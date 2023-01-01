Ромелу Лукаку: «Анри – следующий тренер сборной Бельгии для меня»
Ромелу Лукаку хочет видеть Тьерри Анри главным тренером сборной Бельгии.
«В моих глазах, Анри – это следующий тренер сборной Бельгии. Нет никаких сомнений. Я открыто говорю об этом: он будет новым тренером. Он пользуется уважением со стороны всех футболистов, он выигрывал все. Он знает, как тренировать, знает, что нам нужно делать ради достижений. Он знаком с командой, с лигой, с персоналом. Для меня это идеальный тренер нашей сборной.
Однако я не знаю, кого они возьмут. Но мне не кажется, что Бельгии нужно начинать с нуля. Это поколение пока еще не побеждало, но мы должны продолжать стараться добиться победы. Он хочет побеждать, и я не думаю, что федерация возьмет тренера, желающего все изменить и начать с нуля. Это того не стоит, на мой взгляд», – поделился мыслями нападающий «Интера» и бельгийской национальной команды в интервью Sky.
Анри входил в штаб сборной Бельгии, когда команду возглавлял Роберто Мартинес. Испанец по окончании группового этапа чемпионата мира в Катаре объявил об уходе из сборной, не пробившейся в плей-офф.
Будем опиум курить потом повесимся
Чё такой серьёзный гони ты эти мысли
Веселись пока молодой под быстрыми
Когда твоя душа давным-давно продана
Богатый внутренний мир можно сдать на органы
По второму кругу в ломбард заложить Христа
Взять в кредит плазму новый опель корса
Землю крестьянам пусть жрут её с голоду
На погосте место для себя готовят смолоду
Заводы рабочим от зари до зари
И чтоб кровавым потом захлебнулись эти твари
Осенний хрупкий лёд под ногами майора
Недовольных по тюрьмам быстро без разговоров
Пытаясь полюбить всех подавиться желчью
Покрыться шкурой зверя чтобы стать человечней
Лишь бы не было войны
Пока активисты спасают деревья в лесу
Кого-то в свежевыструганном шестеро несут
Дети дохнут как собаки мамки новых родят
Молоко не пропадёт можно накормить щенят
Мертвоглазые люди с тумблерами в головах
Два режима работы у них ненависть и страх
Сердечную мышцу толстым слоем покрыла копоть
Руки измазаны чем-то липким по локоть
Люди в масках против людей в масках
Первая кровь как предварительные ласки
В поисках правды требуя за всё расплаты
Назвав предателем брат убьёт брата
Будущее скоро смоделируют в Сколково
Плюшевых медведей можно набивать осколками
Отработанных идей предвыборных компаний
Главную мантру повторяй вместе с нами
Лишь бы не было войны
Станки - рабочим!
Миру - мир!
Лукаку - Анри!