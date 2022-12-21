Ван Гал о сборной Португалии: «Я на пенсии. Но если мне позвонят, я выслушаю»
Луи ван Гал, кажется, готов возглавить сборную Португалии.
– Бельгия уже заигрывала с вами как с новым тренером национальной сборной, но есть ли переговоры с Португалией?
– Я не заигрываю с Бельгией. Мне задавали вопросы о Бельгии, и, конечно, я должен был ответить.
С Португалией я тоже не флиртую, я на пенсии.
– Но это был бы классный финал, правда?
– Если мне позвонят, я выслушаю. Вот и все, что я могу сказать, – заявил 71-летний тренер в эфире радиостанции NPO 3FM.
Ван Гал дошел со сборной Нидерландов до 1/4 финала ЧМ-2022, где вылетел от Аргентины.
Португалия в четвертьфинале уступила Марокко, Фернанду Сантуш покинул сборную после турнира. Бельгия не вышла из группы, после чего Роберто Мартинес оставил пост главного тренера.
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