Ромелу Лукаку: «Анри – следующий тренер сборной Бельгии для меня»

Теги Интер Тьерри Анри Сборная Бельгии по футболу Федерация футбола Бельгии Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку хочет видеть Тьерри Анри главным тренером сборной Бельгии.

«В моих глазах, Анри – это следующий тренер сборной Бельгии. Нет никаких сомнений. Я открыто говорю об этом: он будет новым тренером. Он пользуется уважением со стороны всех футболистов, он выигрывал все. Он знает, как тренировать, знает, что нам нужно делать ради достижений. Он знаком с командой, с лигой, с персоналом. Для меня это идеальный тренер нашей сборной.

Однако я не знаю, кого они возьмут. Но мне не кажется, что Бельгии нужно начинать с нуля. Это поколение пока еще не побеждало, но мы должны продолжать стараться добиться победы. Он хочет побеждать, и я не думаю, что федерация возьмет тренера, желающего все изменить и начать с нуля. Это того не стоит, на мой взгляд», – поделился мыслями нападающий «Интера» и бельгийской национальной команды в интервью Sky.

Анри входил в штаб сборной Бельгии, когда команду возглавлял Роберто Мартинес. Испанец по окончании группового этапа чемпионата мира в Катаре объявил об уходе из сборной, не пробившейся в плей-офф.

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18 комментариев

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для бельгии это путь в никуда, странно что в футбольной ассоциации бельгии работают очень не компетентные люди которые выбирают тренера методом тыка....
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Добрый Ретроград
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Ответ Savardus
Хлеб - крестьянам! Станки - рабочим! Миру - мир! Лукаку - Анри!
Давай вечером с тобой встретимся
Будем опиум курить потом повесимся
Чё такой серьёзный гони ты эти мысли
Веселись пока молодой под быстрыми
Когда твоя душа давным-давно продана
Богатый внутренний мир можно сдать на органы
По второму кругу в ломбард заложить Христа
Взять в кредит плазму новый опель корса
Землю крестьянам пусть жрут её с голоду
На погосте место для себя готовят смолоду
Заводы рабочим от зари до зари
И чтоб кровавым потом захлебнулись эти твари
Осенний хрупкий лёд под ногами майора
Недовольных по тюрьмам быстро без разговоров
Пытаясь полюбить всех подавиться желчью
Покрыться шкурой зверя чтобы стать человечней

Лишь бы не было войны

Пока активисты спасают деревья в лесу
Кого-то в свежевыструганном шестеро несут
Дети дохнут как собаки мамки новых родят
Молоко не пропадёт можно накормить щенят
Мертвоглазые люди с тумблерами в головах
Два режима работы у них ненависть и страх
Сердечную мышцу толстым слоем покрыла копоть
Руки измазаны чем-то липким по локоть
Люди в масках против людей в масках
Первая кровь как предварительные ласки
В поисках правды требуя за всё расплаты
Назвав предателем брат убьёт брата
Будущее скоро смоделируют в Сколково
Плюшевых медведей можно набивать осколками
Отработанных идей предвыборных компаний
Главную мантру повторяй вместе с нами

Лишь бы не было войны
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ЧелсиНемешок-этодругое
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Ответ Cantstoped
У Ромелу Лукаку есть ТРЕТЬЯ нога и он что-то знает.
Как самочувствие ?)
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Bartez1986
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Со скамейки рукой пас не отдашь, так что с результатом могут возникнуть проблемя
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Vikeif
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Ответ Cantstoped
У Ромелу Лукаку есть ТРЕТЬЯ нога и он что-то знает.
Ты старался как мог, что бы как то логически упомянуть «третью ногу» в своем комменте, но не получилось((
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Пушка_Кутепова
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Объективно : Анри не готов!
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16_Keano_16
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Блэк ливз мэттер и его друзья
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леонардий
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Хорошо что хоть в конце он не сказал если его не назначат ,это только потому что он черный
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Артем Андреев
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Анри его на первой же тренеровке четвертует за то, как он мяч принимает.
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.ru
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Лукаку можно понять... по его игре, с каким то другим не бро, его перспективы в сборной Бельгии сопоставимы с перспективами Дзюбы в сборной России при Карпине
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rusichi
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О чем этот чтотозозвон?)))
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ПравдоРуб
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Может быть наоборот стоит что-то изменить, раз так называемое звёздное поколение Бельгии так ничего и не выиграло
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Совесть Черданцева
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Понятно. Бельгию на следующих крупных форумах сборных не ждём
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Lionel Van Damme
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Тренер «сборной для меня »
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Direct free kick
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С таким тренером можно и ЕВРО из 24 команд пропустить
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Savardus
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Хлеб - крестьянам!
Станки - рабочим!
Миру - мир!
Лукаку - Анри!
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Cantstoped
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У Ромелу Лукаку есть ТРЕТЬЯ нога и он что-то знает.
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Великий Алонсо
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У Лукаку самый длинный наверное в сборной 😋
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