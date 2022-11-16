Андрей Мостовой о Дзюбе в «Зените»: «Ему что-то не нравилось, но не знаю, что. Сейчас не поддерживаем связь»

рассказал, что не общается с после его ухода из «Зенита».

– Общаетесь с Дзюбой?

– Нет. Сейчас не поддерживаем связь. Когда играешь в одной команде, общаешься, когда уходишь, связь поддерживаешь, но уже не так близко. Не могу сказать, что мы суперблизкие друзья были, но хорошо общались. С Магой Оздоевым связь поддерживаю, про Артема у него спрашивал.

Артем такой человек, с харизмой, когда что-то не нравится, говорит в лоб. Знаю, что ему что-то не нравилось, но не знаю, что. Всю кухню не знаю.

– Возможно, что он вернется в «Зенит», учитывая непростую ситуацию с форвардами?

– Факторов много. Но не думаю, что ситуация у нас непростая. Ваня Сергеев забивает, хорошо играет.

Матео [Кассьерре] нужно влиться в команду, пока первые полгода идут. Я был удивлен, что у Матео так не пошла игра. Он как только пришел, сразу гол забил. Сейчас уверенности не хватает. У меня первые полгода тяжелые в «Зените» были, но потом помогли сборы, – сказал полузащитник .