приглашал хавбека играть за « ».

«Я общался с ним перед тем, как он ушел в « », потому что я всегда так делал, я был чуть ли не агентом. Если какой-то футболист становился доступен для трансфера или собирался откуда-то уйти, я всегда полагал, что каким-то образом смогу его завлечь к нам.

Я помню, как разговаривал с Модричем и спросил, действительно ли он уходит из « ». Он подтвердил, но тогда еще не был уверен, куда именно он отправится.

Я сказал: «Слушай, дружище, тебе нужно перейти в «МЮ». Он ответил: «Да, я хочу быть первым хорватским футболистом, который поиграет за «Юнайтед», хочу стать тем самым парнем. Мы сможем это устроить?»

Но ничего не вышло. Тренер Фергюсон тогда уже договорился с Кагавой, кажется, или с кем-то еще, так что Модрич ушел в «Реал», а остальное уже история. Но я никогда не думал, что он добьется того, чего добился! Что за игрок!» – сказал экс-защитник в эфире своего YouTube-канала.

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