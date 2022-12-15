Рио Фердинанд: «Когда просят выбрать между Марадоной и Месси, отвечают, что Лео не брал ЧМ. Звезды сошлись для него на этом турнире»

Теги ПСЖ Рио Фердинанд Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона ЧМ-2022 Футбол

Рио Фердинанд высказался о шансе Лионеля Месси на победу на ЧМ-2022 в составе Аргентины.

«На этом чемпионате мира звезды для Месси сошлись.

Когда просят выбрать между Марадоной и Месси, некоторые отвечают, что Лео не выигрывал чемпионат мира. Возможно, настал его момент», – сказал бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед».

Финал ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции, пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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