Бэйл, Зелиньски, Карраско, Хеннесси и Кэш – в сборной худших игроков ЧМ-2022 от L’Equipe

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Вингер Уэльса Гарет Бэйл попал в символическую сборную худших футболистов ЧМ-2022.

В команду, составленную L’Equipe, также включен еще один валлиец – голкипер Уэйн Хеннесси.

Состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Уэйн Хеннесси (Уэльс, «Ноттингем Форест»);

Защитники: Мэтти Кэш (Польша, «Астон Вилла»), Хоссейн Канаанизадеган (Иран, «Аль-Ахли» Доха), Буалем Хухи (Катар, «Аль-Садд»);

Полузащитники: Янник Карраско (Бельгия, «Атлетико»), Андреас Ольсен (Дания, «Брюгге»), Крыстян Белик (Польша, «Бирмингем»), Петр Зелиньски (Польша, «Наполи»), Гарет Бэйл (Уэльс, «Лос-Анджелес»), Крепен Диатта (Сенегал, «Монако»);

Нападающий: Антони Контрерас (Коста-Рика, «Эредиано»).

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