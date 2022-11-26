Сергей Семак: «Не исключено, что один‑два игрока появятся в «Зените» зимой. Бакаев нам поможет, я уверен»

Сергей Семак оценил летние трансферы клуба и высказался о зимней кампании.

– Как оцените новичков, которые пришли в команду летом?

– Летняя кампания была направлена на то, чтобы минимизировать риски, связанные с травмами, коронавирусными проблемами, которые случались раньше. В общем, хотели увеличить обойму.

Кассьерра должен был усилить конкуренцию в нападении, потому что после ухода Сердара Азмуна и Артема Дзюбы, кроме Вани Сергеева, не было вообще никого.

В центре поля ушел Магомед Оздоев – на эту позицию взяли Зелимхана Бакаева. Причем как свободного агента, что большой плюс как с финансовой точки зрения, так и имиджевой. Бакаев нам, безусловно, поможет – я в этом уверен. Просто нужно еще немного времени, чтобы адаптироваться.

Родригао заменил Ярослава Ракицкого. Вместо Юри Алберто взяли в аренду Густаво Мантуана. Как и вратаря Ивана, поскольку появилась такая возможность. Чтобы он составил конкуренцию нашим голкиперам: на начало сезона у нас было только два вратаря – Одоевский и Кержаков.

В общем, заполнили те позиции, которые требовалось, а кардинальных изменений не произошло. Скорее – дополнения.

– Есть ли у «Зенита» необходимость усилиться зимой?

– Посмотрим. У нас есть позиции, которые того требуют. Не исключено, что один‑два игрока появятся: возможно, кто‑то уйдет, и на их место надо будет брать других. Но что касается трансферов и возможной ротации – эта работа ведется постоянно, – сказал главный тренер «Зенита».