре пенальти, прыгал верно, руку выводи л верно, не хватали миллиметры.
Я помню всех, начиная с Филлола.Раньше считал лучшим Пумпидо.
Теперь по мне, у Аргентины и не было вратаря лучше.
Все же Аббондансьери немного не титульный)))
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Pb-SE
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Льорис: "О нет, опять он".
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Jesse Boy
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Ну да, подкинул он давеча несколько поводов для проверки психологического состояния.
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Direct free kick
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Пропустит не менее 3-4
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Михаил Стентор
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Уже проверили на вручении перчатки
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