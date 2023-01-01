хочет видеть главным тренером сборной .

«В моих глазах, Анри – это следующий тренер сборной Бельгии. Нет никаких сомнений. Я открыто говорю об этом: он будет новым тренером. Он пользуется уважением со стороны всех футболистов, он выигрывал все. Он знает, как тренировать, знает, что нам нужно делать ради достижений. Он знаком с командой, с лигой, с персоналом. Для меня это идеальный тренер нашей сборной.

Однако я не знаю, кого они возьмут. Но мне не кажется, что Бельгии нужно начинать с нуля. Это поколение пока еще не побеждало, но мы должны продолжать стараться добиться победы. Он хочет побеждать, и я не думаю, что федерация возьмет тренера, желающего все изменить и начать с нуля. Это того не стоит, на мой взгляд», – поделился мыслями нападающий « » и бельгийской национальной команды в интервью Sky.

Анри входил в штаб сборной Бельгии, когда команду возглавлял Роберто Мартинес. Испанец по окончании группового этапа чемпионата мира в Катаре объявил об уходе из сборной, не пробившейся в плей-офф.