Кассьерра интересен «Црвене Звезде», «Генку» и «Галатасараю». У него 0 голов за «Зенит» в 12 играх РПЛ

Нападающий интересен трем европейским клубам.

, «Генк» и проявляют активный интерес к 25-летнему нападающему, пишет Sport24.ru.

Колумбиец не забивал за «Зенит» в Мир , хотя выходил на поле в 12 матчах турнира. Всего на счету форварда 3 гола (2 – в Фонбет Кубке России и 1 – в OLIMPBET Суперкубке России) и 3 результативные передачи в 16 играх в составе сине-бело-голубых во всех турнирах.

«Зенит» купил Кассьерру у «Сочи» прошлым летом. Сообщалось, что за него заплатили 4 млн евро и бонусы.

Полную статистику футболиста можно изучить здесь.