«Модрич сказал: «Хочу стать первым хорватом в «МЮ», сможем это устроить?» Но Фергюсон уже договорился с Кагавой». Фердинанд о разговоре с Лукой в 2012-м
Рио Фердинанд приглашал хавбека Луку Модрича играть за «Манчестер Юнайтед».
«Я общался с ним перед тем, как он ушел в «Реал Мадрид», потому что я всегда так делал, я был чуть ли не агентом. Если какой-то футболист становился доступен для трансфера или собирался откуда-то уйти, я всегда полагал, что каким-то образом смогу его завлечь к нам.
Я помню, как разговаривал с Модричем и спросил, действительно ли он уходит из «Тоттенхэма». Он подтвердил, но тогда еще не был уверен, куда именно он отправится.
Я сказал: «Слушай, дружище, тебе нужно перейти в «МЮ». Он ответил: «Да, я хочу быть первым хорватским футболистом, который поиграет за «Юнайтед», хочу стать тем самым парнем. Мы сможем это устроить?»
Но ничего не вышло. Тренер Фергюсон тогда уже договорился с Кагавой, кажется, или с кем-то еще, так что Модрич ушел в «Реал», а остальное уже история. Но я никогда не думал, что он добьется того, чего добился! Что за игрок!» – сказал экс-защитник в эфире своего YouTube-канала.
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