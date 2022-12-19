Бразилия осталась на 1-м месте рейтинга ФИФА, Аргентина – вторая. Сборная Марокко поднялась на 11 позиций
Бразилия сохранила первое место в рейтинге ФИФА по итогам ЧМ-2022.
Бразильцы завершили выступление на турнире на стадии четвертьфинала, уступив команде Хорватии по пенальти.
Победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины, которая поднялась на одну позицию и теперь занимает второе место в рейтинге ФИФА.
Бельгия опустилась на две позиции. Англия осталась на пятом месте, а Нидерланды поднялись на два места и стали шестыми.
Хорватия поднялась на пять позиций – на седьмое место с 12-го. Италия опустилась на две строчки и заняла восьмое место. Португалия осталась на девятом месте, а Испания опустилась на три строчки.
Сборные Марокко и Австралии поднялись на 11 мест в рейтинге – это наилучший результат. Ранее австралийцы занимали 38-е место.
Официально ФИФА представит обновленный рейтинг в четверг.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Бразилия;
2. Аргентина;
3. Франция;
4. Бельгия;
5. Англия;
6. Нидерланды;
7. Хорватия;
8. Италия;
9. Португалия;
10. Испания;
11. Марокко;
12. Швейцария;
13. США;
14. Германия;
15. Мексика;
16. Уругвай;
17. Колумбия;
18. Дания;
19. Сенегал;
20. Япония.
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