Анри хочет вернуться к самостоятельной тренерской работе. Он тренировал «Монако» и «Монреаль»
Тьерри Анри вновь хочет стать главным тренером.
Француз остается в тренерском штабе сборной Бельгии, несмотря на уход Роберто Мартинеса с поста главного тренера на фоне невыхода в плей-офф на ЧМ-2022.
«Мы говорим о будущем. Однажды я надеюсь [стать главным тренером], если проект будет подходящим... Если есть возможность, нужно оценить ее и рассмотреть», – сказал Анри.
Напомним, Анри дважды в карьере работал главным тренером – в «Монако» в сезоне-2018/19 и в «Монреаль Импэкт» в сезоне-2019/20.
По-моему его выперли со всех постов. где он только пытался поработать. После того, как его с треском выперли из сборной Саудовской Аравии, то его уже никто и не позвал никуда. Он сейчас не тренирует, хотя ему всего лишь 60, а закончил в 52, то есть самый пик для тренера.
Вспомнил только его.