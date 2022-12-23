Анри хочет вернуться к самостоятельной тренерской работе. Он тренировал «Монако» и «Монреаль»

вновь хочет стать главным тренером.

Француз остается в тренерском штабе сборной , несмотря на уход Роберто Мартинеса с поста главного тренера на фоне невыхода в плей-офф на ЧМ-2022.

«Мы говорим о будущем. Однажды я надеюсь [стать главным тренером], если проект будет подходящим... Если есть возможность, нужно оценить ее и рассмотреть», – сказал Анри.

Напомним, Анри дважды в карьере работал главным тренером – в «Монако» в сезоне-2018/19 и в «Монреаль Импэкт» в сезоне-2019/20.