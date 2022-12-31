Эмери сообщил, что Мартинес может сыграть с «Тоттенхэмом»: «Физически он готов. Нужно проверить его психологическое состояние»

сообщил, что может сыграть в следующем матче «Астон Виллы».

1 января у «Астон Виллы» запланирован матч чемпионата Англии против « ».

«Он готов с точки зрения физической подготовки. Нужно проверить его психологическое состояние. Надеюсь, он на 100 процентов сосредоточен на « ».

Конечно, ему нужно снова быстро адаптироваться к нашей работе. Эмилиано предстоит по-новому адаптироваться. Поздравляем его, но сейчас мы думаем о нашем шаге вперед с «Астон Виллой», – сказал главный тренер команды.

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