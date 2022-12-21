Ван Гал о сборной Португалии: «Я на пенсии. Но если мне позвонят, я выслушаю»

Луи ван Гал, кажется, готов возглавить сборную Португалии.

– Бельгия уже заигрывала с вами как с новым тренером национальной сборной, но есть ли переговоры с Португалией?

– Я не заигрываю с Бельгией. Мне задавали вопросы о , и, конечно, я должен был ответить.

С Португалией я тоже не флиртую, я на пенсии.

– Но это был бы классный финал, правда?

– Если мне позвонят, я выслушаю. Вот и все, что я могу сказать, – заявил 71-летний тренер в эфире радиостанции NPO 3FM.

Ван Гал дошел со сборной Нидерландов до 1/4 финала , где вылетел от Аргентины.

Португалия в четвертьфинале уступила Марокко, Фернанду Сантуш покинул сборную после турнира. Бельгия не вышла из группы, после чего Роберто Мартинес оставил пост главного тренера.