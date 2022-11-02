Кассьерра интересен «Црвене Звезде», «Генку» и «Галатасараю». У него 0 голов за «Зенит» в 12 играх РПЛ
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра интересен трем европейским клубам.
«Црвена Звезда», «Генк» и «Галатасарай» проявляют активный интерес к 25-летнему нападающему, пишет Sport24.ru.
Колумбиец не забивал за «Зенит» в Мир РПЛ, хотя выходил на поле в 12 матчах турнира. Всего на счету форварда 3 гола (2 – в Фонбет Кубке России и 1 – в OLIMPBET Суперкубке России) и 3 результативные передачи в 16 играх в составе сине-бело-голубых во всех турнирах.
«Зенит» купил Кассьерру у «Сочи» прошлым летом. Сообщалось, что за него заплатили 4 млн евро и бонусы.
Полную статистику футболиста можно изучить здесь.
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