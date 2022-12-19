Бэйл, Зелиньски, Карраско, Хеннесси и Кэш – в сборной худших игроков ЧМ-2022 от L’Equipe

Вингер Уэльса Гарет Бэйл попал в символическую сборную худших футболистов .

В команду, составленную L’Equipe, также включен еще один валлиец – голкипер Уэйн Хеннесси.

Состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Уэйн Хеннесси (Уэльс, «Ноттингем Форест»);

Защитники: Мэтти Кэш ( , «Астон Вилла»), Хоссейн Канаанизадеган (Иран, «Аль-Ахли» Доха), Буалем Хухи (Катар, «Аль-Садд»);

Полузащитники: Янник Карраско ( , « »), Андреас Ольсен (Дания, «Брюгге»), Крыстян Белик (Польша, «Бирмингем»), Петр Зелиньски (Польша, « »), Гарет Бэйл (Уэльс, «Лос-Анджелес»), Крепен Диатта (Сенегал, «Монако»);

Нападающий: Антони Контрерас (Коста-Рика, «Эредиано»).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ