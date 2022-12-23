«Зенит» попытается вернуть Алберто из аренды досрочно. Представители клуба прибыли в Бразилию для переговоров с «Коринтианс»

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«Зенит» попытается убедить Юри Алберто досрочно вернуться из аренды.

В данный момент представители «Зенита» находятся в Бразилии на переговорах с «Коринтианс» по трансферу нападающего.

По информации журналиста Марко Белло, сине-бело-голубые хотят закрыть аренду бразильца досрочно, поскольку Матео Кассьерра и Иван Сергеев находятся не в лучшей форме.

Ранее сообщалось, что Юри Алберто намерен остаться в «Коринтианс». Бразильский клуб также заинтересован в выкупе нападающего и готов включить в сделку пятерых игроков.

Юри забил 12 голов в 29 матчах за «Коринтианс». Его статистика – здесь.

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