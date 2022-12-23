Анри хочет вернуться к самостоятельной тренерской работе. Он тренировал «Монако» и «Монреаль»

Теги Тьерри Анри Сборная Бельгии по футболу Футбол

Тьерри Анри вновь хочет стать главным тренером.

Француз остается в тренерском штабе сборной Бельгии, несмотря на уход Роберто Мартинеса с поста главного тренера на фоне невыхода в плей-офф на ЧМ-2022.

«Мы говорим о будущем. Однажды я надеюсь [стать главным тренером], если проект будет подходящим... Если есть возможность, нужно оценить ее и рассмотреть», – сказал Анри.

Напомним, Анри дважды в карьере работал главным тренером – в «Монако» в сезоне-2018/19 и в «Монреаль Импэкт» в сезоне-2019/20.

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12 комментариев

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RedDevil1909
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Ответ Jurgen Klinsmann
надо монпелье возглавить, других команд начинающихся на «мон» я не знаю 🤔
Монца еще есть)
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Madhamish
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Ответ s_h_a_m_a_n
Внимание вопрос - а вообще кроме Райкаарда темнокожие неплохие тренеры были??? Вспомнил только его.
Райкард неплохой тренер?
По-моему его выперли со всех постов. где он только пытался поработать. После того, как его с треском выперли из сборной Саудовской Аравии, то его уже никто и не позвал никуда. Он сейчас не тренирует, хотя ему всего лишь 60, а закончил в 52, то есть самый пик для тренера.
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Jurgen Klinsmann
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надо монпелье возглавить, других команд начинающихся на «мон» я не знаю 🤔
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Пирс Морган
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Лукаку собственноручно выкинул Роберто Мартинеса
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Андрей Тихонов
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Ответ s_h_a_m_a_n
Внимание вопрос - а вообще кроме Райкаарда темнокожие неплохие тренеры были??? Вспомнил только его.
Жан Тигана в нулевые относительно неплохо тренировал Фулхэм.
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werowolf-gears
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Звучит как угроза
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Pucheslav
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Ответ s_h_a_m_a_n
Внимание вопрос - а вообще кроме Райкаарда темнокожие неплохие тренеры были??? Вспомнил только его.
Вийера в прошлом сезоне в Кристал Пэлас неплохо работал. Сейчас чуть сдулся
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s_h_a_m_a_n
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Внимание вопрос - а вообще кроме Райкаарда темнокожие неплохие тренеры были???
Вспомнил только его.
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Ovsyankin
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Дядя не надо, не надо дядя
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T622222
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Кто бухает??? Хорошей пятницы 🔥✌️
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rigobersong
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Всех сбитых летчиков в Аль-Наср, кого игроком, кого тренером:)😀
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Adil Sugurbayev
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не его это по моему)
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