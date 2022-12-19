Бразилия осталась на 1-м месте рейтинга ФИФА, Аргентина – вторая. Сборная Марокко поднялась на 11 позиций

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Бразилия сохранила первое место в рейтинге ФИФА по итогам ЧМ-2022.

Бразильцы завершили выступление на турнире на стадии четвертьфинала, уступив команде Хорватии по пенальти.

Победителем ЧМ-2022 стала сборная Аргентины, которая поднялась на одну позицию и теперь занимает второе место в рейтинге ФИФА.

Бельгия опустилась на две позиции. Англия осталась на пятом месте, а Нидерланды поднялись на два места и стали шестыми.

Хорватия поднялась на пять позиций – на седьмое место с 12-го. Италия опустилась на две строчки и заняла восьмое место. Португалия осталась на девятом месте, а Испания опустилась на три строчки.

Сборные Марокко и Австралии поднялись на 11 мест в рейтинге – это наилучший результат. Ранее австралийцы занимали 38-е место.

Официально ФИФА представит обновленный рейтинг в четверг.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Бразилия;

2. Аргентина;

3. Франция;

4. Бельгия;

5. Англия;

6. Нидерланды;

7. Хорватия;

8. Италия;

9. Португалия;

10. Испания;

11. Марокко;

12. Швейцария;

13. США;

14. Германия;

15. Мексика;

16. Уругвай;

17. Колумбия;

18. Дания;

19. Сенегал;

20. Япония.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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